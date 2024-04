Zaplatíme. Všichni. Vážné dopady útoku na Izrael

reklama

„Přímý útok Íránu na Izrael je velmi znepokojující, zejména pro trh s ropou,“ uvedl Jim Burkhard, který pro společnost S&P Global Commodity Insights vede výzkum v oblasti energetiky, mobility a ropného průmyslu. „Válka se netýká ropy, ale toky ropy by mohla zásadním způsobem ovlivnit,“ doplnil s dodatkem, že je však příliš brzy na to, abychom to mohli vědět s jistotou.



Ceny ropy v pátek před víkendovým koncem obchodování již rostly v souvislosti s varováním amerického prezidenta Joea Bidena, očekávajícího brzký útok Teheránu na Izrael. Samotný útok však již nastal poté, co byly trhy uzavřené. Společnost Platts, která je součástí S&P Global Commodity Insights, ohodnotila denní cenu ropy Brent na 93,35 dolaru za barel, což představuje nárůst ceny o 1,67 %.

Společnost varuje, že v případě dalších útoků mezi Íránem a Izraelem v oblasti hrozí zapojení blízkých velkých producentů ropy a zemního plynu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, jejichž rafinérie, ropovody a přístavy se již dříve staly terčem útoku Íránem podporovaných jemenských povstalců hútíů.



Společnost si všímá, že Írán rovněž pohrozil uzavřením Hormuzského průlivu spojujícího Perský záliv s Arabským mořem, kterým prochází přibližně 20 milionů barelů ropy, kondenzátu a rafinovaných paliv denně a téměř 11 miliard kubických stop zkapalněného zemního plynu.



Stálá mise Íránu při OSN uvedla, že odpálení bylo prozatím jednorázovou odpovědí na úder na velvyslanectví v Damašku a Teherán považuje „záležitost za uzavřenou“, pokud však nebude Izrael palbu opětovat. „USA se musejí držet stranou,“ varovala též země.

Sobotní zadržení lodi MSC Aries pak podle hlavního analytika společnosti Xenata, která se zabývá informacemi o námořní dopravě, může signalizovat možné narušení lodní dopravy přes Hormuzský průliv. „Už tak špatná situace v Rudém moři a Adenském zálivu se právě zhoršila a mohla by ohrozit dovoz kontejnerů v námořní nákladní dopravě a vývoz ropy,“ upozornil.



Vzhledem k tomu, že byly během íránského útoku trhy zavřené, bude reakce na íránský útok vidět na burzách naplno až po jejich pondělním otevření. Výjimkou je však především bitcoin, který se obchoduje – na rozdíl od na něj provázaných bitcoinových ETF – bez jakýchkoli přestávek nepřetržitě. Právě na bitcoinu, který je z pohledu tržní kapitalizace aktuálně desátým největším aktivem světa, byl vidět značný propad, který dosáhl v souvislosti s íránským útokem na Izrael až 8 %.



Agentura Bloomberg upozornila, že to byl nejprudší „výprodej“ bitcoinu za více než rok. Cenou bitcoinu ovšem může po pondělním otevření trhů značně zamávat příliv dalších peněz do amerických spotových bitcoinových ETF, které nadále značně ovlivňují vývoj ceny této kryptoměny. Zatímco v pátek v poledne stál jeden bitcoin přibližně 1 687 000 korun, kolem nedělního poledne se obchodoval za 1 538 000 korun.

Vlajkový index burzy v Tel Avivu, TA-35, klesl v neděli o 0,38 % a server CNBC si všímá, že nejvíce tak samotná situace dopadla na samotný Írán a jeho riál, který se na neoficiálním trhu krátce propadl na rekordní minimum vůči dolaru.



CNBC uvádí, že podle údajů webu pro sledování devizového trhu Bonbast se kurz v neděli kolem 10.30 místního času pohyboval na volném trhu na úrovni 705 000 riálů za jeden dolar, přičemž oficiální směnný kurz stanovený v roce 2018 íránskou vládou byl 42 000 riálů za dolar.



Země, na niž se vztahují americké sankce, jež se snažila obejít například dohodou o obchodování ve vlastních měnách s Ruskem v loňském roce, již delší dobu drtí vysoká inflace. Tu podle CNBC podporuje právě pokračování amerických sankcí zavedených americkým exprezidentem Donaldem Trumpem.

