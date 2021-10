Zavřít neočkované nad šedesát do lockdownu? Určitě nebudu proti, říká Válek

Lockdownům zřejmě ještě zdaleka nedzvonilo. Ve své lokální podobě by mohly nastat v druhé polovině listopadu, v rozhovoru pro Novinky to uvedl kandidát TOP 09 na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek. Zároveň promluvil i o možné izolaci neočkovaných lidí starších 60 let.

Epidemie se zhoršuje a podle Válka se nacházíme na hraně dalšího lockdownu. „Nedomnívám se, že jsme na hraně lockdownu celorepublikového, nýbrž že jsme na hraně, a velmi pravděpodobně to nastane v druhé polovině listopadu, lokálních lockdownů, které budou moci vyhlašovat krajští epidemiologové v rámci regionů,“ predikuje možný budoucí ministr zdravotnictví.

Zároveň dodává, že lockdown pro neočkované může být jedním z řešení, pokud by přibývalo hospitalizovaných. „Ano, je to možné řešení. A pokud to krajský hygienik nebo epidemiolog doporučí, budu to považovat za správnou cestu. Určitě nebudu proti,“ říká Válek.

Situaci by ale rád diskutoval s krajskými hygienami. A to z důvodu, že máme dva kraje, které mají velmi tíživou situaci. Jeden je Jihočeský (s hejtmanem Martinem Kubou za ODS) a Moravskoslezský (s hejtmanem Ivo Vondrákem za ANO).

„V kraji hejtmana Kuby je daleko více naočkovaných seniorů a on se spolu s krajskou hygieničkou a epidemioložkou domnívá, že je situace pod kontrolou a zvládnou to. Naopak v kraji hejtmana Vondráka, kde je naočkováno dramaticky méně, a to i mezi seniory, se zdá, že se situace vymyká kontrole, že se to nepodaří a bude se muset dosáhnout velkého lockdownu,“ zmiňuje.

„Úzké hrdlo jsou jednotky intenzivní péče. Vím, jaká je struktura pacientů s covidem: Jsou to většinou z dramatické většiny seniorní pacienti, kteří nejsou naočkovaní.

Takže buď se musí naočkovat, anebo holt budou v lockdownu, aby se nenakazili. Drtivá většina pacientů na JIP, a je to více než 70 procent, jsou pacienti starší 60 let, kteří nejsou očkovaní,“ říká, že lockdown pro neočkované by mohl začínat od 60 let.

Co vše by v takovém případě neočkovaní 60+ nemohli? „Do obchodů by mohli, kdyby měli respirátor a byli tam například v čase, kdy tam nejsou davy lidí. Těch opatření je celá řada. Postup bude jiný v malé obci, kde jsou samoty. Nemůžete udělat jeden krok, který bude plošně fungovat. Proto musí být opatření cílená a musí je dělat krajský epidemiolog,“ dodává kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek.

