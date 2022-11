Zelenskyj: Kde vlaje ruská vlajka, tam jsou miny. Tam není elektřina, není internet, nefunguje televize

Tam, kde vlaje ruská vlajka, vládne zkáza. Není elektřina, není internet, nefunguje televize. A všude jsou nastraženy miny. Všude tam, odkud se podaří Rusy vyhnat, nastává okamžik štěstí. Tak to vidí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který to ve svém dalším nočním projevu vzal zostra. Upozornil mimo jiné, že Rusové ukradli na Ukrajině už na 11 tisíc dětí.

Ve svém projevu v noci na úterý Zelenskyj prozradil, že vyrazil do Chersonu mimo jiné i proto, aby zde rozdal několik státních vyznamenání hrdinným vojákům. Generálovi Oleksandru Tarnavskému předal Řád Bohdana Chmelnyckého 1. stupně. Za vedení strategických akcí v okolí Chersonu, jejichž výsledkem bylo osvobození levobřežní části města. Přislíbil, že vyznamenání dalších vojáků bude následovat.

A konstatoval, že stejně tak jako v jiných oblastech, i na jihu země znamená návrat ukrajinské vlajky také návrat civilizace.

„Každému je jasné, co je Ukrajina, co je přítomnost naší vlajky. Kde je ukrajinská vlajka, tam je civilizace, tam je svoboda. Je tu sociální jistota. Je tu infrastruktura. Je tu bezpečnost. Je tu někdo, kdo se o lidi postará. Jsou to všechny ty věci, které zmizí a které jsou zničeny, když přijde okupant. A každému je také jasné, co znamená ruská vlajka. Naprosté zpustošení. Není elektřina, není komunikace, není internet, není televize. Okupanti všechno zničili sami - záměrně. To je jejich speciální operace. V předvečer zimy ruští okupanti zničili naprosto veškerou pro lidi kritickou infrastrukturu. Absolutně všechny důležité objekty ve městě a regionu jsou zaminované,“ řekl Zelenskyj.

„Je štěstím pro všechny, když se podaří Rusko vyhnat. Štěstí, které bude i v těch našich městech a obcích, které Rusko připravilo o normální život jak po 24. únoru, tak v roce 2014. My jim vše vrátíme. Vrátíme normální život. A víme, že mír pro Ukrajinu se blíží. Pro celou naši zemi,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Pár slov věnoval i svému blížícímu se projevu na summitu G20. Už teď lze podle Zelenského říct, že na tomto summitu na indonéském Bali padla důležitá slova. „Zejména je důležité, že Spojené státy a Čína společně konstatovaly nepřípustnost jakýchkoli hrozeb použitím jaderných zbraní. Každý chápe, komu jsou tato slova určena,“ řekl Zelenskyj, aniž by přímo zmínil Rusko.

Za důležité považuje i to, že Kanada odsouhlasila další balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu ve výši půl miliardy dolarů. Vláda v Ottawě současně posílila protiruské sankce.

Promluvil také o ochraně dětí.

„Dnes se konalo zasedání Koordinační rady Ukrajiny pro ochranu a bezpečnost dětí, kterému spolupředsedali generální tajemník OSN António Guterres a vedoucí úřadu Andrij Jermak. Děkuji za to panu Guterresovi. Jednalo se o tom, jak zastavit deportace ukrajinských dětí do Ruska a vrátit domů všechny ty, které byly násilně deportovány. Přinejmenším se jedná o téměř 11 tisíc dětí - známe je jménem. Ale to jsou jen ty, o kterých víme. A ve skutečnosti je deportovaných více,“ pravil ukrajinský prezident s tím, že celá Ukrajina bude usilovat o návrat svých dětí do vlasti, ale prý to nepůjde bez spolupráce se svobodným světem.

V souvislosti s OSN zmínil také rezolucí Valného shromáždění OSN, která vyzývá Rusko k placení válečných reparací Ukrajině.

Poděkoval také Spojeným státům.

„Jsem vděčný Spojeným státům za nové sankce. Dnes byly zavedeny sankce proti více než 40 právnickým a fyzickým osobám, které pomáhají Rusku vést válku. Naprosto všichni, kteří tak či onak pracují pro ruskou armádu, obranný sektor, musí dostat úplnou osobní izolaci od zbytku světa. A pak bude následovat trest za spoluúčast na teroru,“ pravil Zelenskyj.

Pak už přišlo jen tradiční rozloučení „sláva Ukrajině“.

