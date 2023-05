Zatímco Fiala ohlašoval reformy, něco vyplulo na povrch. Vládní útraty. Milionové

Ekonomka Hana Lipovská ve svém pořadu Svobodný trh na youtubovém kanálu Aby bylo jasno shrnula vše k velkému balíčku reforem, které představila vláda Petra Fialy (ODS). „Celý tento program není ani v nejmenším reformou. Ten program není pokusem o to, jak přešít nepadnoucí šaty, ten program je pokusem o to, jak záplatovat aspoň ty nejhorší díry na špatně střižených nefunkčních šatech, a co je možná ještě horší, ten program našemu státu jako takovému, makroekonomice státu, nijak zásadně nepomůže,“ sdělila mimo jiné Lipovská.

„Dnes s velkou pompou za pět minut dvanáct česká vláda oznámila v budově Úřadu vlády, jak budou vypadat takzvané vládní reformy, fiskální reformy. Zastavme se u toho času. Podle Insideru dokonce vláda přemýšlela, že oznámí reformy pět minut po dvanácté, prý aby dala najevo, že už je pozdě, že jsme měli začít dříve. Nicméně už čas za pět minut dvanáct je trošičku drzý, protože pokud se podíváme na posledních 20–30 let českých vlád, tak alespoň jedna strana současné vládní pětikoalice byla u moci po celou dobu s výjimkou vlády Andreje Babiše od roku 2017 do roku 2021. Říká-li tedy Fialova vládní pětikoalice, že je za pět minut dvanáct, neřkuli pět minut po dvanácté, říká, že v podstatě celých třicet nebo alespoň dvacet let, nedělali svou práci, nedělali to, za co jsou placeni,“ sdělila Lipovská ke čtvrteční tiskové konferenci vládní koalice.

„Vláda se ráda odkazuje na mezinárodní údaje, které jí vyhovují, ale v celém materiálu nenaleznete jedinou větu o tom, jaké jsou daňové důsledky, jaké jsou rozpočtové důsledky. A když to uzavřu, protože se tomu budeme bod po bodu určitě věnovat tak, jak s tím vláda bude přicházet do Poslanecké sněmovny a do Senátu: celý tento program není ani v nejmenším reformou. Ten program není pokusem o to, jak přešít nepadnoucí šaty, ten program je pokusem o to, jak záplatovat aspoň ty nejhorší díry na špatně střižených nefunkčních šatech, a co je možná ještě horší, ten program našemu státu jako takovému, makroekonomice státu, nijak zásadně nepomůže,“ sdělila Lipovská.

„To, co je mnohem horší, že ta krásná grafika webu MPSV, co ministr práce nazývá vznešeně microsite, prostě záložka na webu, kde vysvětluje, co to bude důchodová reforma, která reformou není, loga, grafika, nás stály a budou stát dalších pár milionů korun,“ sdělila Lipovská.

Ekonomka se ve svém pořadu věnovala také ročnímu výročí jmenování Aleše Michla členem a guvernérem ČNB.

