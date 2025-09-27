Zaorálek: Evropa musí jít do mírové iniciativy, jinak zůstane prostor jen pro válku

„Já nevím, jestli si to uvědomujete, ale v této chvíli není na stole žádný návrh na příměří, žádný návrh na mírové řešení. To znamená… ten prostor je takový, že je otevřen jenom prostor té válce,“ řekl Zaorálek v debatě a zdůraznil, že konflikt se bez aktivní evropské diplomacie zhorší. Podle něj nelze stát pouze u monotónního volání po zbraních a penězích — Evropa musí nabídnout i mírovou agendu, a to s důrazem na vlastní zájmy, které jsou bližší než zájmy USA.
Zaorálek na ČT24 upozornil, že přítomné iniciativy z Washingtonu — včetně zmíněné „Trumpovy iniciativy“ — jsou nejisté a jejich další osud není jasný; to podle něj otevírá prostor pro eskalaci konfliktu, nikoli pro jeho řešení. „Když já vám řeknu, že si myslím, že to válečné řešení tady žádné pro nás příznivé není… tak já bych se přimluvil za to, abychom nemluvili jen o tom, jak rychle někoho sestřelíme, a nemluvili jenom o zbraních, ale abychom řekli, že to, co potřebujeme, aby ta iniciativa evropská byla také nejenom o zbraních… aby byla o tom, že my přijmeme s aktivitou mírovou,“ apeloval. Pro zachování váhy svého tvrzení Zaorálek explicitně poukázal na riziko náhodných incidentů, které by mohly konflikt eskalovat.
Zaorálkův výstup navázal na jeho předchozí kritiku současné zahraniční politiky, kdy už dříve upozorňoval na ztrátu evropské politické síly a na potřebu spolehlivých regionálních partnerů. Ve svých veřejných vystoupeních opakovaně zdůrazňuje, že diplomacie a spojenectví v rámci EU a sousedských vztahů musí být prvořadé — jinak podle něj „když jste v Bruselu sám, nic neprosadíte“.
autor: Jan Procházka