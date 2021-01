Zdevastovaný zdravotnický personál. Divoké promořování. Potřebujeme více vakcín! Doktor Kubek burcoval z ČT

reklama

„Situace je mimořádně vážná. V nemocnicích leží oficiálně sedm tisíc pacientů s covidem. Situace je horší v tom, že tentokrát, když se rozjela třetí vlna, ty nemocnice nebyly vyprázdněné,“ uvedl prezident lékařské komory, že roste počet nemocných i hospitalizovaných a že některá zdravotnická zařízení mají dokonce problém s přijímáním pacientů.

„Navíc máme těžce zdevastovaný personál, nemoc covid-19 prodělalo už 53 tisíc zdravotníků,“ zmínil, že každý čtvrtý zdravotník již nemoc prodělal, 15 lékařů zemřelo, zemřelo 34 zdravotníků. A někteří, i když mají stále zdravotní problémy, přesto chodí do práce. „V tak mimořádném zatížení můžete vydržet jen omezený čas,“ podotkl.

Ukázal na vládu, která za tuto situaci nese zodpovědnost. „Nestačili jsme dobojovat podzimní bitvu a už nás vláda svou nezodpovědností, když na začátku prosince rozvolnila protiepidemická opatření, v rozporu s doporučením odborníků, nahnala do třetí vlny, do bitvy. Máme ale unavené vojáky,“ zdůraznil Kubek.

„Za každý den, který jsme v prosinci strávili v otevřenějším režimu, teď zaplatíme několika dny v karanténě, tisíce lidí přijdou o život a naše ekonomika o desítky miliard korun,“ pokračoval Kubek.

Situace v nemocnicích, které už řadu týdnů fungují za nouzového stavu, je aktuálně různá. „Jsou regionální rozdíly. Lépe jsou na tom nemocnice s větší kapacitou. Naštěstí existuje systém přerozdělování pacientů mezi nemocnicemi. Ale nepochybujme o tom, že zdravotnictví se může zhroutit,“ upozornil Kubek.

Je toho názoru, že v Česku sledujeme tzv. promořování, které není otevřeně přiznané. „Komunitní šíření, které u nás probíhá, se rovná divokému promořování. Naštěstí ne s plnou silou viru. Pak by virus dokázal naší populací projít za šest týdnů a zanechal by za sebou desítky tisíc mrtvých, kteří by se vůbec nedostali do nemocnice. Zdravotnictví by zkolabovalo,“ uvedl šéf ČLK.

„Doufejme, že to zvládneme, ale přijde mi jakožto nezodpovědný hazard, že to vláda nechala tak rozjet a do toho rizika šla. Spoléhá na to, že zdravotnictví to nějak zvládne. Může se ale snadno stát, že to nezvládne,“ zopakoval Kubek.

Co se týká očkování, ukazuje se, že není takový problém to, že vláda nerozjela informační kampaň, ale to, že není ani čím očkovat, pokračoval Kubek. „Ale nic jiného než očkování nás z toho problému nevytáhne,“ podotkl. Alespoň tím zafungovalo, že když je něčeho nedostatek, tak o to mezi lidmi je větší zájem.

„Začal závod nejen o životy lidí, ale také závod o to, která země co nejdříve proočkuje své obyvatelstvo a bude moci otevřít ekonomiku a lidé se vrátí k normálnímu životu. A vyjde z krize mnohem dřív,“ dodal Kubek.

Česká vláda měla nakoupit vakcín mnohem větší množství. „Je smutné vidět Izrael, který očkuje 150 tisíc lidí denně, ale my jsme proočkovali pouze 15 tisíc za týden,“ řekl. Izraelci nenechávají nic náhodě, objednali si vakcín daleko víc i za cenu, že přeplatí. Naše vláda si bohužel objednala jen tolik, kolik potřebujeme. „Zbytečnou vakcínu šlo pod cenou prodat do jiné země, tak by reagoval zodpovědný člověk,“ řekl Kubek. Prý nedokáže posoudit, zda za to vše může Evropská komise, nebo Česko.

„Pokud budeme chtít očkovat miliony lidí, potřebujeme budovat velkokapacitní očkovací centra. Tady se s ministerstvem zdravotnictví rozcházíme. Není možné vydávat ambulance v nemocnicích za očkovací centra, a už vůbec není možné přehodit povinnost na praktické lékaře,“ kroutil Kubek hlavou.

Mrzí ho, že u vzniku očkovací strategie neměl možnost nikdo z lékařů být. Dopadlo to tak, že odpovědi na důležité otázky zůstávají neuspokojivé. „Lékařská komora má tři zásadní připomínky. V první vlně naočkovat všechny zdravotníky, jinak může zdravotnictví zkolabovat. Dále potřebujeme více očkovacích dávek. A za třetí potřebujeme velká očkovací centra, na která budou navázány mobilní očkovací týmy,“ shrnul Kubek.

To, že naše očkovací strategie má oproti té německé mnoho trhlin, si vysvětluje Kubek tím, že často děláme věci na poslední chvíli. „Nejjednodušší by bylo opsat německý model, kde mají očkovací centra vymyšlená. V jižních Čechách tak chtějí postupovat. Tento model se nám líbí. Nejdříve ale musí vláda sehnat vakcíny, a to za každou cenu,“ uzavřel prezident České lékařské komory Milan Kubek.

