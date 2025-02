Zásah. Trump nařídil úder na úkryt ISIS. A to není vše, co chystá

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6141 lidí



„Tito vrazi, které jsme našli ukryté v jeskyních, ohrožovali Spojené státy a naše spojence,“ informoval Trump s tím, že se dané úkryty teroristů podařilo zničit. Zneškodněno mělo dle něj být mnoho teroristů, přičemž se podařilo zabránit jakýmkoli zraněním mezi civilisty.



„Naše armáda se na tohoto koordinátora útoků ISIS zaměřovala po celá léta, ale Biden a jeho kumpáni nedokázali jednat dostatečně rychle, aby se jim to podařilo,“ doplnil Trump a připojil vzkaz pro Islámský stát i další, kteří by chtěli zaútočit na Američany: „Najdeme vás a zabijeme!“

