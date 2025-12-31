Bartoš (Piráti): Zákon o podpoře bydlení se kompletně mine účinkem

Ještě jako ministr pro místní rozvoj jsem připravil komplexní řešení bytové krize – zjednodušení a větší flexibilitu nájemních smluv, snadnější vystěhování problémových nájemníků, zákaz řetězení smluv a širokou poradenskou pomoc k bydlení pro všechny, kdo ji potřebují.
Už po mém odchodu začala koalice tyto návrhy osekávat a nová vláda se na to evidentně rozhodla navázat. Ze zákona o podpoře bydlení tak zmizela podpora důležitých profesí, vetšina státní garance za pronajaté byty a nyní zřejmě vláda seškrtá i poradenské služby.
Pokud se novela schválí, bude na ně mít nárok jen ten, kdo už nemá vyhovující bydlení, nebo mu hrozí, že o něj do tří měsíců přijde.
Koalice odkládá i další podpůrná opatření a údajně připravuje další novelizaci, která už tak vykostěný zákon oseká ještě víc. Zákon o podpoře bydlení tak nakonec pomůže jen pár lidem a kompletně se mine účinkem.
