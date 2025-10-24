Nedáme ČT, ani náhodou. Holec o Baxovi, Fialovi a Moravcovi

Baxa tedy mluvil o tom, že „jestli si Andrej Babiš myslí, že mu dáme pokoj s médii veřejnoprávní služby, tak to ani náhodou“. Ale Holec podotýká, že takový výstup byl zapříčiněn pouze tím, že budoucí premiér slibuje osvobodit od daně za fialovské ČT i ČRo a obě média financovat ze státního rozpočtu.
Na jednu stranu chápe, že Baxa pláče, protože zaopatření lidí z Kavčích hor a Vinohradské ulice je tím jediným, co na ministerstvu dokázal. I když kvůli tomu musel zvýšit televizní daň a přispěl tím k totálnímu porušení předvolebního slibu, že se žádné daně zvyšovat nebudou.
Jenže bohužel „jeho“ Českou televizi nikdo nezničil tak, jako Petr Fiala, tvářící se jako největší ochránce.
Byla to tato vláda, kdo silou sto osmi hlasů prosadil, že se koncesionářské poplatky nejen zvýší, ale taky rozšíří okruh jejich plátců tak, že se z nich skutečně stala faktická daň, vybíraná od každého.
„Vláda a parlament rozhodují o tom, kdo všechno a kolik povinně za obě média platí, i když je vůbec nesleduje,“ podotýká Holec.
A jestliže o tom, kdo a kolik bude za televizi platit, rozhodují orgány výkonné a zákonodárné moci, dělají přesně to, co dělá její zřizovatel.
Mimoto poslanci a senátoři vybírají členy televizní a rozhlasové rady, závisí tedy na jejich vůli, kdo bude kontrolovat, co televize vysílá.
Tedy teoreticky. „Ani jedno státní médium nekontroluje vůbec nikdo, protože se obě dávno vymkla jakékoli kontrole,“ vysvětluje Petr Holec. Kontrole se nevěnují dokonce ani ředitelé se statisícovými platy, takže si vše řídí sami redaktoři.
A jejich spojenectví s končící vládou dosáhlo doposud nepředstavitelných rozměrů, jak dokazují všechny statistiky zvaní hostů do diskusních pořadů. Nebo slavná předvolební debata, když do studia za kandidátku SPOLU byl pozván nikoliv jeden, ale hned tři zástupci.
Ale Andreji Babišovi vyčítají, že chce televizi a rozhlas „zestátnit“, protože chce jejich financování převést pod státní rozpočet.
Otázka, jak zestátnit něco, co už stát dávno řídí, je podle Petra Holce velkou intelektuální výzvou.
„A mimochodem: Právě ze státního rozpočtu se ‚veřejnoprávní‘ neboli státní média financují ve většině zemí EU a hlavně na Fialově bájném ‚Západě‘. Takže jestli nás fakt chtěl dovést na Západ, měl Babišovi ukrást jeho plán. Nebo ho teď z opozice aspoň podpořit,“ dodává komentátor.
Místo toho ale tuší, že se Česká televize a končící vláda opět pevně semknou proti nové koalici.
„ Tenhle problém by vyřešilo pouze jejich vypnutí, na to ale žádný politik nemá koule,“ končí Holec.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo