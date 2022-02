Zaorálek k Ukrajině: Rusko hledá způsob, jak se z toho dostat

reklama

Exministr by věřil slovům Putina o tom, že nechce v Evropě válku, jak uvedl dnes po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem. „Ruská politika je poměrně cynická. Myslím, že Putin už několikrát předvedl, že dokáže používat i válečný střet a sílu k tomu, aby upevnil své pozice,“ připomněl úvodem Zaorálek.

„Ale i když je nasazení sil kolem Ukrajiny masivní, v tomto případě nepokládám vůbec za pravděpodobné, že by šel do rozsáhlé akce, která by stála více životů. Myslím, že je to riskantní a nebezpečné i pro něho,“ míní.

Rusko oznámilo stažení části vojáků z blízkosti hranic Ukrajiny. Je to podle Zaorálka důvod k optimismu? „Nevím, zda je možné mluvit o optimismu. Připadá mi, že Rusko hledá způsob, jak se z té situace dostat,“ uvedl.

„Beru to tak, že na ruské straně je zájem oživit jednání o minských dohodách z roku 2015,“ řekl s tím, že by stálo za to zvážit, zda neučinit právě minské dohody nástrojem, jak se nakonec z této krize dostat.

Snaha Česka pomoci v tomto konfliktu je podle něj omezená. „My se můžeme snažit v tom sehrávat roli toho, kdo dlouhodobě podporuje Ukrajinu, ale to podstatné se stejně musí odehrát na Ukrajině samotné. Tam jsou naše možnosti omezené. Ani Aliance, ani Spojené státy nejsou schopné jít bojovat na Ukrajinu, protože bychom riskovali světový konflikt. To je něco, čeho se všichni obáváme,“ připomněl.

„Nevíme přesně, kam až chce Putin zajít. Je to prostě partie, ve které by stálo za to najít kompromis, který by byl přijatelný z toho hlediska, že by to pomohlo Ukrajině. Třeba nebýt neustále rozkládána tím trojským koněm v Doněcku a Luhansku. A zároveň aby to neznamenalo, že bychom museli ustoupit z principů, které celou dobu hájíme,“ uvedl Zaorálek.

