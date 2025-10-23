Policie ČR: Pobytová kontrola v Praze odhalila řadu prohřešků na úseku pobytu cizinců

24.10.2025 13:21 | Tisková zpráva

Výsledky kontrol odhalily hned několik závažných porušení zákona, zjistili jsme padělané vízum i hledané osoby.

Policie ČR: Pobytová kontrola v Praze odhalila řadu prohřešků na úseku pobytu cizinců
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Ve středu 22. října 2025 realizovali policisté Ředitelství služby cizinecké policie (ŘSCP) součinnostní pobytovou kontrolu zaměřenou na místa s vyšším pohybem cizinců. Kontroly probíhaly zejména v prostoru autobusového nádraží Florenc, které patří mezi největší pražské dopravní uzly s mezinárodní dopravou. Kontroly probíhaly i v okolních lokalitách, mimo jiné v ulicích Seifertova a Legerova, včetně provozoven rychlého občerstvení.

Během akce bylo zkontrolováno celkem 76 osob, z toho 56 cestovních dokladů prověřil specialista na kontrolu dokladů z Národního centra pro kontrolu dokladů ŘSCP.

Výsledky kontrol odhalily hned několik závažných porušení zákona:

  • Osoba v evidenci hledaných osob – na Florenci byla zjištěna osoba cizí státní příslušnosti vedená v evidenci hledaných osob. Po ověření údajů byla předána příslušnému útvaru SKPV k dalším úkonům v rámci probíhajícího trestního řízení.
  • Padělané vízum – při další kontrole policisté odhalili ženu, která předložila cestovní doklad s finským vízovým štítkem vykazujícím známky padělání. Po odborném prověření byl padělek potvrzen a cizinka byla předána odboru cizinecké policie k dalším úkonům.
  • Neoprávněný pobyt – policisté zjistili muže bez dokladů totožnosti, který nebyl schopen prokázat oprávněnost pobytu na území ČR. Následnou lustrací bylo potvrzeno, že je veden v evidenci nežádoucích osob.
  • Osoba v pátrání vedená v SIS – na Žižkově byla ztotožněna osoba bez dokladů, u níž bylo zjištěno, že je vedena v Schengenském informačním systému (SIS) jako osoba v pátrání na území Slovenské republiky. Po provedení nezbytných úkonů byly informace postoupeny prostřednictvím Národního kontaktního centra SIRENE.

Na akci se podíleli policisté z Operativního odboru ŘSCP, Mobilní jednotky cizinecké policie a Národního centra pro kontrolu dokladů ŘSCP.

autor: Tisková zpráva

