Zase vykoukla Nutella, Fiala může jet nakoupit do Itálie. Víc než 100 Kč rozdíl

O téma drahých potravin a Nutelly se otřel v závěru minulého roku i český premiér Petr Fiala. „Ceny potravin i díky tlaku naší vlády začaly konečně klesat, ale na druhou stranu mi řada z vás píše, že se stále vyplatí nakupovat v zahraničí, protože tam jsou stejné výrobky pořád levnější. Já jsem se chtěl o tom přesvědčit sám, využil jsem tedy toho, že jsem měl nedávno pracovní program na Karlovarsku a přejel jsem se také podívat přes hranice do sousedního Německa,“ uvedl český premiér na konci minulého roku.

„Mám tady stejných devět druhů potravin, ale ten nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl totožný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů a od stejných výrobců jsou v České republice prostě dražší, ale navíc se zdá, že v Německu mají větší balení,“ dodal premiér.

V kuchyni v Kramářově vile nakonec premiér rozebral nákup podrobněji. „Celkově u všech těch devíti položek byla cena v Německu nižší, než v českém obchodě. Někde ten rozdíl není velký, třeba u vajec, chleba, naopak velký rozdíl byl třeba u másla, kdy máslo u nás stálo o více než třetinu víc, než to máslo, které jsem koupil v Německu. Podobně velký rozdíl byl třeba u ceny Nutelly,“ rozkládal nad nákupem premiér Fiala, díky čemuž se mu později ujala přezdívka „nutelliér“.

A „nutelliér“ Petr Fiala by měl nyní zbystřit. Tématu Nutelly se totiž ujal ekonom a novinář německého deníku Welt Holger Zschaepitz. Porovnal cenu Nutelly v Itálii a v Německu a ukazoval na porovnání různou hladinu hodnoty měny euro v obou zemích.

„V Itálii stojí sklenice Nutelly 7,36 EUR za kilogram, zatímco v Německu stojí 6,52 EUR za kilogram. Tento rozdíl znamená, že za italské euro může zákazník koupit méně Nutelly než za německé euro, což ukazuje na nadhodnocení,“ napsal Zschaepitz a pokračoval.

Fotografie novináře německého deníku Welt Holger Zschaepitz s cenou Nutelly v Itálii a Německu

„Toto nadhodnocení se však v posledních letech snižuje. V roce 2022 bylo italské euro nadhodnoceno o 15 %, v letech 2021 a 2020 kolem 30 % a v roce 2019 asi o 25 %. V roce 2017 bylo nadhodnocení 24 %. Pokles je způsoben především tím, že ceny potravin v Německu rostly rychleji než v Itálii. Od roku 2017 vzrostla cena Nutelly v Německu o 29 % ve srovnání s pouze 11% nárůstem v Itálii,“ zhodnotil nerovnost eura v jednotlivých zemích eurozóny.

