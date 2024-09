Drony mířící na vojenský sklad v Tichoretsku byly zničeny, ale masivní výbuch způsobily trosky dronu.

„Většina munice dorazila vlakem v kontejnerech, vyložena a uložena v obkladech – v podstatě v jámách v zemi pod širým nebem. Civilní náklaďáky pak munici převážely na frontové linie. …. Munice nezůstala v depu dlouho, protože byla rychle přesunuta do předních linií. To z něj v roce 2024 dělá spíše dočasné úložiště než dlouhodobé zařízení. Úspěch tohoto úderu do značné míry závisí na načasování poslední dodávky munice,“ napsal Tatarigami s tím, že přesný rozsah škod je nejasný.

„I když může být pro širokou veřejnost obtížné posoudit celkový dopad, tyto útoky přesahují ztrátu munice, kterou Rusko nemůže rychle nahradit. To také vážně naruší logistiku: dodávky, přepravu a distribuci, které do značné míry závisí na železnici,“ pokračoval někdejší ukrajinský důstojník.

An alleged drone strike has targeted the Tikhoretsk ammo depot, according to early reports. The depot, closely monitored by Frontelligence Insight for its role in artillery ammo logistics, gained international attention in 2023 following the arrival of North Korean ammo.

