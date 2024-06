Zděšení nad Bidenem v debatě: Naprostá katastrofa. Strana řeší, co s ním dál

Rok 2020 se opakuje. Blíží se prezidentské volby a před televizními kamerami v dlouho očekávané debatě stojí republikánský prezidentský kandidát Donald Trump a demokrat Joe Biden. Ale jeden rozdíl tu je. Oba pánové jsou o čtyři roky starší. Bidenovi bude v listopadu 82 let. Trumpovi je 78 let.

Tradiční debata kandidátů dvou hlavních stran je považována za důležitý moment, který už několikrát dokázal velmi významně ovlivnit konečný výsledek. Hned první debata v roce 1960 podle mnohých v těsném souboji získala klíčové hlasy pro fešného Johna Kennedyho proti unavenému Richardu Nixonovi.

Letos se první debata konala nečekaně brzy, obvykle na ni došlo až na podzim, když oba kandidáty potvrdily stranické konference.

Prezident Joe Biden v debatě vykládal, že po Trumpovi v roce 2021 přebíral ekonomiku v totálním chaosu. Trump kontroval, že zemi uvedl do chaosu právě Biden. Stačí se podívat na míru inflace, na imigraci na jižní hranici USA, a tak dále. Biden i trval na tom, že se za čtyři roky jeho prezidentství naopak daří stavět americkou ekonomiku na nohy.

Biden během diskuse několikrát působil dezorientovaně, nedokončoval myšlenky, nebyl schopen reagovat. V jednom místě jej Trump zjevně šokoval, když mu po dlouhém proslovu na téma multikulturní společnosti stručně připomněl jeho někdejší hanlivý výrok o černoších.

Jinak se Biden snažil upozorňovat na Trumpovy soudní procesy, ale občas se do svých slov zamotával.

Joe Biden během prezidentské debaty

Debata byla hodnocena tak, že Trump byl klidnější než obvykle, a na Bidenovi se ještě více než se čekalo projevil jeho věk.

Což Bidenovy zastánce šokovalo.

Politolog Tomáš Klvaňa však v rozhovoru pro CNN Prima News poznamenal, že mezi příznivci demokratické strany úřadujícího prezidenta Bidena „zavládlo v podstatě zděšení“.

„Opravdu katastrofa pro prezidenta Bidena, který předvedl velmi slabý výkon v té debatě. … V komentářích se začíná spekulovat o tom, jestli je vůbec možné, aby prezident Biden v těchto volbách kandidoval. Ale kdybychom to měli rozebírat analyticky, tak Donald Trump opravdu v každé třetí větě lže,“ pravil Klvaňa. „Jenže problém je, že na druhé straně neměl oponenta, který by dokázal účinně reagovat,“ pokračoval Klvaňa s tím, že Biden do sebe sice pravděpodobně dokázal nasát spoustu informací, ale nedokázal je využít. „Na body dnes vyhrál bývalý prezident Trump,“ řekl Klvaňa.

Podle jeho názoru teď mezi demokraty proběhne debata o tom, zda Bidena nevyšachovat z prezidentského klání a přenechat jím získané delegáty někomu energičtějšímu.

Trumpovi podle Klvani nahrávalo i to, že situace na jižní hranici USA je opravdu špatná.

„Ta jižní hranice s Mexikem je v opravdu nehezké a špatné situaci. Prezident Biden a viceprezidentka Harrisová tady situaci podcenili,“ pravil Klvaňa. „Myslím, že Donald Trump zabodoval, když řekl, že ta jižní hranice v podstatě dnes neexistuje,“ dodal.

Biden byl podle něj v debatě opravdu slabý.

„On se do toho zamotával, zadrhával, zdálo se, že nebyl ve své kůži. V jeho táboře se proslýchá, že je možná nemocný, že má možná chřipku, což je samozřejmě možné, ale to se bohužel prezidentům stává a Biden nedokázal přesvdčit voliče, že je tím energickým prezidentem,“ uvedl Klvaňa.

Ten je znám jako zastánce Demokratů a oblíbený host ČT24 k americké agendě.

Jeho názor o katastrofě potvrzuje i množství amerických komentátorů.

Podle CNN dokonce propukla v Demokratické straně po debatě panika.

Viceprezidentka Kamala Harrisová se svého šéfa pokusila hájit: „Lidé mohou diskutovat o stylu, ale nakonec tyto volby prezidenta Spojených států musí být o podstatě. A kontrast je jasný,“ uvedla.

Novináři si povšimli, že zástupci Bidenovy strany po debatě ani nepřišli mezi novináře, jak je obvykle zvykem.

Pehe má strach

Ekonom Lukáš Kovanda označil Bidenův výkon v debatě za katastrofální.

„Katastrofální Bidenův výkon ve včerejší prezidentské debatě vede vyděšené demokraty k zákulisním úvahám, zda jej přece jenom nevymění za jiného kandidáta. Trump je po včerejšku jasným favoritem klání o Bílý dům,“ napsal na sociální síti X.

„Díval jsem se na debatu Biden–Trump živě. Napřed chvilku na ČTv, ale tam mluvu obou kandidátů přehlušovala překladatelka. A to byl zásadní problém. Pravdivý obraz mohl poskytnout jen originál – a ten dal Bidenovým příznivcům důvod k… panice. Bylo to… prostě smutné,“ přidal se někdejší prezidentský kandidát Michal Horáček.

Agentura Bloomberg k debatě poznamenala, že Trump sice pronesl spoustu lží, ale vnášel do debaty energii a Bidena zatlačoval do obrany. „Bidenův katastrofální výkon v debatě urychluje debaty o oprávněnosti jeho kandidatury,“ uvedla agentura. Pokud Biden sázel na to, že debata s Trumpem zvýší jeho šance na uhájení úřadu, pak podle agentury Bloomberg tato úvaha zcela zkrachovala.

„Unavený prezident opravdu vypadal na svých 81 let. Místo toho, aby voličům ukázal, že bude schopen v úřadu vydržet i další čtyři roky, pokazil všechno, co se pokazit dalo,“ uvedla agentura Bloomberg.

Biden prý občas nesprávně pracoval s daty, když Trump útočil, tak prezident jen hledíval kamsi do dáli a při jedné ze svých odpovědí dokonce nečekaně ztuhnul.

Politolog Jiří Pehe má rovněž obavy, nezasahující jen do USA. Při pohledu na americkou prezidentskou debatu varoval před Babišem.

„Přestárlí, často nemocní politici se zasloužili o katastrofy. Německý prezident Hindenburg v 83 letech po nátlaku jmenoval Hitlera kancléřem, nemocný Jelcin stvořil Putina, nemocný Beneš ustoupil komunistům. Biden prohraje s Trumpem. Babišovi bude po volbách 71, chce se mstít,“ poznamenal Pehe.

„Bidenův výkon během debaty s Trumpem naplnil ta nejhorší očekávání. Nekoherentní, místy nesrozumitelný. Vitálnější kandidát by musel Trumpa smést. Biden je příliš poznamenán vysokým věkem. Za zvolení Trumpa ponese odpovědnost – svojí kandidaturou zavřel dveře mladším demokratům,“ doplnil k tématu.

Mezi českými komentátora na Aktuálně.cz také padlo, že přišla chvíle pro první dámu, aby Joe Bidena přesvědčila, že má svou druhou kandidaturu položit.