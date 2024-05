Zatýkání na univerzitách v USA. Kdo mohl stát za eskalací? Podezření

reklama

V kampusech amerických univerzit přituhuje. Server USA Today upozornil na počínání newyorské policie, která zatkla profesora Kolumbijské univerzity Gregoryho Pflugfeldera. Zadržela ho u něj doma. Prý jen proto, že se snažil dokumentovat práci newyorské policie. „Nevěděl to, ale u jeho dveří se brzy objeví kulturní monstrum,“ uvedl server.

Před pár dny vyšel 64letý profesor Pflugfelder před svůj dům a nestačil se divit. Dům se nachází mimo kampus přes ulici od univerzity. Profesor prý chtěl nahrát na iPhone video se stovkami policistů, kteří reagují na protesty univerzitních studentů proti izraelské válce v Gaze. A o patnáct minut později ho NYPD zatkla. Newyorské policejní oddělení zařadilo profesora mezi 112 lidí zatčených na univerzitě. Server USA Today však podotkl, že Pflugfelder nebyl na akademické půdě. „Určitě jsem pro nikoho nepředstavoval žádné nebezpečí," řekl USA Today profesor. „Stál jsem doslova na ulici a nikoho jsem neblokoval.“ Přesto skončil ve vazební cele. Jako jeden z mnoha dalších.

Demonstranti protestující na kampusech amerických univerzit mávají palestinskými vlajkami a žádají, aby univerzity ukončily spolupráci s Izraelem, případně s izraelskými aktéry. Protože Izraelci z jejich pohledu páchají v pásmu Gazy strašné věci, když odpovídají na teroristický útok palestinského hnutí Hamás na území Izraele ze 7. října.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 16981 lidí

Profesor se protestů studentů neúčastnil, ale také se prý netajil sympatiemi k těm, kteří kritizují Izrael za vedení války s teroristy z palestinského hnutí Hamás. Podpořil právo studentů demonstrovat. Napsal dopis prezidentovi Kolumbijské univerzity Minouche Shafikovi, který požádal newyorskou policii, aby na tábor v kampusu reagovala. „Naléhavě vás žádám, abyste historickou chybu, kterou jste udělal, nezhoršoval tím, že ji budete opakovat,“ napsal 23. dubna.

O týden později, v úterý, popsal situaci listu USA Today; cítil, že se historie bude psát znovu, a chtěl to zdokumentovat. Vyšel ze svého činžovního domu, aby nahrál video na svůj iPhone. A skončil v poutech. Starosta je však přesvědčen, že policie postupovala správně. „Policie NYPD zajistila, že operace byla organizovaná, klidná a nedošlo k žádným zraněním nebo násilným střetům," řekl Adams novinářům ve středu, den po zatčení.

Ale Jennvine Wongová, dohlížející právník v projektu neziskové společnosti Legal Aid Society na odpovědnost policistů, řekla, že Pflugfelderovo zatčení vyvolává otázky, zda NYPD spíše zbytečně neeskalovala další napětí. „Obecně řečeno, stále existuje právo prvního dodatku ústavy (na svobodu vyjadřování) na pořízení záznamu na veřejnosti, pokud to nezasahuje do policie.“

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23668 lidí upozornil server listu New York Times. Přezkoumáním policejních záznamů a rozhovorů s desítkami lidí zapojených do protestu na Kolumbijské univerzitě v New York Times zjistili, že malá hrstka z téměř tří desítek zatčených, kterým chyběly vazby na univerzitu, se účastnila i jiných protestů po celé zemi. Jenže totéž zkoumání odhalilo, že o většině protestujících toto říct nelze a že se k protestům přidali volně. Představitelé města uvedli, že 29 % zatčených tento týden v Kolumbii nemělo žádné spojení s univerzitou. Mluvčí starosty Erica Adamse v prohlášení uvedla, že počty zatčených „mluví samy za sebe“.

Server britského listu The Guardian však nabídl trochu jiný pohled na celou věc. „Starosta New Yorku Eric Adams je i nadále pod tlakem, aby prozradil, kolik z 282 lidí zatčených v úterý večer na kampusových protestech na Manhattanu byli nestudenti poté, co opakovaně tvrdil, že „vnější agitátoři‘ byli zodpovědní za eskalaci, která vyvolala drtivý vynucovací zásah.“ Adams také v několika rozhovorech tvrdil, že vnější vlivy zahrnovaly jednotlivce, jehož „manžel byl zatčen a odsouzen za terorismus na federální úrovni“. Pro MSNBC tvrdil, že žena spolu s dalšími „vnějšími vlivy“ by mohla využívat studenty zapojené do protestu.

„Jakmile jsme byli schopni identifikovat některé další lidi, věděl jsem, že neexistuje způsob, jak dovolit, aby tyto děti byly vykořisťovány způsobem, jakým byly vykořisťovány ony,“ řekl Adams ve středu zpravodajskému kanálu. Ačkoli úřady konkrétně nepojmenovaly ženu, zprávy médií naznačují, že jde o Nahlu Al-Arian, manželku Samiho Al-Ariana, bývalého profesora počítačového inženýrství a významného palestinského aktivistu z 90. let.

Psali jsme: Biden otevřel Obamacare pro 100 tisíc migrantů. Trump vybuchl: Bydlení, dávky, teď i zdravotní péče?! Vedle protestů na amerických univerzitách velký obrat u Bidena. Prořekl se? Bordel na univerzitách straší Bidena víc, než se zdálo Trump: Čeho se Biden dotkne, promění se v h*vno

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

válka v Izraeli Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.