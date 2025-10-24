Turek (Motoristé): Jen blázen by mě mohl označit za nacistu

Část mé rodiny musela kvůli nacismu a komunismu emigrovat do Ameriky. Chodil jsem se slečnami různých etnik a mám přátele po celém světě, včetně mé milované východní Afriky. Šéfka mého kabinetu je arabského původu a spolupracujeme už roky. Moji prarodiče za války trpěli na obou stranách rodin, jen blázen by mě mohl označit za nacistu.
Snaha zvrátit volby? Logická. Jde o miliardy a odhalení obrovských průšvihů dosluhující vlády. Ale když někdo, s kým se přátelíte dvacet let, o vás šíří, že jste íránský agent, nacista nebo rasista, to prostě nepochopíte.
Přesto, odpouštět je třeba. Jdeme dál, i přes lži, manipulace, podvrhy a ztrátu přátel. Nikomu z vás bych to nepřál.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV