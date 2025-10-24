Premiér Fiala: ČR odmítla návrh na snížení emisí do roku 2040 o 90 procent

24.10.2025 13:09 | Monitoring

Předseda vlády Petr Fiala se ve čtvrtek 23. října 2025 zúčastnil v Bruselu jednání Evropské rady.

Premiér Fiala: ČR odmítla návrh na snížení emisí do roku 2040 o 90 procent
Foto: Youtube
Popisek: Premiér Petr Fiala

Lídři členských zemí diskutovali o zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, další podpoře Ukrajiny, posilování evropské obrany či boji s nelegální migrací. Premiér se na okraj summitu sešel také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Lídři jednali o možnostech posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, jehož součástí byla i debata o klimatické politice EU.

Český premiér znovu odmítl Evropskou komisí navrhovaný klimatický cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 %. Rada se věnovala nutným podmínkám, které musí být splněny, aby o konkrétních cílech mohla být nadále vedena diskuse. „Prosadili jsme, že jakýkoliv budoucí klimatický cíl bude doplněn o revizní klauzuli, to znamená, že bude možné jej znovu otevřít a změnit v závislosti na geopolitickém, ekonomickém a technologickém vývoji,“ uvedl premiér s tím, že v závěrech summitu je také jednoznačná podpora principu technologické neutrality, tj. rovné podmínky pro rozvoj jaderné energie.

„Pro zrušení emisních povolenek ETS 2 zatím není většina států, více zemí ale podporuje jejich odložení. Tady jsme odvedli velký kus práce. Získali jsme v závěrech potvrzení Evropské rady, že návrhy Komise k revizi systému ETS 2 jdou správným směrem. Tato opatření přímo vychází z našeho návrhu, který jsem předložil ostatním lídrům na summitu v červnu a ke kterému se připojilo celkem 19 států. Komise díky tomu navrhne efektivní zastropování ceny povolenky, které by mohlo být schváleno do konce tohoto roku. Prosadili jsme také konkrétní úkol pro Komisi, aby předložila revizi nařízení o automobilových emisích do konce letošního roku. To nám otevírá prostor, aby ČR mohla prosazovat zrušení zákazu spalovacích motorů v roce 2035,“ řekl premiér Fiala.

Lídři členských zemí se rovněž shodli na potřebě odstraňování zbytečné byrokracie a zlepšování podnikatelského prostředí. „Včera jsem na toto téma podepsal společný dopis členských států předsedovi Evropské rady, který iniciovalo Německo. Je potřeba pokračovat v odstraňování překážek a zbytečných povinností, které brzdí rozvoj našich firem. Jsem také zastáncem deregulace, tedy odstraňování celých předpisů tam, kde to z hlediska konkurenceschopnosti našich firem dává smysl,“ dodal český předseda vlády.

Premiér Fiala na okraj summitu jednal také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o další pomoci napadené zemi či o společných obranných projektech. Prezident Ukrajiny poděkoval českému premiérovi za solidaritu a veškerou pomoc, kterou Ukrajina každý den pociťuje.

Podporu Ukrajině v čelení ruské agresivní válce vyjádřilo 26 členských států, výjimkou bylo Maďarsko. „EU nadále plně podporuje Ukrajinu v čelení ruské agresivní válce. Jsem rád, že se dnes také podařilo schválit 19. sankční balíček, který mj. zakazuje dovoz ruského zkapalněného plynu a obsahuje i český návrh na omezení pohybu ruských diplomatů v EU. Je to jeden z kroků, jak zabránit ruským agentům s diplomatickými pasy, aby prováděli činnost, která ohrožuje bezpečnost evropských zemí,“ dodal Petr Fiala.

Více v závěrech jednání Evropské rady ZDE.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Zdroje:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/10/23/european-council-conclusions-23-october-2025/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=3318

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

