Lžou. Ševčík a pravda o ETS 2. Spočítejte si, o kolik víc zaplatí vaše rodina

22letá pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili označila kolegu Marka Bendu za politického ještěra. „Nikdy nemusel řešit nájem, nikdy nemusel řešit, jestli si koupí večeři,“ řekla. Co na to říkáte?
Je možné, že Katerina Demetrashvili, která se údajně narodila někde v USA gruzínskému tatínkovi a ruské mamince možná tyto lidské potřeby sama nemusela nikdy řešit. Neznám její pohnutky k označení Marka Bendy za politického ještěra, nicméně Marek Benda se ve své době zajisté musel postarat o to, aby zaplatil nájem, také asi musel vydělávat peníze, aby si mohl koupit večeři. I nejdéle sloužící poslanec Parlamentu České republiky se tak musel od mládí ohánět. S trochou nadsázky se mi chce říci, podle jednoho staršího seriálu, že „kdyby hloupost nadnášela, tak by tady létala jako holubička“ asi nejedna pirátička. Normálním lidem je jasné, že každý jednotlivec, pokud se o něho nestarají rodiče, tak se musí postarat sám o sebe.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
„Nemám, co bych odvolával,“ řekl německý kancléř Friedrich Merz v otázce svého výroku o migraci. Minulý týden v Postupimi Merz řekl, že migrace je v rázu měst problém, a proto ministr vnitra pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu. Jak jeho slova hodnotíte? Je možné, že jde o ústupky v obavě z růstu popularity konkurenční AfD?
Německý kancléř Friedrich Merz se konečně dopracoval k tomu, co dlouhodobě tvrdím. Mnozí víme od samého začátku, že již 10 let staré prohlášení bývalé kancléřky Angely Merkelové „Wir schaffen das – zvládneme to“, se ukáže jako nerealizovatelné. To se teď potvrzuje v plné nahotě. Až neudržitelná bezpečnostní, respektive nebezpečnostní situace v německých městech, kde je pácháno stovky násilných činů denně migranty z různých zemí, dovedla po deseti letech německého kancléře k tomu, že bude muset realizovat již avizované deportace. Situace je zvláště nebezpečná v mnoha no-go zónách v Berlíně a okolí. Bohužel se tyto zóny objevují čím dál více i v dalších evropských zemích, zvláště pak ve Francii, Španělsku, Švédsku i jinde. ČR se musí jasně vymezit proti Rakušanem podepsanému migračnímu paktu. To bude jedním z prvních úkolů pro novou vládu. Ano, AfD, i díky neutěšené bezpečnostní situaci, se stává nejsilnější politickou stranou v Německu.
Povolenky z ETS2 nebudou taková katastrofa, jak se říkalo. Největší zátěž pocítí střední třída, ne ti nejchudší… dopady na rozpočty domácností by měly být mírné, v řádu několika stovek korun měsíčně (1–2 krabičky cigaret měsíčně). Pokud samozřejmě netopí ve starém kotli na uhlí či plyn a nejezdí každý den za prací ve staré milé „škodověnce“. To jsou slova ekonomky Heleny Horské. Střední střída, škodověnka, pár stovek měsíčně. Vy jste o ETS2 napsal studii. Sedí to?
Ne, vůbec to nesedí. Systém EU ETS2 je již schválen s účinností od roku 2027. Jedná se o další zelenou daň na evropské spotřebitele, kterou budou odvádět státu prodejci elektřiny a plynu a další subjekty, zejména prodejci benzínu a nafty atd. Ti ji následně vyberou od koncových spotřebitelů elektřiny a plynu, resp. v cenách benzínu. Schválený cenový strop je v současné směrnici stanoven na 45 EUR / t CO2, ale v cenách roku 2020. Pro rok 2027 se dle očekávané inflace jedná o strop ve výši 57 EUR / t CO2.
Současně je však ve směrnici schváleno, že pokud cena na trhu překročí tento strop, může EU na trh přidat pouze velmi malý objem emisních povolenek (20 mil. tun. emisních povolenek), tj. objem, který je např. menší než potřeba těchto povolenek pro ČR. Celkový objem těchto emisních povolenek pro celou Evropu se odhaduje přes 1000 mil. tun emisních povolenek. Tudíž na celkovém objemu povolenek, které se pro EU ETS2 budou na trhu kupovat a prodávat, se jedná o zanedbatelné množství (cca 2 %). Pokud by byla cena vysoká i nadále, má EU možnost ještě odhlasovat další zvýšení objemu nabídky emisních povolenek ve výši 20 mil. tun. Reálně však lze za jeden rok stihnout maximálně 2x toto bezvýznamné zvýšení nabídky povolenek realizovat. To znamená, že reálně ŽÁDNÝ STROP pro cenu emisní povolenky EU ETS2 dle dnešní EU směrnice NEEXISTUJE.
Nyní se na trhu již obchoduje za cca 80 EUR/ MWh, ale hrozí riziko, že díky přístupu EU bude nabídka povolenek nižší. Navíc na cenu budou mít vliv spekulanti na finančních trzích a institucionální investoři (penzijní fondy, pojišťovny a další subjekty), které mohou celosvětově do nákupu emisních povolenek investovat, a tím dále zvyšovat jejich cenu.
