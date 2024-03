Zdravý člověk dostane vakcínu proti covidu. Za tři dny mrtev. Kardioložka bije na poplach

reklama

Lékařka Jana Gandalovičová hovoří v Rádiu Universum o vakcínách mRNA jako o sporné pokusné látce způsobující celou řadu vážných vedlejších účinků,. Stále se podle jejího názoru o následcích očkování proti covidu mlčí, nikdo nevyšetřuje, co vše se kolem covidu dělo.

V USA byly podány první žaloby na firmu Pfizer i na kroky tamní vlády, a různé země očkování omezily nebo ho zrušily úplně, ale v Česku se stále drží. Zatímco u nás je schváleno očkování těmito vakcínami pro děti od 6 měsíců, Švédsko, Dánsko, Finsko nedoporučuje. Švýcarsko očkuje jenom na vyžádání rodičů, případně u nějakých velmi rizikových skupin.

To považuje Gandalovičová za hrozivé. „Pro mě skutečně je toto velmi těžké skousnout, protože se jedná o mladou generaci. A samozřejmě, už jenom z důvodu časového, protože tady máme genetické vakcíny k takovémuto použití tak strašně krátkou dobu, tak vůbec netušíme, co se může dít s dlouhodobými následky. Je to skutečně platforma, která doposud nikde nebyla použita,“ upozornila pro Rádio Universum.

„Přicházejí ještě jiné, naprosto bizarní informace. Od začátku se vědělo, že existují šarže těchto vakcín, které s sebou nesou větší procento nežádoucích účinků – a jiné zase téměř žádné vedlejší účinky, jako kdyby to byly placebo injekce. Proč to tak bylo? Nikdo na to nemá odpověď,“ pokračuje kardioložka.

Mezitím se objevila spousta profesorů, kteří vakcíny analyzovali a zjistili, že jsou kontaminovány. Že některé vakcíny jsou kontaminovány plazmidovou DNA, protože jsou jinak dělané, podotýká Gandalovičová.

„Je naprosto neuvěřitelné, že se tady nezvedla otázka, jestli je toto skutečně cesta, jak dál pokračovat, v tak masivní očkovací kampani. A to i vzhledem k tomu, že doporučení naší vakcinologické společnosti je pro děti od půl roku. Nikdo už nemůže zpochybňovat, že jsou tady lidé, kteří mají nežádoucí účinky: Máme tady úmrtí, podezření na úmrtí – jsou to strašně smutné příběhy. Pro mě, jako kardiologa, když jde někdo na booster, (posilující dávku) zdravý člověk, je mu 49, 50, dostane booster, a tři dny poté je nalezen mrtev – do té doby zcela zdravý člověk – tak si musím dát otázku: Proboha, nesouvisí to s tím, že tři dny před tím dostal vakcínu?“ pozastavuje se.

Hodně se teď mluví – v našich mainstreamových médiích to neprobíhá – o takzvaných nadúmrtích, exces mortality, kdy víceméně celý svět čelí tomu, že v mladší a střední věkové kategorii máme velké procento těch nadúmrtí, která dále pokračují. Není to vlastně úmrtí covidové, že by tito lidé umírali na covid. Na co umírají? A tato nadúmrtnost je obrovská – zhruba 10 %. Teď probíhá velká debata v britském parlamentu o tom, jak velké procento je nadúmrtí ve věkové kategorii do čtyřiceti, a do pětapadesáti let. Tam jsou nadúmrtí až 20 %.

A reflektují to i pojišťovny, které z Ameriky hlásí, že těchto pojišťovacích událostí je tolik, že to nezažily ani za války. Jsou to velké počty,“ sdělila kardioložka.

Ostře zkritizovala očkovací kampaň, která podle ní byla za hranou medicínské etiky. „Takhle přeci medicína vůbec nemá vypadat. My jsme došli někam, kde je to už za hranou etického přístupu k medicíně, kterého jsme se jako lékaři zúčastnili, a zůstali jsme zticha. Já to, svým způsobem, považuji za selhání lékařského stavu, protože takovéto neindikované nucení k očkování, sociální rozdělování lidí, benefity, že někdo může jít do restaurace, nebo ne, nebo si jít zaplavat, nebo ne, to nikdy v historii nemělo žádnou obdobu.

Strašně rychle zapomínáme. Já si myslím, že je potřeba si to připomínat,“ nabádá lékařka Jana Gandalovičová.

