Policie ČR: Pobytová kontrola v Praze odhalila řadu prohřešků na úseku pobytu cizinců

Ve středu 22. října 2025 realizovali policisté Ředitelství služby cizinecké policie (ŘSCP) součinnostní pobytovou kontrolu zaměřenou na místa s vyšším pohybem cizinců. Kontroly probíhaly zejména v prostoru autobusového nádraží Florenc, které patří mezi největší pražské dopravní uzly s mezinárodní dopravou. Kontroly probíhaly i v okolních lokalitách, mimo jiné v ulicích Seifertova a Legerova, včetně provozoven rychlého občerstvení.
Během akce bylo zkontrolováno celkem 76 osob, z toho 56 cestovních dokladů prověřil specialista na kontrolu dokladů z Národního centra pro kontrolu dokladů ŘSCP.
Výsledky kontrol odhalily hned několik závažných porušení zákona:
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
- Osoba v evidenci hledaných osob – na Florenci byla zjištěna osoba cizí státní příslušnosti vedená v evidenci hledaných osob. Po ověření údajů byla předána příslušnému útvaru SKPV k dalším úkonům v rámci probíhajícího trestního řízení.
- Padělané vízum – při další kontrole policisté odhalili ženu, která předložila cestovní doklad s finským vízovým štítkem vykazujícím známky padělání. Po odborném prověření byl padělek potvrzen a cizinka byla předána odboru cizinecké policie k dalším úkonům.
- Neoprávněný pobyt – policisté zjistili muže bez dokladů totožnosti, který nebyl schopen prokázat oprávněnost pobytu na území ČR. Následnou lustrací bylo potvrzeno, že je veden v evidenci nežádoucích osob.
- Osoba v pátrání vedená v SIS – na Žižkově byla ztotožněna osoba bez dokladů, u níž bylo zjištěno, že je vedena v Schengenském informačním systému (SIS) jako osoba v pátrání na území Slovenské republiky. Po provedení nezbytných úkonů byly informace postoupeny prostřednictvím Národního kontaktního centra SIRENE.
Na akci se podíleli policisté z Operativního odboru ŘSCP, Mobilní jednotky cizinecké policie a Národního centra pro kontrolu dokladů ŘSCP.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva