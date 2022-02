Zatnout zuby a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Prospěje nám to, řekl odborník

Pokud by došlo k invazi na Ukrajinu, šel by počet uprchlíků do stovek tisíc, až milionů, varuje maďarský premiér Orbán a dodává, že právě proto je potřeba zabránit válce. Přípravy už probíhají také v Polsku. V Česku téma zvedl marketér Martin Jaroš. Přeje si jednu věc: „Aby Česko nabídlo všem ukrajinským uprchlíkům azyl a velkoryse se o ně postaralo.“ Prý by to mohlo rozmrzelé a rozbité společnosti ukázat, že pořád za něco stojí.

Připomenul devadesátá léta, kdy do Maďarska přišly desetitisíce Jugoslávců. „Nebylo to snadné, ale z Ukrajiny by dorazilo mnohem víc a navíc pravděpodobně bez možnosti, že by se vraceli zpět,“ řekl. Doplnil, že ačkoliv si Maďarsko přeje mír, státní orgány mají plán jak postupovat v případě války.

Dle vyjádření polského ministra vnitra se na vlnu ukrajinských uprchlíků chystá i Polsko a má „různé scénáře“. Na uprchlíky už se dle agentury Reuters připravuje starosta východopolského Čehanova. „Dostali jsme za úkol sestavit seznam možných ubytovacích zařízení, kolik lidí by bylo možné ubytovat, jaké by byly náklady a jak dlouho by trvalo tyto budovy přizpůsobit,“ uvedl.

V Česku téma ukrajinských uprchlíků nakousl marketér Martin Jaroš, který také doufá, že válka nebude. „Ale kdyby nedejbože přece byla, tak bych si přál jednu věc – aby Česko nabídlo všem ukrajinským uprchlíkům azyl a velkoryse se o ně postaralo,“ vyjádřil se a dodal, že největší nápor beztak bude směrem do Polska.

„Za prvé myslím, že je to obecně povinnost lidská. Jsme skoro sousedi, musíme si pomáhat. A za druhé si myslím, že to potřebujeme skoro tolik jako oni. Máme společnost rozbitou, rozmrzelou, máme svoje problémy – v takových chvílích je paradoxně nejlepší zatnout zuby, pomoct někomu jinému z ještě mnohem většího svrabu a sám sobě dokázat, že pořád za něco stojím. Kdysi dávno sahala naše země až na západní cíp Ukrajiny, měli jsme sílu šířit svou kulturu a myšlení až tam – bylo by dobré, kdybychom dnes našli sílu Ukrajincům pomoci v naší menší, ale stále poměrně dobře organizované zemi,“ usuzuje Jaroš.

„Přeji Ukrajincům, aby to nepotřebovali. Ale zároveň si přeji, abychom se ve zlé situaci zachovali jako rytíři. Je to cesta i k naší obnově a ke zvednuté hlavě,“ dořekl.

