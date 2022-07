Zbraně pro Ukrajinu: Analytik se podíval, spočítal a objevil průšvih

Pokud by se Ukrajina měla v bojích spolehnout jen na podporu Spojených států z amerických armádních rezerv, byl by to zřejmě problém. Šíří se totiž analýza, podle níž je stav skladovaných armádních zásob v Americe ne vždy perfektní, a USA tak zřejmě nejsou schopné samy vybavit pět ukrajinských motostřeleckých brigád. Ruskem obsazená území však podle vojenských analytiků Ukrajina zpět bez podpory svých spojenců sama nezíská. Moskva má nyní navrch.

ve svém komentáři na serveru rusi.org rozebrali, že se Ukrajina dokázala ubránit ruským útočníkům v boji o vlastní přežití a „má vůli dosáhnout operační porážky ruské armády".



V současné době však podle nich stále ukrajinské slabiny a převaha Ruska naznačují, že se konflikt promění ve vleklou válku a v té by nakonec měla podle analytiků větší šance Moskva.



Samotná Ukrajina šanci na výhru prý nyní příliš nemá a k úspěchu ve válce potřebuje podporu od mezinárodních partnerů. Pomoci Ukrajině znovu získat ztracené území lze prý prostřednictvím vojenského materiálu, který Kyjev skutečně využije místo dodávek různorodé techniky, která má samostatné potřeby v oblasti výcviku, údržby a logistiky. Partneři Ukrajiny by podle Watlinga a Reynoldse měli racionalizovat podporu, kterou Ukrajině poskytují, a unifikovat ji.

Potřeba je podle nich Kyjevu dodat protiradiolokační vyhledávače pro munici pro potlačení nebo zničení ruských komplexů EW, raketové systémy s vícenásobným odpalováním (MLRS) k zaměření a zničení ruských logistických a muničních skladů, aby následně ruské dělostřelectvo nemělo dostatek munice, houfnice ráže 155 mm a munici, zabezpečené komunikační systémy či například protitankové řízené zbraně a přenosné systémy protivzdušné obrany (MANPADS).



Zatímco se spojenci Ukrajiny dohodnou na dodání těchto potřeb, měla by zapracovat i samotná Ukrajina, a to kupříkladu v oblasti výcviku s cílem zformovat nové jednotky schopné provádět útočné operace.



Po této analýze se však analytik James Griffin na Twitteru rozhodl shrnout, že západní podpora může být docela problém, jelikož se porozhlédl, jak by se daly vytvořit nové manévrové jednotky ukrajinské armády s využitím západní pomoci a dodaného vybavení, přičemž zjistil nemilé skutečnosti v rámci amerických zásob.

Griffin porovnal ruský motostřelecký prapor vybavený vozidly MT-LB s ukrajinskou 74. motostřeleckou brigádou a jejími třemi motostřeleckými prapory, tankovým praporem a dvěma samohybnými houfnicovými prapory a vytvořil hypotetickou ukrajinskou motostřeleckou brigádu, která by se Rusku vyrovnala například za předpokladu náhrady MT-LB za BMP-2, a došel k přibližným stavům vozidel, jež by například zahrnovaly 41 tanků T-80 nebo T-72 či 119 již zmiňovaných bojových vozidel pěchoty BMP-2.



Následně tuto techniku obměnil tak, jak by zřejmě vypadala, kdyby byla v rámci obdobných specifikací čistě dodaná z USA. Tankové jednotky by najednou tvořily M1 Abramsy a místo UAZ by Ukrajinci jezdili ve známém HMMWV neboli Humvee – na vytvoření pěti ukrajinských motostřeleckých brigád za použití americké techniky by stačilo prý 3,3 až čtyři miliardy dolarů.

Now, for the fun part. I pulled together rough analogs for each of these Russian/Soviet/Ukrainian vehicles from the US' own pedigree of equipment. pic.twitter.com/2RIX7uVKcl — James Griffin (@spawnofKahn) July 6, 2022

Komplikace ale podle Griffina nastávají, jelikož se při pohledu ze satelitu na skladiště přebytečných zásob vojenských pozemních vozidel dá dojít k závěru, že podpora ze strany USA nemůže být taková, aby pokryla ukrajinské potřeby na vytvoření těchto jednotek.

Přebytečná vozidla totiž americká armáda parkuje na otevřeném prostranství a je prý pravděpodobné, že jen zhruba polovina tohoto uloženého vybavení je provozuschopná a 30 % potřebuje hodně práce na zprovoznění. Zbytek už by prý mohl být akorát na náhradní díly.



Američané by podle analytika spotřebovali na vybavení pěti brigád až 87 % rezerv bojových vozidel pěchoty M2 Bradley, asi 53 % rezerv transportérů M113 či celou rezervu samohybných minometů.

„V podstatě bychom byli v pohodě, pokud jde o vyčleněné tanky, ale obrněná technika není příliš užitečná bez podpory mechanizované pěchoty,“ poznamenává Griffin ke stavu amerických rezerv.



Spojené státy by tak prý samy vybavit pět ukrajinských motostřeleckých brigád ze svých zásob zřejmě nezvládly, pokud tedy „nebudou investovat značné prostředky do renovace“, která by ovšem podle analytika mohla trvat roky.

