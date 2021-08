Zásadní téma! Skalní fanoušek Zemana se na ulici postavil Bartošovi. Někdo to natočil a vypustil VIDEO

reklama

Ve videu, které bylo zveřejněno na serveru YouTube, se Rössler Bartoše ptá, jakou má shodu s ostatními potenciálními koaličními partnery v otázce důchodové reformy. „V oblasti sociální politiky máme ty programy dost podobný,“ reagoval Bartoš.

„No, možná na papíře, ale pak když vidíte, jak hlasujou, tak jsou proti všemu,“ prohlásil Rössler s narážkou na ČSSD v rámci současné vládní koalice, která častokrát hlasuje proti sobě. Podle Bartoše se ale nedá vina hodit na sociální demokracii, protože i hnutí ANO častokrát hlasovalo proti tomu, co mělo v koaliční smlouvě.

„Jako řadový poslanec máte určitou míru svobody v tom hlasování, ale jako vládní poslanec už tolik té svobody mít nemůžete, protože to je už práce té strany, aby garantovala, že její zástupci podporují vládní návrhy. Což ale sociální demokracie dlouhodobě nedělá, Andrej dlouhodobě nedělá, a tak si tam půjčujou od SPD a vlastně i dost věcí, co dávalo smysl, jsme s Babišem odhlasovali i my nebo ODS a sociální demokracie v danou chvíli byla proti z nějakého důvodu,“ zkritizoval nejednotnost vlády Bartoš.

Rösslera ale například zajímalo, jak se Piráti stavějí k odpracovaným rokům. „Teď musíte odpracovat 35 let a jsou lidi, kteří to odpracováno nemají, protože třeba dlouho studují nebo jsou na pracáku a podobně,“ připomněl Rössler.

„Tak je tam nějaká škálovatelnost a my máme navrženo započítání studií. Ale já si myslím, že ta povinná odpracovaná doba by se měla řešit podle typů povolání. Ta studia se určitě budou do toho započítávat, stejně jako rodičovství. Ta hranice prostě nesmí být plochá, protože ty situace životní jsou různý a fakticky se říká, že studium je příprava na budoucí povolání, a dneska vystudovat vysokou školu není bez životních nákladů,“ vysvětloval pirátský plán Bartoš.

Důchodová reforma je podle něj nutností, protože současná situace je k neudržení. „Blbý je taky to, že spousta lidí v mým věku neřeší to, co bude za dvacet let, prostě carpe diem. Ty lidi viděj, že třeba koupě nemovitosti může bejt ta úspora na stáří, ale to bude stále těžší. Ty lidi jedou na minimální odvody, minimální daně, protože jsou to ty peníze na ruce, ale měl by bejt nějakej smysluplnej pilíř, kam by člověk mohl ty peníze dávat, když bude chtít,“ má jasno Bartoš.

„Všichni sice tvrděj, že to člověk má narvat do nemovitosti, ale v tuhle chvíli pokud se nezmění ten trh s bydlením, tak je to nereálné. My už máme návrh na řešení dostupnosti bydlení od Olgy Richterový, i se to posílalo ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálový, ale ta to zahodila. A i když ta nemovitost v tom důchodovém věku je dobrá věc, tak by měl existovat taky nějaký vhodný finanční produkt. Všude v západních zemích se totiž mění poměry vlastnického a nájemního bydlení,“ dodal Bartoš, než autor videa nahrávání vypnul.

