Zdeněk Zbořil se zamyslel: Děje se toho tolik. Ale čeští novináři nechtějí hledat...

„Musím říct, že jsem se také nechal unést zprávou pana plukovníka (Michala) Koudelky (šéfa BIS), který nám oznámil, že jeho služba rozmetala síť ruských agentů na českém území, ale dokonce i těch agentů, kteří působili v jiných zemích EU. A byla to v podstatě jediná zpráva, která nějak souvisela s Ruskem, kromě klasického nadávání potenciálním ruským agentům mezi českými novináři. Byla to jediná zpráva, která nám něco říkala o Ruské federaci. Ono to na mě dělá dojem, že je vlastně jakési embargo na zprávy z Ruska. To, že se nedozvídáme o kultuře, ale vlastně ani o sportovních událostech, snad kromě hokeje, tak to vlastně ani není tak důležité, ale důležité je, že my už vlastně ani nevíme, jak rozsáhlá je diplomatická aktivita, nebo ta zahraničněpolitická aktivita Ruské federace,“ konstatoval Zbořil v rozhovoru pro První zprávy.cz.

Narážel na skutečnost, že ruský prezident Vladimir Putin jednal v Africe, jednal také s arabskými zeměmi a vstoupil do řešení válečné situace na severu Sýrie, což si podle Zbořila rozhodně zasluhuje naši pozornost.

„Zdá se mi, že dnes už česká média toto nechtějí hledat,“ kroutil hlavou Zbořil s tím, že se dozvídáme o korunovaci císaře v Japonsku nebo o mrtvých Číňanech ve Velké Británii, ale o aktivitách Ruska se nedozvídáme téměř nic. Mimo jiné o ruské politice v Africe bychom podle Zbořila měli být informováni.

Psali jsme: Bohdalová a Gott? Zdeněk Zbořil proti Milionu chvilek. Otevřeně o Husákově době Gott, Duka a Rejžek. Jak dopadne OKD. Zdeněk Zbořil opět mnohé nepotěší Zdeněk Zbořil: Měl se Gott upálit jako Palach? Podpis Dagmar Havlové! Pane kníže, co ten zabiják ,,Greta mi připomněla senátora Lásku." Zdeněk Zbořil ostře ke klimatu i svrhávání Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.