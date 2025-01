Zelenskyj se ženou po boku poslal vzkaz Trumpovi

Rusové do Ukrajinců buší ze všech sil. Po sociální síti X koluje video, které má zachycovat ruskou dělostřeleckou přípravu před útokem na ukrajinské obránce. Zdá se, že agresoři vypálili opravdu velké množství dělostřeleckých granátů. Americký právník se zkušeností ze služby v armádě Tyler Weaver k tomu poznamenal, že Rusové mohou takovéto peklo rozpoutat pokaždé, když to bude potřeba.

Ukázal také ruský raketomet Grad v akci.

A co se děje po dělostřelecké přípravě? Data dostupná z otevřených zdrojů, která jsou zpracovávána na sociální síti X na účtu AMK Mapping, ukazují, jak Rusové postupují např. k Pokrovsku.

„Geolokalizované záběry ukazují, že ruské síly provedly dva postupy na západním křídle Pokrovska. Na západě se ruským silám podařilo vytvořit opěrný bod ve východní části Novovasylivky poté, co do vesnice pronikly z nedalekého lesa. … Poté byli Rusové schopni postupovat na jih a dobyli první ulici. Ukrajina mohla odrazit některé ruské pokusy o postup na západ odtud, když ruské síly začaly postupovat z jihu, dosáhly jeho jižního okraje a odtud zaútočily. To, plus značný nedostatek pracovních sil hlášených v oblasti, mělo za následek zhroucení obrany vesnice a rychlý ruský postup k západním domům,“ stojí v popisu situace této části fronty.

