Zase ofenziva pro diváky. Ztráty Ukrajiny obrovské. Další zlé zprávy

Před týdnem se objevila zpráva, že se ukrajinským vojenským silám mělo podařit zatlačit ruská vojska tři až osm kilometrů od levého břehu Dněpru, alespoň to oznámila mluvčí jižního velení ukrajinské armády Natalja Humenjuková, která zároveň tvrdila, že to znamená, že Rusové už nemohou ostřelovat pravý břeh z minometů.

Jak se fronta u Chersonu vyvíjí zhodnotil Mikael Valtersson, bývalý politik Švédských demokratů a voják. Konstatuje, že po krachu letní ofenzivy se na frontu u Dněpru, zejména u Chersonu soustředila pozornost, zvláště v otázce, zda může mít větší vliv na průběh války. Připomenul, že Cherson se Rusům podařilo dobýt a celkem i věřili, že mohou oblast udržet. Hovořily pro ně celkem slušná obrana a také dostatek vojáků.

To se ovšem změnilo, když na scénu dorazily raketomety HIMARS, které Ukrajinci použili na ničení mostů. A ze zásobování pravého břehu se stala noční můra. „Na první pohled to nebylo zřejmé, ruské ozbrojené síly měly na západním břehu velké množství zásob, ale začalo být těžké je nahrazovat při intenzivních bojích s ukrajinskými silami při protiofenzivě. Obě strany spotřebovávaly vybavení i zásoby ve velkém množství, ale Ukrajinci mohli nahrazovat své ztráty snadněji než Rusové,“ píše Valtersson. Rozhodnutí stáhnout se z Chersonu pak bere jako moudré, protože alternativou bylo riskovat prolomení fronty kvůli nedostatku zásobování.

Připomíná také prolomení přehrady Nová Kachovka, které „spláchlo“ některé předsunuté pozice Rusů a vytvořilo prostředí, ve kterém se v podstatě bojovat nedalo, tudíž byl v létě na dněperské frontě klid. Ovšem hladina vody poklesla, zvláště na ruské straně.

Řada „mluvících hlav“ pak spekulovala o potenciální ofenzivě přes Dněpr. Na ukrajinské straně mnozí doufali, že by tímto směrem mohli odstřihnout Krym a dobýt Melitopol z boku. Jiní zase doufali, že se Ukrajinci vylodí u Enerhodaru a zaútočí na týl ruského opevnění u Záporoží. (Na obrázku A a B).

Mapa plánovaných útoků přes Dněpr

Repro: X

Jak ale analytik poukazuje, kreslit čáry na mapě je jedna věc a zásobování útoku druhá. Rusko toho nebylo minulý podzim schopné a Ukrajina je na tom v této oblasti ještě hůř, protože Rusko mělo a má převahu v dělostřelectvu, helikoptérách, letectvu i v naváděných střelách. A co se týče dronů, je na tom minimálně stejně jako Ukrajina. Jedině v oblasti salvových dalekonosných raketometů je na tom s HIMARS lépe, nicméně Valtersson varuje, že Rusko může začít používat severokorejský systém KN-09 s dostřelem 180 až 200 km.

Salvový raketomet KN-09

Repro: YouTube

Jeho závěr je, že dnes ani jedna strana nemá možnost přes Dněpr dopravit dostatečně velké množství zásob pro velký útok. Jednotky pěchoty mohou Dněpr přeplavit a způsobovat škody, ale udržet je na druhé straně déle, je náročné. Navíc jsou břehy Dněpru vysoké s výjimkou oblastí Enerhodaru a Nikopolu.

Na konci léta začaly ukrajinské síly útočit přes Dněpr ve větším počtu a obsadily některé ostrovy na řece. O vesničku Dachi poblíž Antonovského mostu se od té doby stále bojuje. Ukrajinci se snažili dobýt i další vesnici, Kozachi Laheri, ale byli nuceni se stáhnout. Poslední ukrajinský útok vedl k dobytí vesnice Krynky, a od té doby je fronta stabilní.

U Dachi se dle Valterssona Rusové zdráhají jít do protiútoku a místo toho se soustředí na to, aby ukrajinské síly ničili ještě předtím, přitom a potom, co jsou dopraveny přes Dněpr. U Dachi je to proto, že by jejich síly byly snadno zpozorovány z výšin na druhém břehu, což už jednou vedlo k velkým ztrátám, když se pokusili o protiútok. Na jih od Dachi jsou podle analytika silné obranné linie, které nelze s tím, co Ukrajinci shromáždí v Dachi, prorazit. U Krynky jsou pak Rusové schovaní v lese na jih od vesnice, což je kryje před drony a dělostřelectvem. A už odrazili několik pokusů do lesa postoupit. I tam má Ukrajina problém shromáždit dostatek materiálu a lidí.

Což se bude údajně ještě zhoršovat, protože Rusové nyní mají drony s nočním viděním, takže ani plavba ve tmě a v mlze není bezpečná. Valtersson odhaduje, že pokud všechny transporty přes řeku, v noci i ve dne, budou mít dohromady úroveň ztrát 10 až 15 %, tak bude za chvíli cena příliš vysoká. Kromě toho, tímto způsobem je podle něho možné, za cenu velkých ztrát, udržet několik malých předmostí, ale není možné zásobit více než jednu brigádu lehké pěchoty, a to bez těžkých zbraní.

„Taková síla nemá možnost prolomit linii nebo postoupit, ale mohou udržet předmostí, pokud jsou ochotni snášet velké ztráty,“ míní Valtersson. Odhaduje, že Rusové se budou snažit Ukrajince porazit bez velkých pozemních útoků, aby šetřili síly. Ale také se nebudou stahovat. Jak dlouho bude předmostí existovat pak záleží na tom, jak dlouho jsou Ukrajinci ochotní tolerovat ztráty.

„Závěr je, že ukrajinské nájezdy přes Dněpr nejsou hrozbou pro obranu ruských ozbrojených sil ani Krymu. Ale ukrajinské operace budou vázat značné ruské síly na Dněpru a také působit jako morální vzpruha pro Ukrajinu a její podporovatele na Západě. Ukrajina je ochotna zaplatit vysokou cenu v lidských ztrátách za PR ofenzivu. Rusko se zároveň vyhne ztrátám díky kombinované obranné strategii na zemi a útočné strategii ve vzduchu. Ovšem s tou nevýhodou, že umožní Ukrajině PR vítězství v průběhu dalších měsíců,“ říká Mikael Valtersson.

ANALYSIS DNIEPRFRONT 2/2, NOVEMBER 26 2023

Continued from 1/2



When we have looked at the general characteristics on the Dnieprfront. What to say about the current UkrAF attacks over Dniepr? During the late summer ukrainian forces started making larger raids over Dniepr and… pic.twitter.com/DL2KUTjXrd — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) November 26, 2023

Z této oblasti také často přicházejí videa, která zachycují, jak se ukrajinské lodě a ukrajinští vojáci stávají cílem ruských dronů.

A footage shows a half-dozen UAF servicemen attempting to leave the left bank of the Dnieper. The boat was close, but they did not make it. Radio interception also show Ukrainian troops outside Krynky are asking for evacuation boats, but none sent to pick them up: pic.twitter.com/59RjaGoyCz — Bashkarma?? (@Karmabash) November 26, 2023

