Zbabělci, oba! Jako s Pochem. Zeman nenese odpovědnost. Jiří Pehe omlátil vládě o hlavy Ústavu

Koaliční smlouva říká, že o výměnách ministra rozhoduje ta vládní stran, které přísluší daný resort. Předseda ČSSD Jan Hamáček navrhl výměnu ministra kultury Antonín Staňka, ale prezident Miloš Zeman odmítl Staňkovu demisi přijmout.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Politolog Jiří Pehe v této souvislosti připomíná, že když premiér navrhne prezidentovi demisi člena vlády, prezident ji přijme. Proč? Protože zodpovědnost za kabinet nese premiér, nikoli prezident. Prezident je z Ústavy ČR ze své funkce neodpovědný.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš by to jako předseda vlády měl vědět a na přání koaličního partnera by měl trvat na vládním padáku pro Antonína Staňka. Jenže Babiš tvrdí, že si to má vyřešit ČSSD s prezidentem.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Babiš rozehrává stejný zbabělý scénář, který využil už při prezidentově odmítání Miroslava Pocheho na funkci ministra zahraničí. Tehdy dokonce ani jeho jmenování oficiálně nenavrhl, a nutil Hamáčka, ať si celou věc s prezidentem vyřídí sám. Ano, tentýž rádoby alfa-samec, který se jinak snaží, aby nikoho nenechal na pochybách, kdo že je ve vládě boss,“ podotkl Pehe v textu uveřejněném na blogu Aktuálně.cz.

„Od Hamáčka bylo pro změnu zbabělé a Ústavu poškozující, že sehrál s Babišem a Zemanem frašku okolo (ne)jmenování Pocheho. Už tehdy měl Babišovi jasně říct: buď bude Poche ministrem, anebo nebude koaliční vláda,“ pokračoval politolog.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 6857 lidí

A když už ti neudělal poprvé, měl by prý pohrozit koncem vlády alespoň teď, když je na stole demise Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy. Pokud bude Hamáček ustupovat, tak si podle Peheho zaslouží stát v čele slábnoucí ČSSD.

„Pokud Hamáček přijme Babišovu hru a bude se snažit osobně Zemana přesvědčit k tomu, aby konal ve věci, v níž mu Ústava nedává žádný prostor nekonat, zatímco Babiš se bude v pozadí potutelně usmívat, zaslouží si ČSSD opravdu vše, co se jí už v poslední době přihodilo. Měl by Babišovi dát jasně najevo, že v případě prezidentových průtahů má premiér povinnost prezidenta vyzvat, ať koná, anebo se obrátit na Ústavní soud. Pokud by to Babiš odmítal udělat, ČSSD by měla opustit vládu,“ uzavřel Pehe.

Psali jsme: VIDEO Díky, EU! Volají Karel Janeček, Táňa Fischerová, Ondra Brzobohatý s ženou... Díky EU už nejsme zamindrákovaní postsovětští odpadlíci Jiří Pehe šíří vtip o Babišovi v kšiltovce: Zmatený starý muž, případ pro krizovou linku Jiří Pehe veřejně diskutuje s lidmi o pohřbu Zemana Babiše „poblili“ v cizině s pomocí Jiřího Peheho: Štve lid proti migraci!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp