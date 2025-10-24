Ševčík (SPD): Kritika BIS poprvé všeobecně přijatelná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kritice tajných služeb

Ševčík (SPD): Kritika BIS poprvé všeobecně přijatelná
Poprvé se stalo všeobecně přijatelným kritizovat Bezpečnostní informační službu, podobně jako Američané běžně zpochybňují CIA. To vlastně může být dosavadní největší důsledek kampaně, kterou vede Deník N proti novému poslanci Filipu Turkovi z Motoristů.

Neexistují žádné důkazy, že by BIS jakýmkoliv způsobem žurnalistce Zdislavě Pokorné pomáhala, ale neexistuje ani žádný pádný důvod se domnívat, že tomu tak nebylo, zejména poté co prezident Petr Pavel otevřeně hovořil o roli, kterou budou zpravodajské služby hrát při prověřování kandidátů na členy vlády.

Pokorná v podcastu uvedla, že vedení Deníku N přesně ví, odkud staré příspěvky z Facebooku pocházejí, a že zdrojem nejsou ani zpravodajské služby, ani Andrej Babiš. Toto kategorické prohlášení však vyvolalo jen další pochybnosti.

Jak může někdo v zemi, plné agentů a jejich řídících důstojníků, s jistotou vědět, že daný zdroj není napojen na tajný svět? Pokud se za to ovšem ředitel BIS Michal Koudelka nezaručí osobně.

