Zasáhne Čechy opět nákupní horečka? Doma mají draho, zato sousedi čekají pád cen

Zatímco se v České republice stále pereme s jedněmi z nejvyšších cen energií a jednou z nejvyšších inflací, co se týká zemí EU, u našich západních sousedů je situace jiná. Dokonce se tam chystá masivní zlevňování. To přinese zřejmě novou vlnu nákupů a nové diskuse o kvalitě německých a našich potravin. Aby toho nebylo málo, lepší podmínky k podnikání mají i německé firmy.

O tom, že je míra inflace v Česku stále na velmi vysoké úrovni, bylo popsáno už mnoho listů papíru. V současné době se meziročně drží na úrovni 8,5 procenta. Mimo jiné tato situace ovlivňuje i chování českých spotřebitelů, jak o tom píše článek serveru iDnes.cz.

Nakupování v akčních nabídkách a ve slevách se podle něj stalo doslova celonárodním koníčkem. Na ceny v maloobchodě nehledí snad jen ti, kdo mají nadstandardní příjmy nebo nemají čas.

Inflace je totiž neúprosná a zasáhla v podstatě všechny spotřebitele.

„Zatímco v obchodech platíme stále více, odnášíme si z nich méně a méně zboží. Aktuálně to vypadá tak, že z peněženek vytáhneme o 22 procent víc korun, abychom si odnesli o 4,5 procenta méně zboží,“ řekl iDnes.cz Petr Dufek, hlavní ekonom Creditas.

Vyjádřila se také ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

„Tady se nákupy dál odkládají. To ostatně platí i pro obchody s oděvy a obuví, s poklesem tržeb o 6,2 procenta,“ dodala ještě.

Paradoxně je úplně jiná situace o pár kilometrů dál západním směrem. V Německu se totiž očekává na podzim a v zimě velké zlevňování v podstatě všeho.

„Klesající cenová hladina u prvovýrobců, nechuť spotřebitelů přizpůsobovat se zvýšeným cenám i snížená poptávka v některých oborech. To jsou hlavní důvody, proč by se všichni, kdo v Německu nakupují zboží a služby, měli vbrzku dočkat nižších cenovek,“ napsal o tom server Novinky.cz s tím, že s tak příznivou předpovědí pro (nejen) německé spotřebitele přišel deník Bild na základě názorů oslovených ekonomů a odborníků z profesních sdružení.

Ti deklarovali, že v Německu jsou splněny podmínky pro zlevňování. Hlavním důvodem je podle nich skutečnost, že ceny u prvovýrobců klesají „rekordním tempem“ a začínají se promítat do cen maloobchodních.

„Pokles cen v německých obchodech může mít vliv také na nákupní chování Čechů. I díky tomu, že německá inflace v krizovém období meziročně nikdy nepřekročila 9 procent a byla tedy mnohem nižší než v Česku, se řada zboží a služeb v Německu stala levnějším než v tuzemsku,“ dodává k tomu ještě server Novinky.cz.

Můžeme tedy současně očekávat, že se stoupající frekvencí a objemem zboží nakupovaných Čechy v Německu, se do středu pozornosti dostane opět třeba dvojí kvalita potravin. Tedy ta vyšší, německá, a ta nižší, česká. Psali jsme o tom třeba ZDE.

Z článku vybíráme pouze jeden odstavec, který ale říká téměř vše:

„Je taková teorie, že Kinder čokoláda je jiná v Německu a jiná v Čechách. I když má respektive úplně stejné složení, tak prostě každý, kdo si ji koupí tady v Německu, tak mi řekne, že je lepší. To je zajímavé. Jiné mléko... Jiné mléko pro Čechy, jiné pro Němce. Co tedy lidi hodně říkají, že tedy mají jiné prášky na praní. Dvojí kvalita prášků je extrémně znát. A každá hospodyňka, která jezdí do Německa a kupuje německé prášky, mi dá určitě za pravdu,“ řekl na základě svého testovacího nákupu v německém příhraničí Čech, který se o své názory podělil i na internetu.

A aby toho nebylo málo, mají v Německu lepší podmínky pro podnikání i tamní firmy. Na což poukázal ve svém rozhovoru pro SeznamZprávy stínový premiér Karel Havlíček (ANO), když řekl, že co se týče schodku státního rozpočtu, tak to kabinet nemá jednoduché, ale jestliže dnes podporu zase sekneme a elektřina půjde nahoru, není mu jasné, kde budeme do budoucna generovat příjmy?

„To chceme dát firmám zase ránu? Podívejte se do Německa. Němci sice energie pro spotřebitele nezastropovali moc dobře, ale pro firmy a pro průmysl mají elektřinu i plyn o třetinu levnější. Jak jim máme konkurovat?“

Energie v ČR razantně meziročně zdražují. S výjimkou cen pohonných hmot (v srpnu mzr. pokles o 9 %) se to týká všech dílčích složek – elektřiny (v srpnu v ČR 2. nejvyšší mzr. nárůst v EU), plynu (3.), kapalných (2.) i pevných (6.) paliv a tepla (2.). pic.twitter.com/mEREUjxqWA — oekonom (@oekonom_cz) September 19, 2023

Že se naše energetická politika nejeví v nejlepším světle, potvrzuje i ekonom, který na síti X vystupuje pod nickem „oekonom“, ale kterého sleduje mnoho významných politiků i dalších ekonomů. Psali jsme ZDE.

Z jeho grafů lze vyčíst, že meziroční růst ceny energií, vytažené ze statistik Eurostatu, měl v Česku činit dvacet procent. Výrazně nejvíce z celé EU, Maďarsko na druhém místě (s výrazně vyšší inflací) mělo růst asi o jedenáct procent.

Slovensko, Francie a Polsko asi o sedm, Rakousko o šest, další země už pět procent a méně?“ napsal na svůj účet a informaci doplnil tím, že průměr unijní sedmadvacítky měl dokonce lehce klesat, protože ve většině členských států energie zlevňovaly.

V Belgii a Nizozemsku dokonce až o třicet procent.

