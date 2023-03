Zavést poplatky u praktika. Ať si jdou seniorky povídat jinam, burcuje Doležal

Lidé podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zneužívají urgentní příjmy nemocnic. V minulých dnech tak svým výrokem pro MF Dnes rozvířil diskusi o zavedení regulačních poplatků. Poplatek by podle něj mohli hradit například pacienti, kteří nejdou nejprve k praktickému lékaři, ale rovnou do zdravotnického zařízení. Konkrétní návrhy ministr očekává od Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ministerstvo následně uvedlo, že návrat k plošným poplatkům v současné době ale nechystá. Obdobně uklidňoval veřejnost i premiér Petr Fiala (ODS).

Komentář k tomu na serveru Forum24.cz připojil Jiří X. Doležal. „Regulační poplatky ve zdravotnictví ve výši ceny jedné kávy v kavárně přesunou důchodkyně, co si přišly popovídat k doktorovi, do kavárny a uvolní dvě třetiny kapacity praktiků, které dnes ty důchodkyně zabírají, když si přijdou k paní doktorce popovídat. Jako chronicky nemocný mám tu tematiku nakoukanou – a ještě pamatuji, že regulační poplatky už jednou dobře zafungovaly. Než je levice zrušila,“ napsal mimo jiné ve svém komentáři Doležal.

Češi začali platit regulační poplatky v lednu 2008 – u lékaře a za položku na receptu 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Jednotlivé poplatky se pak časem měnily a zanikaly. Naposledy od ledna 2015 zanikla povinnost třicetikorunových poplatků v ambulancích a lékárnách. Zůstal tak jen poplatek 90 korun na pohotovosti.

Válek v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD) minulý týden řekl, že je regulace potřebná také na urgentních příjmech zdravotnických zařízení, které lidé nadužívají. Nepřijatelná je podle něj možnost, aby o tom, kdo má platit, rozhodovali lékaři na příjmu. Dokázal by si představit, že pacient zaplatí za to, že nejde nejdřív k praktikovi, ale přímo do zdravotnického zařízení, podotkl.

Válek uvedl, že jeho vyjádření pro MfD bylo komentářem k nynější odborné diskusi na toto téma. Cílem změn je podle něj zkrátit čekací doby pacientů. „Jakékoli potenciální změny v této oblasti dovolím pouze v momentě, kdy bude jasné, že by zvýšily dostupnost lékařské péče,“ zdůraznil ministr.

Právě k Válkově návrhu připojil svůj komentář Jiří X. Doležal. Rozepsal se i o tom, jak se novinář ministra Válka ptal, zda by zavedl poplatky za návštěvu lékaře, nebo za položku na receptu. „To je technicky možné, ale změnil to e-recept. Návštěva praktiků by neměla být zpoplatněná, protože praktik má kapitační platby,“ citoval Válka.

„Návrh jde dobrým směrem, je ovšem nedotažený, polovičatý, neřeší hlavní problém zdravotnictví první linie a ukazuje, že ministr Válek toho o praxi ve zdravotnictví mnoho neví,“ domnívá se Doležal. Komentoval i skutečnost, že brzy poté, co Válek svou vizi zveřejnil, pustila se do něj média vlastněná nejsilnější opozičním politikem Andrejem Babišem.

„Babišpress a Babišovi politici si opět verbálně kálejí do úst. Regulační poplatky už tu jednou byly, od roku 2008. Zavedl je tenkrát ministr zdravotnictví za ODS Tomáš Julínek ve vládě koalice ODS, lidovců a Strany zelených. V roce 2014 Sobotkova vláda poplatky kromě 90 Kč při návštěvě pohotovosti zrušila a přestal být vyžadován od roku 2015. Už předtím Sobotkův ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) zrušil poplatky za pobyt v nemocnici. Proti tomu tenkrát protestoval tehdejší ministr financí Andrej Babiš. Zrušení poplatku označil za chybu a vyzval ke znovuotevření tématu,“ popsal Doležal.

„Jsem o něco mladší než hnědé uhlí, tak pamatuji, jak to vypadalo, když Julínek zavedl ten symbolický třicetikorunový poplatek. Ke specialistům jsem tehdy nechodil, ale k praktickému lékaři jsem chodil stejně často jako dnes. Jeho návštěvy jsou u člověka, co nekašle na prevenci a občas potřebuje nějaké lékařské dobrozdání, běžnou součástí života. Takže jsem jednou, hned po zavedení třicetikorunových poplatků, přišel z nějakého podobného důvodu jako obvykle a čekárna liduprázdná. Zeptal jsem se sestry, která mne ihned po příchodu vzala dovnitř. ‚Co se děje? Mor?‘ ‚Ne, děvčata (tak říkala seniorním pacientkám) si za těch třicet korun radši koupí kafe v kavárně, takže si chodí povídat tam‘,“ zmínil Doležal.

„Malý, symbolický poplatek, suma ve výši ceny jednoho kafe v kavárně by se měla neprodleně zavést u všech lékařů. Nejvíc pomůže praktikům, ale i specialisty zbaví proudu pacientů z řad čtenářů zdravotnických diskusí na facebooku. I pro chronicky nemocného seniora to nebude zásadní zátěž, jednou či dvakrát za rok u specialisty tu malou sumu zvládne i on a i ty čtyři nebo šest návštěv ročně u praktického lékaře pro něj nevytvoří bariéru. Zato ten poplatek odešle popovídání chtivé seniory do kaváren a uvolní kapacity lékařů pro nemocné, nikoliv jen nudící se lidi,“ dodal Doležal.

