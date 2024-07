Mezi Slovenskem a Maďarskem na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé už nějaký čas zuří spor o ropu. O ruskou ropu, která na Slovensko a do Maďarska proudila právě přes Ukrajinu. Jde o ropu společnosti Lukoil, která do střední Evropy mířila prostřednictvím ropovodu Družba.

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Směr) uvedl, že ropa pro Slovensko se stala rukojmím v rukách Ukrajiny a Evropské komise, která zastavení dodávek přes Ukrajinu zatím neprozkoumala. „Dnes ve středu Komise v čele s Ursulou von der Leyenovou odložila rozhodnutí. Má čas. Slovensko není tak důležité. Údajně chce více důkazů,“ rozzlobil se slovenský ministr zahraničí.

„Ne, nemáme čas, protože bezohledné sankce a nezodpovědné jednání sousedního státu mohou na Slovensku velmi rychle přinést negativní důsledky,“ zaznělo z úst slovenského šéfa diplomacie.

Výroky o tom, že EU potřebuje více času, více informací a více důkazů, jsou podle ministra jen výmluvou. Zvláště v situaci, kdy slovenský premiér Robert Fico udržuje kontakty s premiérem sousední Ukrajiny Denysem Šmyhalem a prý se snaží situaci řešit.

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4728 lidí

V nastalé situaci je podle něj potřeba si uvědomit, že se Evropské země zavázaly ke hledání alternativních dodávek ropy. „Ukrajina trvala a trvá na tom, že je třeba se co nejvíce obejít bez ruské ropy. Protože Rusko a energetická bezpečnost nejsou slučitelné. Všechny země to chápou a většina z nich jedná. EU povolila Slovensku a řadě dalších zemí používat ruskou ropu pod podmínkou, že tyto země budou aktivně rozvíjet alternativní kanály dodávek. Většina z nich je buduje,“ připomněl Šmyhal. Dodejme, že Rusko premiér psal s malý R.

Ukrajina podle něj i nadále zůstává spolehlivým tranzitním bodem pro země dodržující zásady svobody a právního státu. „Asociační dohodu s EU nepochybně plníme. Budeme tak činit i nadále,“ pokračoval ukrajinský premiér.

Nedávné uzavření kohoutků s ruskou ropou putující přes Ukrajinu podle Šmyhala nepředstavuje hrozbu pro energetickou bezpečnost Slovenska ani Evropy obecně. „Sankce uvalené Radou národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny nepředstavují hrozbu pro energetickou bezpečnost Slovenska a Evropy obecně, takže o jejich zrušení nemůže být řeč. V této věci proto plně chápeme Brusel,“ uvedl Šmyhal k tomu, že Evropská komise zatím tuto ukrajinskou aktivitu nepodrobila kritice.

Šmyhal si neodpustil reakci na prohlášení slovenských politiků, že jde o vydírání a že Slovensko bude reagovat. „Slovensko je naším spolehlivým partnerem, od kterého neočekáváme žádné vydírání ani výhrůžky. Protože vyhrožovat Ukrajině, která se brání agresorovi, aby teroristický stát mohl nadále dosahovat svých krvavých zisků, je pochybný postup,“ má jasno Šmyhal.

Premiéři obou zemí se prý dohodli na dalším mezivládním setkání v říjnu, na němž bude pokračovat konstruktivní, pragmatický dialog. „Jsem vděčný svému kolegovi panu Ficovi za důležitá konstruktivní jednání. Jsem přesvědčen, že najdeme oboustranně výhodná řešení pro Ukrajinu, Slovensko i Evropu,“ dodal ukrajinský premiér.

In recent weeks, I have held a series of talks with the Slovakian Prime Minister Robert Fico. All the talks focused on our common policy of new pragmatism and revolved around the energy security of our countries.