Zelenskyj obdržel signály, že svět stojí za Ukrajinou. Rusko musí být prohlášeno za teroristický stát

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ještě jednou vrátil k útoku v Olenivce, po kterém zemřelo na 50 válečných zajatců. Rusové tvrdí, že za útokem stáli Ukrajinci – a Ukrajinci kontrují, že za útokem stáli Rusové.

„Během dnešního dne náš stát obdržel mnoho signálů z různých zemí,“ začal Zelenskyj. Šlo prý o signály, které dokládají, že svobodný svět stojí za Ukrajinou a odsuzuje ruský zločin.

„Svět vidí pravdu. A já děkuji všem našim partnerům, kteří jsou připraveni připojit se ke zjišťování všech okolností této hrůzné popravy našich zajatců. Budou shromážděny všechny důkazy o tomto zločinu spáchaném okupanty. Všichni jsou vinni – kdo to schválil, kdo to zorganizoval, kdo ty lidi odstřelil, kdo o tom věděl – ti všichni budou nalezeni. Ale přesto to nyní nestačí. Musí dojít k právním krokům ze strany světového společenství proti teroristickému státu. Odsouzení na úrovni politické rétoriky v případě této masové vraždy nestačí,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že s teroristickým státem, jakým je podle ukrajinského prezidenta Ruská federace, nelze ani uzavírat obchody, neboť Rusku nelze věřit.

„Formální právní uznání Ruska jako teroristického státu, zejména uznání ministerstvem zahraničí Spojených států, je nutné nikoli jako politické gesto, ale jako účinná obrana svobodného světa. Toto rozhodnutí automaticky ztíží existenci teroristického státu a automaticky přeruší různé politické a obchodní vazby, které by jinak Rusko udržovalo. To vše se stane na sto procent. Bude se to muset udělat – je to jen otázka času a formátu přijetí tohoto rozhodnutí. A čím dříve se to stane, tím méně zla bude mít Rusko čas napáchat,“ rozvedl myšlenku Zelenskyj.

Poté vyzval obyvatele Ukrajiny, kteří dosud žijí v Doněcké oblasti, aby ji opustili, a to co nejdříve, protože čím víc lidí Doněckou oblast opustí, tím méně jich stačí ruská armáda povraždit.

„Proto, pokud máte možnost, promluvte si, prosím, s těmi, kteří stále zůstávají v bojových zónách v Donbasu. Prosím, přesvědčte je, že je nutné odejít, zejména pokud se jedná o rodiny s dětmi. Pokud máte možnost pomoci vysídleným lidem, udělejte to,“ požádal všechny své spoluobčany.

Oznámil, že vláda již vydala nařízení k evakuaci lidí z Doněcké oblasti a připravuje pro ně zázemí, ale jednu zásadní věc podle Zelenského mohou udělat jen lidé, kteří dodnes žijí v Doněcké oblasti. Jen oni sami musí dospět k rozhodnutí, že odejdou.

„Potřebujeme jen rozhodnutí samotných lidí, kteří ho zatím sami neučinili. Jděte, my vám pomůžeme. My nejsme Rusko. Proto je pro nás důležitý každý život. A my využijeme všech dostupných možností, abychom zachránili co nejvíce životů a co nejvíce omezili ruský teror. V této fázi války je teror pro Rusko hlavní zbraní. A proto je hlavním úkolem každého Ukrajince, každého obránce svobody a lidskosti na světě udělat vše pro izolaci teroristického státu a ochránit co nejvíce lidí před ruskými útoky,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že je vděčný všem, kteří ruskému teroru čelí a pomáhají svým bližním.

Poté už se jen tradičně rozloučil. „Sláva Ukrajině.“

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