Negativní dopad na spotřebitele v ČR je dvojí. Jednak přímé zvýšení cen plynu, uhlí, tepla, benzínu a nafty v závislosti na výsledné výši ceny emisní povolenky EU ETS2 (viz indikativní dopady do cen uvedené v kap. 1.4.), což celkově zatíží spotřebitele v ČR v řádu vyšších desítek mld. Kč. Navíc to způsobí významný dopad na inflaci, a tudíž na vyvolané zvýšení cen všech výrobků, zboží a služeb.
Zavedení EU ETS2 znamená další zásadní snížení konkurenceschopnosti evropských zemí a další neúnosné zhoršení životní úrovně všech občanů. Zátěž si samozřejmě vyžádá nutnost obrovských záchranných opatření a sociálních dávek pro občany a dalších výdajů s ohledem na další zátěž ohrožených zaměstnavatelů.
A níže uvádím změny cen některých komodit v souvislosti se změnou ceny emisní povolenky EU ETS2. Posuďte si, jak to dopadne na vaše domácnosti.
Zvýšení cen vybraných komodit vlivem zavedení emisních povolenek (EU ETS2)
|
|
Cena emisní povolenky (EUR/t CO2)
|
Zdražení litru benzinu
|
Zdražení litru nafty
|
Zdražení MWh zemního plynu
|
Zdražení metráku uhlí
|
20 eur
|
1,20 Kč
|
1,30 Kč
|
100 Kč
|
145 Kč
|
45 eur
|
2,70 Kč
|
2,93 Kč
|
225 Kč
|
326 Kč
|
57 eur
|
3,42 Kč
|
3,71 Kč
|
285 Kč
|
413 Kč
|
81 eur
|
4,86 Kč
|
5,27 Kč
|
405 Kč
|
587 Kč
|
150 eur
|
9,00 Kč
|
9,75 Kč
|
750 Kč
|
1 088 Kč
|
200 eur
|
12,00 Kč
|
13,00 Kč
|
1 000 Kč
|
1 450 Kč
|
300 eur
|
18,00 Kč
|
19,50 Kč
|
1 500 Kč
|
2 175 Kč
|
Zdroj: výpočet s využitím metodiky Fakta o klimatu.cz
Zvýšení cen vybraných komodit vlivem zavedení emisních povolenek (EU ETS2)
|
|
Cena emisní povolenky (EUR/t CO2)
|
Zdražení litru benzinu
|
Zdražení litru nafty
|
Zdražení MWh zemního plynu
|
Zdražení metráku uhlí
|
20 eur
|
1,45 Kč
|
1,57 Kč
|
121 Kč
|
175 Kč
|
45 eur
|
3,27 Kč
|
3,55 Kč
|
272 Kč
|
394 Kč
|
57 eur
|
4,14 Kč
|
4,49 Kč
|
345 Kč
|
500 Kč
|
81 eur
|
5,88 Kč
|
6,38 Kč
|
490 Kč
|
710 Kč
|
150 eur
|
10,89 Kč
|
11,80 Kč
|
908 Kč
|
1 316 Kč
|
200 eur
|
14,52 Kč
|
15,73 Kč
|
1 210 Kč
|
1 755 Kč
|
300 eur
|
21,78 Kč
|
23,60 Kč
|
1 815 Kč
|
2 632 Kč
Zdroj: BH Securities
Automobilky jsou nervózní kvůli souběhu nových amerických cel a toho, že Čína od 8. října zpřísňuje vývoz vzácných kovů. Viceprezident Toyoty pro Severní Ameriku Ryan Grimm uvedl, že to může do dvou měsíců vést k zavření celého průmyslu. Na vzácné kovy jsou mnohem náročnější elektromobily. Neupsali jsme se tak trochu ďáblu?
Celý Green Deal, včetně elektromobility, je od začátku kolosálním podvodem, na kterém se podílela i Evropská komise. Už v loňském roce vyšlo najevo, že komise tajně platila zelené neziskovky k prosazování přísnější zelené agendy. Jednalo se o prostředky z fondu LIFE ve výši 135 miliard korun (5,4 mld. EUR). Nizozemský ekonom a bývalý senátor Henk Otten se ostře pustil do Franse Timmermanse a potvrdil, že tento (Frans Timmermans) „tajně podplácel ekologické spolky penězi z EU, aby prosadil svou idiotskou zelenou dohodu“, která nyní sráží evropské ekonomiky na kolena. Před pár dny vyšlo najevo, že německý průmysl se propadl o dvacet let nazpět a reálně tak odpovídá hodnotám roku 2006. A takhle bych mohl pokračovat dál. Bohužel jsme se neupsali ďáblu, ale zcela hloupě jsme naletěli různým zájmovým (zvláště pak finančním) skupinám z Politbyra (Evropské komise) Eurosajúzu.
Bohužel většinu potřebných surovin vůbec země EU nemají. Má je především Rusko, Čína, některé africké země, které v současné době převážně „ovládají“ právě výše zmíněné země.
A bude hůř.
autor: Jan Novotný