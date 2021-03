Zatočila by s vaším bytem. Pirátka, která tepe Vojtěcha za novou funkci

V Ústeckém kraji se dějí věci. Do čela představenstva společnosti, která spravuje tamní nemocnice, byl zvolen bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch. A je zde podezření, že minulý předseda upozornil na něco, co neměl. „Kvůli osobním manýrům hejtmana děláme personální revoluce ve společnosti, která je páteřní sítí krajského zdravotnictví,“ stěžuje si ústecká pirátka Stojanová, která kritizuje i to, že se na Ústecku neočkuje. Ale předtím jí leželi na srdci bezdomovci. A lidé, kteří mají prázdné byty.

Nedávno Česko obletěla zpráva, že bývalý ministr Adam Vojtěch bude velvyslancem ČR ve Finsku. Ovšem bývalý ministr nyní získal další funkci. Stal se předsedou představenstva Krajské zdravotní, jež spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Tuto akciovou společnost vlastní celou Ústecký kraj, řízený hejtmanem ANO, Janem Schillerem.

Vojtěch nastupuje potom, co Rada kraje odvolala ve středu Jindřicha Zetka. Schiller uvedl, že důvodem odvolání byly neshody mezi ním a vedením kraje. Zetek na to má jiný pohled, prý upozornil na nestandardní smlouvu. „Já jsem spolu s ostatními členy představenstva zastavil jaksi penězovod do ANO, kdy generální ředitel, kterého jsme odvolali, uzavřel den po svém nástupu do funkce nestandardní smlouvu s pravou rukou pana hejtmana,“ uvedl již dříve dle iRozhlasu.

Exministrův nástup na místo po odvolaném Zetkovi už komentovala Kateřina Stojanová, zastupitelka za opoziční Piráty. (Ústecko vede koalice ANO, ODS a Spojenci pro kraj – pozn. red.) „Nabízí se ptát, kde je to transparentní výběrko z programu koaličních partnerů ANO a zda je to jen do jeho odjezdu do Finska, ale člověk by se neměl ptát na otázky, na které radši nechce znát odpověď,“ podotkla.

To ovšem není jediná stížnost od Stojanové. Opoziční pirátka tvrdí, že kraj také nezvládá očkovat. „Ale kvůli osobním manýrům hejtmana děláme personální revoluce ve společnosti, která je páteřní sítí krajského zdravotnictví. Je úplně jedno, jestli ANO vládne ze Strakovky nebo z krajského úřadu, všude je to stejná marnost,“ kritizovala už včera.

„V Ústeckém kraji od 1. 3. praktici očkovat nezačnou. Ochota i vůle by byla, ale není z čeho. Zůstáváme mezi regiony nejhůře zasobenými vakcínami. Kraj má cca 820 965 obyvatel, 2. dávku má jen 9065 z nich – něco málo přes 1 %...“ informovala na konci února.

Ovšem Stojanová se nezabývá jen očkováním a posty v představenstvu, má i sociální cítění. „Nechápu společnost, která nechává své jedince umrznout na ulici, zatímco vlastní tisíce úplně prázdných a nevyužitých bytů,“ spojila v únoru problém bezdomovectví s myšlenkami na zdanění či jiné omezení investičních bytů, které ostatně zazněly už od pražských Pirátů.

„Musíme přestat vést dehumanizační frky ‚zaslouží si to/chtějí to tak‘ a okamžitě přijmout pořádnej zákon o sociálním bydlení,“ mínila Kateřina Stojanová.

