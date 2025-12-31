Bartoš (Piráti): Zákon o podpoře bydlení se kompletně mine účinkem

31.12.2025 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákonu o podpoře bydlení

Bartoš (Piráti): Zákon o podpoře bydlení se kompletně mine účinkem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

Ještě jako ministr pro místní rozvoj jsem připravil komplexní řešení bytové krize – zjednodušení a větší flexibilitu nájemních smluv, snadnější vystěhování problémových nájemníků, zákaz řetězení smluv a širokou poradenskou pomoc k bydlení pro všechny, kdo ji potřebují.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 20291 lidí

Už po mém odchodu začala koalice tyto návrhy osekávat a nová vláda se na to evidentně rozhodla navázat. Ze zákona o podpoře bydlení tak zmizela podpora důležitých profesí, vetšina státní garance za pronajaté byty a nyní zřejmě vláda seškrtá i poradenské služby.

Pokud se novela schválí, bude na ně mít nárok jen ten, kdo už nemá vyhovující bydlení, nebo mu hrozí, že o něj do tří měsíců přijde.

Koalice odkládá i další podpůrná opatření a údajně připravuje další novelizaci, která už tak vykostěný zákon oseká ještě víc. Zákon o podpoře bydlení tak nakonec pomůže jen pár lidem a kompletně se mine účinkem.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Budou z dnešních mladých Babišovi bezdomovci?
Bartoš (Piráti): Klára Šimáčková Laurenčíková chce být ombudsmankou
Bartoš (Piráti): Levnější potraviny a lepší dohled nad oligopoly díky nám
Bartoš (Piráti): Podpora mladých je pro nás dlouhodobě důležitá

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , bydlení , legislativa , piráti

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je novela zákona o podpoře bydlení nutná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků.

Vážně očekáváte, že ministr obrany Zůna bude něco jiného říkat do médií a něco jiného dělat? Neumím si představit jak nyní připraví vypovězení smlouvy o nákupu F35, zruší za Českou republiku zasílání munice na Ukrajinu, podpoří mírové snahy Maďarska, Slovenska, USA a dalších zemí, kdy a jak zruší ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rédová (Stačilo!): Ekonomická „výhodnost“ Ukrajinců je politické tvrzení, nikoli fakt

9:15 Rédová (Stačilo!): Ekonomická „výhodnost“ Ukrajinců je politické tvrzení, nikoli fakt

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na článek serveru FORUM 24 o ekonomické výhodnosti Ukra…