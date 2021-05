Že by se vlekaři dočkali? ČT zaskočil sníh

Když ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tento týden ohlašoval, že mohou jezdit vleky, brali to všichni na konci sezony jako černý humor. Počasí je však ještě větší šprýmař, a tak i v květnu může poměrně vydatně sněžit. Na vleky to sice nebude, ale Českou televizi sněhové vločky potrápily hojně.

reklama

Ze slunečných Karlových Varů předávali moderátoři ČT24 slovo kolegyni Jevheniji Vachničenko do Božího Daru. Ta si však o sluníčku mohla nechat jen zdát, celý svůj živý vstup se starostou města Janem Horníkem (STAN) odmoderovala ve vydatné chumelenici. Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 96% Evropan 3% Čech i Evropan 1% hlasovalo: 10487 lidí

Tématem rozhovoru byly dopady pandemie na horské středisko, protože Boží Dar je městem závislým nejen na českých, ale i německých turistech. Jaký přesně měla koronavirová krize dopad na ekonomiku města?

„Totální kolaps. Úplně v oblasti cestovního ruchu, nejenom u nás, ale v celém středním Krušnohoří. A ta pandemická opatření, která vyhlašovala vláda velmi zmatečně, ta nám v tom nepomohla. Takže i ty chvíle vloni v létě, kdy jsme mohli provozovat naše penziony, hotely a tak dál, tak byly velmi zmatečné. A teď je to úplně šílené. Takže my můžeme teď jít lyžovat, máme to konečně povolené, a já chci poděkovat vládě České republiky, že nám to umožnila,“ rýpnul si Horník.

A jak jsou na tom penziony a ubytovací zařízení na Božím Daru? „Jsou na tom velmi špatně. Já jsem se dozvěděl první informace, že někteří museli skončit, zejména ti, kteří byli v nájmech, kdy ti nájemci jim nechtěli povolit snížení nebo odpuštění nájmu, protože jsou na tom zase jinde závislí. První odcházejí, což je velmi špatně, proto, jak se to tady docela dobře těch posledních 20 let vyvíjelo,“ posteskl si Horník.

Kompenzace, které mohli podnikatelé získat, podle jeho slov nevykryly povětšinou veškeré ztráty. „U většiny těch podnikatelů to bylo kolem toho, že se dostali buďto na nulu, nebo se dostali na 60, 80 procent. To záleželo na tom, jaký to byl typ podnikání; třeba lyžařské vleky, které tady jsou, tak to hodnotí, že jim to vykrylo zhruba 80 procent nákladů, a někomu, jednomu, dokonce i 100,“ podotkl Horník.

To, jak bude situace vypadat v létě, Horník neví. Co kdyby se neotevřely hranice? „Nemáme vůbec žádné informace. Dneska jsme zaznamenali možnost, že kdo už má covid pas nebo prodělal covid a má na to potvrzení, takže bude moct jet do Německa, nebude muset jít do karantény, ale cestovní ruch zatím jako takový nefunguje. Ani od kolegů ze sousedního Německa tyto informace nemáme,” dodal.

Ve stamilionových ztrátách jsou také skiareály, které se nacházejí v okolí Božího Daru. „Ty se teď připravují na letní sezonu, byť to tak nevypadá,“ rozloučila se reportérka z pošmourného Božího Daru.

„My ti ze slunečných Karlových Varů do zasněženého Božího Daru mockrát děkujeme,“ poznamenala moderátorka Lucie Pelanová, přebírající slovo od Vachničenko. „To znělo sarkasticky, ne, samozřejmě, držíme palce, ať se hlavně ve zdraví, kolegové, dostanete zpátky na centrálu," dodal usmívající se moderátor Tomáš Drahoňovský.

Psali jsme: „Neuvěřitelný.“ Kroupa diskredituje všechny novináře, míní Kořanová. Udeřila i na opozici, kvůli ČT Kolaja (Piráti): Pohodlnější cestování vlakem a více práv při zpoždění Hurajčík (ANO): Pirátská zastupitelka nenahlásila střet zájmů a odhlasovala si krajskou dotaci Dominik Duka: Floriánovo „hasičství" je třeba chápat v symbolickém slova smyslu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.