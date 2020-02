Zavedení odvodů do armády: Až budou viset, padlo. A Foldyna překvapil

reklama

„Vzhledem k proměňující se bezpečnostní situaci ve světě by Česká republika měla vědět, kolik v případě ohrožení státu má k dispozici lidí, kteří jsou připraveni a ochotni zemi bránit, kdo má jaké zdravotní omezení, a nebo například kdo odmítá službu z důvodu výhrady svědomí. Není to o tom, že by se povinná vojenská služba měla vrátit,“ uvedl ke své myšlence poslanec Jan Bartošek pro server iRozhlas.cz.

Ministerstvo obrany se diskuzi na toto téma nebrání, ostatně již před pěti lety se pokoušelo odvody obnovit, ale marně. Podle mluvčí Jany Zechmeisterové by náklady na odvodní řízení s celým populačním ročníkem vyšly na zhruba 100 milionů korun ročně.

Pro obnovení odvodů by zvedl ruku i místopředseda výboru pro obranu Jaroslav Foldyna (ČSSD). "Podívejme se kolem sebe, podívejme se na situaci, ve které je Evropa," uvedl Foldyna s tím, že si myslí, že evidence bojeschopných mužů je v dnešní době víc než nutná. "Kdyby stát měl evidenci nějakých lidí, kteří dokážou unést zbraň, udělat pět kliků a umět taky plavat, tak by to mohla být nějaká občanská záloha, kterou by mohl stát v případě potřeby povolat,“ zmínil Foldyna, který tímto svým stanoviskem mnohé překvapil. Často totiž vystupuje po boku těch, co jdou proti NATO a aktivitám naší armády.

Velmi zostra tak na něj zareagoval například mediální analytik Štěpán Kotrba. "To už je podruhý v poslední době, kdy poslanci Foldynovi musím říct HOVNO. Doufám, že to Jaroslav Foldyna v poslanecké sněmovně vyřídí. Kdo by povinně bránil Kalouska, Okamuru, Wolkswagen nebo Jandovy Evropské hodnoty? Kdo by šel jak námezdný žoldák válčit za americké drogové zájmy do Afghánistánu či za francouzské jaderné zájmy do Mali? Až bude někdy potřeba a tahle věrchuška bude viset na klandrech, ukáže se teprve, kolika lidem stojí zato pro tuhle zemi umírat," uvedl.

"Ale hovno, Štěpáne. Já tu píšu o obraně naší země, našich dětí. Ne o expedičním vojsku. To je věci profi army," uvedl v reakci Foldyna. "Naší země? Ona je tvoje? Jestli chceš a máš prachy, prodám ti 1800 metrů čtverečních Prahy. Ta moje je," nedal se však Kotrba.

"V souvislosti s návrhem obnovit přehled o občanech schopných k povolání do zbraně (nechápu proč jsme jej přestali udržovat), se objevují názory, a nejsou ojedinělé, že lidé nechtějí bránit stát kvůli těm, co nás vedou. Je jistě pro mnohé za hranici přestavitelnosti, a není se jim co divit, bránit politické instituce státu. Ale co takhle bránit tuto zem, tuto vlast?! To jsou naše ženy, děti, rodiče, majetek, celé kulturní dědictví po našich předcích. To přece je víc, než jestli chceme. To je přeci naše povinnost," poznamenal k celé věci také bezpečnostní expert Andor Šándor.

"Pro ty, kteří se, snad i logicky, ptají, proti komu se máme bránit, bych chtěl obrátit jejich pozornost na Švýcarsko, které je na rozdíl od nás neutrální a jejich neutralita je dodržována. Jeho obyvatelé mají silný vztah k obraně své země, a přitom je nikdo neohrožuje. Láska k vlasti, ochota ji bránit, je něco, co by mělo být součástí východy všech obyvatel. Dnes máme mír, kdoví, co bude za dvacet let. Odhodlanost se bránit je dostatečné odstrašení i proti silnějšímu," dodal.

