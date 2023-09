Zásah ČT do slovenských voleb! Co pustila lidem Fridrichová? Expremiér zuří

Někdejší premiér Jiří Paroubek si vzal na paškál moderátorku České televize Noru Fridrichovou. Vadila mu totiž reportáž ke slovenským volbám, kterou odvysílala veřejnoprávní Česká televize uplynulou neděli v pořadu 168 hodin. „Nemohu se zbavit dojmu, že tento aktuální počin ČT je vlastně zasahováním do volební kampaně sousedního spřáteleného státu. K tomu by se Česká televize ovšem neměla snižovat, nemělo by k tomu vůbec dojít," poznamenal Paroubek.

Paroubek se ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz věnoval pořadu 168 hodin a části, jež byla zaměřená na Slovensko. „O R. Ficovi a jeho místopředsedovi Ľ. Blahovi se v pořadu hovořilo jako o lidech se ‚slovníkem postfašismu‘. Nevím, co to postfašismus je. Jestli je to nejvyšší stádium fašismu nebo ještě něco horšího. Neznám takovýto politologický výraz. Tedy alespoň ne v korektní rovině,“ poznamenal Paroubek.

Pořad Nory Fridrichové podle něj ukázal, na čí straně redaktoři ČT stojí. „Prezidentka Čaputová, která před pár týdny reálně odhadla své síly při obhajobě prezidentského úřadu a sdělila vděčnému národu, že už nebude znovu kandidovat, získala jako cenu útěchy ‚Cenu císaře Otty‘. Císař Otto byl skutečně pozoruhodnou osobností středověku. Ale přiznám se – a je to možná má chyba – že jsem do včerejška o takové ceně neměl ani tušení. Ale může být. Tedy na jedné straně máme ‚postfašismus‘, a na straně druhé ideální političku moderní demokracie, která ztratila podporu většiny Slováků,“ sdělil Paroubek.

„Vyznamenala se také končící česká eurokomisařka V. Jourová, která v souvislosti s Ficem a jeho družinou mluvila o tom, že se snaží ‚sexualizovat nepřítele‘ podle jakéhosi prý ideologa V. Putina. Větší blábol jsem snad ještě neslyšel,“ dodal Paroubek.

„Mužové typu místopředsedy Smeru, poslance Blahy, jistě neprovolávají veřejně slávu Slovenskému národnímu povstání (což dokonce zveřejnila i ČT ve zmíněném pořadu), aby se stali fašisty, protofašisty či postfašisty. Jsou politicky normální. Chtějí zabránit pokračování rozvratu Slovenska, způsobenému pravicovými vládami Hegera, Matoviče a prezidentky Čaputové, krytými napomahači v médiích a v zahraničí. Chtějí vést Slovensko normálním směrem. Nenávist, která sálá z evropského mainstreamu vůči Ficovi, je skutečně neslýchaná. Věřím, že Smer tyto volby i přes zásahy zvenčí tohoto typu, které přijdou i z vlivnějších míst, než je ČT, utvrdí většinu Slováků, že je potřeba prosadit změnu. Celý region střední Evropy na to čeká. A koneckonců prospělo by to i české neparlamentní i parlamentní opozici," zakončil Jiří Paroubek.

