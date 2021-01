Zbytečně moc objektivity! V ČT 90. let to bylo lepší, řekl Drtinové miliardář

reklama

Jan Dobrovský poskytl rozhovor internetové televizi DVTV a když seděl naproti Daniele Drtinové, nešetřil ostrými slovy.

Anketa Líbí se vám současné české filmy? Ano 5% Ne 80% Většinou ano 4% Většinou ne 11% hlasovalo: 4074 lidí

V 90. letech minulého století působil ve zpravodajství ČT a dnes má pocit, že práce novinářů tehdy a teď se od sebe výrazně liší. Tehdy čeští občané nově získali svobodu a novináři vlastně hledali způsob, jak ve svobodné společnosti dělat žurnalistiku

„Já si dneska myslím, že jsme dělali daleko víc politiku a daleko míň žurnalistiku. Ale to neznamená, že bych to považoval za závadný nebo špatný. Dokonce mě dneska mrzí, že ty média nejsou názorově vyhraněný,“ konstatoval. „Taková ta hyperobjektivita, ta vytváří takovej stav, ve kterým se čtenář, divák, posluchač vlastně ne úplně vyzná. Ve všech je to jen v jiným marketingovým balení úplně ten samej obsah,“ doplnil.

„My jsme měli něco před sebou, jakejsi ideovej cíl. Myslím, že současný média jsou postavený víc na tom, že vytvářej produkt,“ rozváděl dál svou myšlenku.

„Já jsem sám měl několik výstupů s tehdejšímu čelními politiky, kteří se domáhali vystoupení v ten či onen den na televizní obrazovce, protože mají zásadní sdělení, a nepustil jsem je tam, protože jsem prostě nesouhlasil s jejich postojem. Politik má působit především jako příklad chování a já (jako novinář) jsem ten, kdo musí umět říct, že tohle je vadný."

Dřív to podle Dobrovského bývalo tak, že si člověk kupoval konkrétní noviny, protože mu byly názorově blízké a toto se bohužel vytrácí. Za obsah konkrétních novin nesl někdo zodpovědnost a také se podle toho choval. Nemohlo se vydat cokoliv, když člověk psal nějaký článek, musel o tématu, o kterém psal, leccos vědět. „Společnost byla postavena na autoritě těch, kteří vědí,“ shrnul Dobrovský.

Dnes může na internet napsat kdo chce, co chce, mohou to být naprosté bláboly. Ale těm i tak dost lidí uvěří. Ona autorita vědění tu schází. Dobrovský má za to, že sociální sítě se často mění na jakousi žumpu, kde si lidé vybíjejí své frustrace.

Dobrovský je přesvědčen, že i novinář může projevit názor a je lepší, když ho projeví, než když alibisticky postupuje tak, že v rámci vyváženosti dá obrazně řečeno pět minut prostoru Adolfu Hitlerovi a pět minut prostoru oběti holokaustu.

Této názorové nevyhraněnosti se Dobrovský obává.

Není to však to jediné, čeho se bojí. Obává se prý také progresivistů, kteří chtějí rušit označení muž a žena nebo zavádět dalších 50 pohlaví. Diverzita mezi mužem a ženou je podle Dobrovského jednou z nejdůležitějších věcí, kterou Bůh vytvořil.

„Já se bojím toho progresivismu ve všech možných oborech. To je jenom nová forma bolševismu,“ vypálil Dobrovský s tím, že bolševici věřili, že jen oni vědí, jak má vypadat nový a lepší svět a ten, kdo s nimi nesouhlasí, si klidně zaslouží i popravu. Dnes sice nedochází k popravám, ale toto přemýšlení se podle jeho názoru znovu vrací do módy.

Podle Dobrovského se může opět stát, že lidé potlačí svobodu ve jménu rovnosti. Host Daniely Drtinové má za to, že lidé si nikdy nebyli rovni a nikdy si rovni nebudou, ale nevyloučil, že tato utopie o rovnosti může znovu v politice převládnout.

Dobrovský má pocit, že v covidové době už nepřichází o autoritu jen novináři, kteří něco opravdu věděli, ale také vědci, kteří vědí, že země je kulatá. V covidové době podle jeho názoru přichází o svou roli také stát, a to je problém. Lidé přestávají naslouchat autoritám a za jedinou bernou minci často považují svůj názor. I když je to názor idiotský. S idioty se podle Dobrovského nedá diskutovat.

O to větší problém to je, když umírají i poslední pamětníci hrůz druhé světové války. Lidé na tyto hrůzy zapomínají a dívají se na ně jen jako na pohádky ovčí babičky. Tedy podle Dobrovského nezbývá, než se držet alespoň desatera. Ale v této věci není příliš velký optimista. Obává se, že svět se mění k horšímu.

„My si volíme marketing, nikoli osobnosti, které by chtěly někam něco dovést. My si volíme někoho, kdo nám zajistí lepší auťák. Nezlobím se na to, to je přirozená věc, ale máme málo starostí. Ale my se takhle dětsky popleteme natolik, že najednou opravdu přijdou složité problémy, že to nebude jednoduchý. A v ten okamžik si myslím, že se ty autority znovu objeví. Tomu, kdo tu autoritu přinese, už nebude stačit Prchal,“ zmínil marketingového experta z týmu Andreje Babiše (ANO) Marka Prchala.

Psali jsme: „Moc, to jsme my! Nebudeme držet huby!“ volají Landa a Vojtek z Kabátu. Děti, roušky, všechno Bartoš: Zákaz vycházení? Neodůvodněné. Dejte lidem v karanténě peníze Jste obézní? Problémy se srdcem? Víme, kdy na vás přijde řada s očkováním Babiš dostal hodinu sólo v Partii, pak ho vystřídali šéfové opozice. A to byl výprask

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.