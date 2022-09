Zbohatněme na elektřině! Rajchl vydal video. Překvapivé pro další strany

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl se ve videu rozhovořil o tom, jak nás Německo vydírá tím, že odstřihne přístup od plynu a ropy. „Za mě je to skandální vydírání, žádné jiné slovo pro takovýto postup neexistuje,“ dodal Rajchl. Elektřina je podle něj ropou příštích dvaceti až třiceti let. Vyzval také k účasti u voleb.

„Už nějakou dobu se potkáváme na mém facebookovém profilu u mých videí, kdy se vás snažím oslovovat a nějakým způsobem pomáhat, jak nejlépe to dovedu,“ sdělil úvodem videa Jindřich Rajchl, jenž se svými videi přišel v době covidové pandemie.

„Dva roky jsme se snažili s kolegy bojovat za práva utlačované menšiny. Každého, kdo se cítil oslaben na svých právech, kdo se cítil tak, že jsou mu omezovány naše svobody. Takové období tady bylo a bohužel pokračuje i dál. Covidový terorismus se změnil a překlopil v naprosto zásadní energetickou krizi, kdy vláda pod vedením Petra Fialy v podstatě deset měsíců nedělala vůbec nic a až týden před volbami přišla s nedostatečným řešením, které vlastně ani není řešení – to je věc, která zhorší celou tu situaci,“ domnívá se Rajchl, že se chystá tunel na státní rozpočet.

„Zase skončí v kapsách německých obchodníků, a to je v podstatě drtivá většina našich energetických problémů. V současné době disponujeme dostatkem elektřiny, abychom uspokojili kompletně celou spotřebu, veškeré požadavky v rámci České republiky. Jsme v neuvěřitelně absurdní situaci, kdy jsme momentálně největším exportérem v Evropě a zároveň máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě. To je věc, kterou mi nikdo nevysvětlil a ani nevysvětlí, protože vysvětlit nejde,“ poznamenal Rajchl.

„Stali jsme se kolonií západní Evropy, kdy dodáváme naši elektřinu, kterou vyrábíme v našich elektrárnách, které byly postaveny za naše peníze, a dodáváme ji za naprosto nevýhodných podmínek na lipskou burzu, abychom si ji následně kupovali zpět. Jak řekl pan poslanec ODS Skopeček, z lipské burzy nemůžeme odejít, protože bychom tím poškodili Německo. O to hůř, že nám naše vláda na facebookovém profilu řekla, že pokud bychom přestali tu elektřinu dodávat, takže nám hrozí to, že nám Německo odstřihne přístup od plynu a ropy. Za mě je to skandální vydírání, žádné jiné slovo pro takovýto postup neexistuje. Nemůžete v rámci zahraničního obchodu si takhle počínat. To není seriózní jednání, jednání partnera, jednání přítele. Ani to proklínané Rusko nám nikdy nevyhrožovalo vypnutím kohoutů v případě, že my tam něco přestaneme dodávat. Takhle se opravdu přítel nechová,“ dodal Rajchl. Elektřina je podle něj ropou příštích dvaceti až třiceti let.

„Pokud se k ní začneme chovat jako správný hospodář, tak vám garantuji, že na ní může naše země a všichni občané astronomicky zbohatnout. Současně se musíme pokusit o maximální soběstačnost v oblasti plynu a v oblasti ropy. Nemůžeme v žádném případě fungovat tak, že jsme závislí na jednom zdroji, který nám může jakákoliv zahraniční mocnost odstřihnout. Je nezbytné si zařídit další cesty,“ poznamenal také Rajchl.

„Nechci se nechat vydírat ani Ruskem, nechci se nechat vydírat ani Německem. Česká republika si musí uvědomit, že už není malé dítě, které musí držet někoho za ruku, a že sama není schopná zvládnout kroky, které nám musí vyšlapat nějaký starší bratr. Není tomu tak. Tahle mantra je nám vkládána do hlavy několik let a já ji odmítám. Česká republika je výjimečným státem plným výjimečných lidí a má na to, aby vykročila sebevědomě kupředu. Volby, které přijdou zítra a pozítří, nám mohou k tomuto vykročení výrazným způsobem pomoci. Společně jsme již dokázali spoustu věcí,“ řekl Rajchl a vyzval k volbě svých kandidátů i jakékoliv jiné strany, které se vymezují proti vládě.

„Velmi vás žádám o vaši důvěru v následujících volbách nejenom pro naše kandidáty, ale i pro všechny kandidáty stran a hnutí a subjektů, kteří se vymezují proti současné vládní pětikoalici, jelikož ta nás žene do naprosté ekonomické záhuby,“ řekl doslova Rajchl.

