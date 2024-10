Zase bude dražší maso. Tentokrát vepřové. EU opět „zachraňuje“

Češi, Moravané a Slezané toho snědí hodně. A i turisté by mohli kvalitu českého masa ocenit. Agrární komora ČR upozorňuje, že české vepřové maso je skutečně kvalitní.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16854 lidí

CNN Prima News varuje, že by vepřové maso mohlo zdražit. Kvůli nařízení EU. Nové směrnice z Bruselu vyžadují větší prostor v tzv. porodně prasat, jinými slovy v „prasečích porodnicích“.

To, že bude muset upravovat kotce, se ani trochu nelíbí chovateli Jiřímu Horákovi.

„Pokud teď budeme muset zvětšovat kotce, byť o pár centimetrů, pro nás by to znamenalo celou stavbu zbourat a postavit znovu,“ konstatoval Horák. „Nedokážu si to představit ani s nějakými dotacemi,“ dodal skepticky.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16854 lidí

Další komplikaci může představovat evropské nařízení proti odlesňování.

Potravinářská komora v otevřeném dopise požádala europoslance o podporu odkladu o nařízení proti odlesňování s tím, že pokud nedojde k odkladu, nelze v závěru roku vyloučit kolaps u dodávek hovězího masa, čokolády a dalších potravin.

„Potravináři nebudou moci odebírat komodity od zemědělců a obchodní řetězce nebudou zase nakupovat potraviny od zpracovatelů. Například pokud jde o hovězí maso, za očekávaného stavu by musel každý zemědělec, který chová skot, při dodávce na jatka dodat ke každému kusu skotu elektronický certifikát EU obsahující informace o geolokaci místa, kde bylo zvíře odchováno, a také informace o původu krmiva, kterým bylo krmeno. Stejně tak by každý výrobce a prodejce kávy nebo čokolády musel ke každému výrobku dodat certifikát, že výroba těchto produktů nezpůsobila odlesnění kdekoliv na světě. To je za současného stavu technických příprav naprosto nereálné,“ popsal situaci Foodnert, informační server Potravinářské komory ČR.

Psali jsme: ČR bez vlastních potravin. Jen dovoz. Jandejsek ukázal, co se na nás valí Umělé maso by mohlo zabít celou EU Přisypávání cvrčků do salámu. I s výkaly. „Plán, jak nám ublížit.“ O 150 Kč méně. V Polsku. Doufali, že si toho nevšimnete