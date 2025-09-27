Zaorálek: Evropa musí jít do mírové iniciativy, jinak zůstane prostor jen pro válku

27.09.2025 7:55 | Monitoring

Bývalý ministr zahraničí a dnes kandidát hnutí STAČILO! Lubomír Zaorálek během předvolební debaty na ČT24 varoval, že v současné chvíli na stole není žádný reálný návrh na příměří ani na trvalé mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Podle něj lze čekat, že pokud Evropa nepřijde s aktivní politickou iniciativou, prostor pro jednání se rychle zavře a zůstane otevřen jen prostor války.

Zaorálek: Evropa musí jít do mírové iniciativy, jinak zůstane prostor jen pro válku
Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

„Já nevím, jestli si to uvědomujete, ale v této chvíli není na stole žádný návrh na příměří, žádný návrh na mírové řešení. To znamená… ten prostor je takový, že je otevřen jenom prostor té válce,“ řekl Zaorálek v debatě a zdůraznil, že konflikt se bez aktivní evropské diplomacie zhorší. Podle něj nelze stát pouze u monotónního volání po zbraních a penězích — Evropa musí nabídnout i mírovou agendu, a to s důrazem na vlastní zájmy, které jsou bližší než zájmy USA.

Zaorálek na ČT24 upozornil, že přítomné iniciativy z Washingtonu — včetně zmíněné „Trumpovy iniciativy“ — jsou nejisté a jejich další osud není jasný; to podle něj otevírá prostor pro eskalaci konfliktu, nikoli pro jeho řešení. „Když já vám řeknu, že si myslím, že to válečné řešení tady žádné pro nás příznivé není… tak já bych se přimluvil za to, abychom nemluvili jen o tom, jak rychle někoho sestřelíme, a nemluvili jenom o zbraních, ale abychom řekli, že to, co potřebujeme, aby ta iniciativa evropská byla také nejenom o zbraních… aby byla o tom, že my přijmeme s aktivitou mírovou,“ apeloval. Pro zachování váhy svého tvrzení Zaorálek explicitně poukázal na riziko náhodných incidentů, které by mohly konflikt eskalovat.

Zaorálek dále vyzval, aby se Evropa jako kontinent, který je konfliktem přímo zasažen, nebála převzít odpovědnost: „My tady máme válku, která trvá tři a půl roku… a kterou máme zájem zastavit.“ V jeho pojetí by evropská iniciativa neměla znamenat ústup od podpory Ukrajiny, ale rozšíření politiky o vyjednávací, politické a diplomatické kroky směřující k ukončení bojů – nikoli jen nekonečné zásobování municí.

Zaorálkův výstup navázal na jeho předchozí kritiku současné zahraniční politiky, kdy už dříve upozorňoval na ztrátu evropské politické síly a na potřebu spolehlivých regionálních partnerů. Ve svých veřejných vystoupeních opakovaně zdůrazňuje, že diplomacie a spojenectví v rámci EU a sousedských vztahů musí být prvořadé — jinak podle něj „když jste v Bruselu sám, nic neprosadíte“.

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/predvolebni-debata-o-zahranicni-politice-365417

Článek obsahuje štítky

Čt24 , diplomacie , EU , Evropa , Ukrajina , válka , volby , vyjednávání , zahraniční politika , Zaorálek , mír , STAČILO!

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jan Procházka

