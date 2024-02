Zásah, ale nepotopeno. BBC uvádí věci na „pravou míru“. Jenže si uřízla ostudu

reklama

Loď Rubymar registrovaná ve Velké Británii byla v Rudém moři poblíž průlivu Bab al-Mandab napadena jemenskými povstalci. Hútíové potvrdili, že loď potopili. Podle BBC by se tak jednalo o nejvýznamnější incident od zahájení útoků na lodě v listopadu 2023. Stanice BBC Verify nicméně zjistila, že ačkoliv je napadená loď poškozená, nepotopila se.

BBC získala dva snímky lodě z úterý a středy, na nichž je jasně vidět, že Rubymar se stále drží nad vodou.

Provozovatel lodi Blue Fleet Group uvedl, že jedna střela zasáhla bok lodi poblíž její strojovny a loď se převrátila na bok. Druhá střela zasáhla palubu plavidla.

Jméno lodi na snímcích není vidět, ostatní její charakteristiky lodi Rubymar však odpovídají.

Lidé na sociálních sítích se polopotopené lodi spíše smějí.

„Pořád je většinou spíš nad vodou, chlapci!“ jásal ironicky jeden z uživatelů a připojil k příspěvku obrázek potápějícího se Titanicu.

Další z uživatelů si přisadil s tím, že situace je jako vystřižená z komediálního seriálu Monty Python. Srovnal tak téměř potopenou loď se scénkou „je to jen škrábanec“.

This looks straight out of a Monty Python skit ??



"You didn't sink us" v "'Tis but a scratch" https://t.co/NeqRyNpJ9d pic.twitter.com/yMMycHamGQ — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) February 23, 2024

„Je to jen trochu mokrý. Je to pořád dobrý,“ vzpomněl si jiný uživatel na seriál Simpsonovi.

Další srovnal situaci s lodí USS Arizona po japonském útoku na Pearl Harbor. „Japonské stíhačky tvrdí, že potopily USS Arizona, ale podle fotografií, které jsem získal, je stále nad vodou,“ připojil obrázek potápějící se válečné lodi.

Japanese fighters say they’ve sunk the USS Arizona but from pictures I’ve obtained, it’s still above water https://t.co/obbjBLCK2L pic.twitter.com/Xxo83yDiGn — A Means Tested Apocalypse™ ?????????????? (@your_juannonly) February 22, 2024

Situaci shledává absurdní i uživatelka Charlotte. „Já když si vysvětluju, že se moje známka ještě dá zachránit poté, co jsem propadla u zkoušky s hodnotou známky 70 %,“ připodobnila stále se držící loď Rubymar ke svým studijním zážitkům.

Me explaining to myself my grade is still salvageable after flunking an exam worth 70% of the grade https://t.co/JHTuBQECAW — Charlotte (@Charlotte_xia59) February 23, 2024

