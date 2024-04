Zbrojaři mají problémy, tak se o ně Černochová postará. Senátorka kroutí hlavou

reklama

Řada firem ze zbrojního sektoru si má stěžovat, že jsou ze strany bank diskriminované. Odmítají jim prý poskytnout úvěr nebo třeba vést účet. Proto bude podle ministryně pro lepší komunikaci mezi všemi stranami zřízena expertní skupina, v níž budou figurovat jak zástupci jejího resortu, tak bank.

Černochová uvedla, že její resort určí osoby, které budou k dispozici bankéřům ze všech bank, které by v budoucnu řešily problematiku financování strategických potřeb státu. V pondělí o tom debatovala se zástupci resortu financí, České bankovní asociace, sekce obranného průmyslu z Hospodářské komory a členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, uvedla na svém webu ČT24.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle senátorky Zwyrtek Hamplové kroky Černochové opět jen potvrzují, že máme „vládu národní tragédie“. Poukazuje, že Česko reálně pálí celá řada jiných věcí, které současná vládní garnitura neřeší. „Válka, zbrojení… prý jako strategická potřeba státu – a nám schází bydlení, lékaři, řemesla a české firmy se chystají stavět za mořem,“ zmiňuje politička některé z problémů v tuzemsku.

Úřadování Fialovy vlády zaměřené na zbrojení a válku podle senátorky hraničí s fanatismem. „Proválečné priority vlády už mají rysy fanatismu. A naše země opět ‚nevzkvétá‘…“ podotýká kriticky na adresu vládního kabinetu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zaráží ji slova ministryně obrany Černochové, že „české zbrojařské firmy mají navzdory válce na Ukrajině stále problém získat úvěr od soukromých bank“. „Takže stát (!) žádá a lobbuje u bank, aby úvěrovaly zbrojařské firmy?! A co je to probůh za formulaci ‚navzdory válce na Ukrajině‘? To je jako by ta válka byla součástí byznys plánů… Za podpory státu… ?! Ten tak podporuje soukromé podnikání zbrojařů i těch bank, to vše pro zbrojení a zbrojení… Zkrátka zbraně, zbraně, zbraně… Slyšíme vůbec ještě něco jiného?“ rozčílila se následně Zwyrtek Hamplová.

Apelovala také na ministry, aby raději lobbovali za projekty na zlepšování kvality života nás, českých občanů, namísto podpory proválečných aktivit.

„Haló, vládo, probuď se – pokud to nevíš, máš být česká a máš naslouchat voličům. To první už dávno nejsi, a kdybys vyslyšela hlas lidu, v tichu odkráčíš do propadliště dějin… (Pokud ne před soud… ) Ale lobbovat, aby soukromé banky podpořily zbrojení, to už je hodně přes čáru. A přesto se to děje. Oni po té válce opravdu prahnou. Bez ohledu na občany naší země. Ti jí jsou úplně jedno – potřebují od nich jenom daně, aby je mohli rozhazovat všemi směry. A válku, aby překryla jako téma jejich neschopnost,“ zakončila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

O problematice úvěrů pro zbrojařské firmy hovořila Černochová koncem února. Děje se tak prý kvůli ruské agresi na Ukrajině. Posuzování zakázek bývá v této oblasti složitější než v jiných, vysvětlovaly banky. Soukromé banky také podle vyjádření někdejšího guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka a generálního ředitele UniCredit Bank Jakuba Dusílka na březnovém sněmovním semináři přistupují opatrně k financování zbrojního průmyslu i z obav o narušení své pověsti různými kampaněmi.

Psali jsme: Ministryně Černochová: Chcete zajištění obrany? Nebo chcete jen mír? Putin jako Hitler. Už jsme na něj měli vlítnout. Černochové se stíhačkami fandím. Generál Čeřovský velí do boje Ministryně Černochová: Všichni si přejeme mír, nejsme „váleční štváči“ Černochová vystoupila v ČT: Nechci strašit lidi, že nám hrozí konflikt, ale...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama