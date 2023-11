Zase. Včera se málem poprali, dnes Babiš znovu tvrdě na Stanjuru a vládu

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš sepsal komentář do MF Dnes, kterou po deset let vlastnil, ale nedávno prodal. Tvrdě se obul do stávající pětikoaliční vlády a konstatoval, že premiér Petr Fiala šíří řeči o hrozícím státním bankrotu, pokud by vláda nezakročila. Podle Babiše je to lež. Lež, která má v občanech vyvolat pocit viny a přimět je, aby od Fialovy vlády strpěli leccos. V krátké době se Babiš pořádně rozzlobil již podruhé.

„Jedna z největších lží Petra Fialy je, že naší zemi hrozí bankrot. Jde o zákeřnou lež, která má v lidech vyvolat pocit viny, aby této neschopné vládě kývli na zvyšování daní, neprotestovali proti poklesu reálných mezd a důchodů a smířili se s propadem životní úrovně. Pětikoalice vinu za vlastní neschopnost samozřejmě hází na Babiše a stále opakuje pohádku o tom, jak zemi zdědila s rozvrácenými veřejnými financemi. Přitom to bylo hnutí ANO, které zhuntované veřejné finance po ODS a TOP 09 dávalo od roku 2014 dohromady,“ nebral si Babiš servítky hned v úvodu. Připomněl, že ještě v červnu 2013 byl Fiala ministrem školství ve vládě ODS a TOP 09.

Babiš trval na tom, že i se dvěma covidovými roky, s nimž se musel jako premiér vyrovnat. A když na postu předsedy vlády skončil, bylo Česko šestou nejméně zadluženou zemí. Zato teď už jsme na 9. místě.

„Ukazuje se, že konsolidace veřejných financí v režii Fialovy vlády je jeden velký podvod. Vláda nejenže na sobě a svých kamarádech nešetří, ale ani neřeší příjmy. A když nějaké má, jako EET, zruší je, protože to zavedl Babiš. Když ale chce, peníze najde. Miliardy pro Ukrajinu, na zbrojení nebo nesmyslné dotace pro elektromobily jsou toho důkazem. Co na tom, že se nedostane na zdravotníky, učitele, kuchařky, uklízečky, školníky nebo hospodářky,“ konstatoval v narážce na pondělní stávku.

Výsledky vlády Petra Fialy jsou podle nejsilnějšího opozičního lídra Babiše tristní, neboť nejenže nedokázala významně snížit inflaci, ale zařídila lidem vysoké ceny elektřiny a řadu dalších těžkostí. Ani tak však podle Babiše nehrozí Česku státní bankrot.

„Státní bankrot Česku určitě nehrozí. Co ale hrozí, je, že po pětikoalici zůstane jen spálená země, kterou budeme muset řadu let zase pracně stavět na nohy,“ ohodnotil v komentáři pro MF Dnes vládu Petra Fialy.

Ve středu se obdobně rozpálil i při jednání Poslanecké sněmovny, na kterém koaliční vláda schválila rozpočet na příští rok se 252 miliardami schodku.

Při jednání se Babiš slovně otřel o manželku ministra financí Zbyňka Stanjury.

„Pan ministr financí lže jak premiér Fiala. To už je jednotka lhaní. A vy jste nám tady mohl vyprávět jako elektrotechnik o tom, jak se tuneluje rozpočet Opavy přes vaši manželku,“ vypálil Babiš.

A Stanjura dal najevo, že útoky na rodinu si nenechá líbit. Stanjura vyrazil za Babišem a mezi oběma pány nastala strkanice.

„Já bych se chtěl vyjádřit, protože pan Stanjura mě tady chtěl fyzicky napadnout asi venku,“ nechal se po chvíli slyšet Babiš. „Já jsem citoval samozřejmě média za jeho působení v Opavě. A pokud se ho to dotklo a není pravda, že tam dělal kšefty v Opavě přes firmu, kde byla jeho manželka, tak se omlouvám. Na druhé straně vy deset let urážíte moji rodinu, zneužili jste mého syna,“ pokračoval rozzuřený Babiš a v tu chvíli už se v sále ozývaly hlasité projevy nespokojenosti s jeho proslovem.

Ale Babiš mluvil dál.

„No, můžete bouchat kolik chcete. Takže buďte rád, že jsem se omluvil. Jenom za citaci z médií. Vždyť vy v Opavě se nemůžete ani ukázat. A vy tady na mě chcete fyzicky útočit? Jo? Když já mluvím, dovolil jsem si říct, že vaše manželka byla v opavské firmě, když vy jste byl primátor? To je tak strašné? A co jste říkali vy o mojí rodině? O mých dětech? Jak jste mě uráželi. A já jsem to toleroval, ani jsem vás nežaloval. Takže mi dejte radši pokoj. Zatím jsem v klidu,“ dodal posléze.

Na to konto se Zbyňka Stanjury důrazně zastal jeho stranický kolega Marek Benda.

„Vážené dámy, vážení pánové, já jsem rád, když se situace zklidňuje. Myslím, že vystoupení opozice obsahovala příliš mnoho slov lež, lhaní. Mrzí mě to, protože jsme se o tom s paní kolegyní Schillerovou bavili v posledních Otázkách Václava Moravce, že to je zbytečné. Ale jestli tedy opravdu pan předseda Babiš toto bere jako omluvu v situaci, kdy se vymluví na noviny, když to tady řekl, já jsem to poslouchal. Nic necitoval, mluvil sám. A začne zase fňukat sám nad sebou. Nezlobte se na mě, pane expremiére, to nebylo příliš odvážné,“ nešetřil kritikou na adresu Babiše.

