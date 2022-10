Zelenskyj: Špinavá bomba? Vše špinavé pochází z Ruska

reklama

Hned v úvodu svého projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval všem, kteří pracovali na obnově energetické sítě Ukrajiny. Sítě, na kterou vedle civilních objektů cílí také ruské rakety a íránské drony.

„Jsem vděčný každému, kdo neúnavně pracoval na tom, aby lidem přinesl světlo,“ pravil Zelenskyj. „Samozřejmě, že v mnoha městech a okresech musí naše energetické společnosti uplatňovat stabilizační harmonogramy odstávek. Děje se tak proto, aby všichni naši lidé měli přístup k energii - v podmínkách, kdy ji není možné vyrábět v dostatečném množství. Obnova energetických zařízení zničených teroristickými útoky je mnohem delší a obtížnější úkol. Ale i to časem zajistíme. Časem...,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Zdůraznil však, že prozatím je třeba co nejvíce šetřit elektřinou. Lidé by měli omezit používání energeticky náročných přístrojů a starosty vyzval, aby nechali vypnuté blikající výlohy, blikající nápisy a tak podobně. Na nic z toho teď podle Zelenského není v ukrajinské energetice prostor.

Vedle obnov poničené energetické sítě podle Zelenského pracují Ukrajinci také na tom, aby obnovili dodávky vody či plynu do osvobozených obcí.

„Ve městě Vovčansk - dalších 750 domácností s elektřinou. Město Izjum - o 300 domácností více s elektřinou. Jedná se o soustavnou práci, která se nezastaví ani na den a pokračuje na celém osvobozeném území Ukrajiny. Všude tam, kam Rusko přineslo smrt a degradaci, obnovujeme normální život. Jde právě o Ukrajince. Tam, kde je Ukrajina, se život nikdy neničí. Ale kamkoli Rusko přijde, zanechává za sebou masové hroby, mučírny, zničená města a vesnice, zaminovanou půdu, zničenou infrastrukturu a přírodní katastrofy,“ pravil Zelenskyj.

„Takže když dnes ruský ministr obrany organizuje telefonní kolotoč a obvolává zahraniční ministry s historkami o takzvané ,špinavé' jaderné bombě, všichni všemu dobře rozumějí. Chápe, kdo je zdrojem všeho špinavého, co si lze v této válce představit. Bylo to Rusko, kdo vydíral radiační katastrofou v Záporožské jaderné elektrárně,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Rusko podle něj zaminovalo i přehradu Kachovka a hrozí jejím odpálením. A pokud Rusko hrozí tím, že Ukrajina možná odpálí tzv. špinavou bombu, znamená to podle Zelenského jednu jedinou věc. Rusko už všechno připravilo k tomu, aby takovou bombu samo odpálilo.

„Je to Rusko, které používá fosforovou munici, zakázané protipěchotní miny a celou škálu zbraní proti civilní infrastruktuře. Pokud Rusko zavolá a řekne, že Ukrajina údajně něco připravuje, znamená to jediné: Rusko už to všechno připravilo. Domnívám se, že teď by měl svět reagovat co nejtvrdším způsobem. Pokud Rusko připravilo další kolo zvyšování sázek a další eskalační krok, musí teď preventivně a před jakoukoli svou novou ‚špínou‘ vidět, že to svět nespolkne,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Svobodný svět požádal o další pomoc s tím, že čím víc Ukrajině pomohou, tím dřív tato válka skončí a Rusko nebude ohrožovat svět. Ukrajinští diplomaté budou toto světu opakovat stále dokola a budou popisovat, co se na Ukrajině skutečně děje, až to nakonec svět pochopí. Tak to vidí Zelenskyj. „Když teroristický stát zvyšuje sázky, musí cítit, že to nevyjde,“ pravil prezident.

Aby ukázal, v čem se liší Ukrajina od Ruska, proti ruské agresi postavil snahu Ukrajiny posílat ukrajinské potraviny do světa. Prozatím poslední loď prý vyrazila do Jemenu. „Etiopie, Jemen a Afghánistán jsou tři země, které již díky našemu vývozu a potravinovému programu OSN dostaly potraviny,“ řekl Zelenskyj.

Než se rozloučil s diváky klasickým pozdravem „sláva Ukrajině“, ještě jednou zdůraznil, že Ukrajina se snaží pomáhat ostatním státům světa a Rusko rozsévá jen smrt a zkázu.

Psali jsme: Ráno a večer. Zelenskyj Ukrajincům sdělil, kdy mají šetřit. Útoky si vybraly svou daň Lodě stojí, lidé hladoví. Zelenskyj si myslí, že Rusko chce zničit celý svět Zelenskyj: Nějaké anexe a papíry? Ruská fraška, za chvíli si na ni nikdo nevzpomene Budete se zabíjet navzájem, varoval Rusy Zelenskyj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama