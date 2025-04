Zelenskyj si myslí, že má vysoké karty. Doslova

Velvyslankyně USA při OSN Dorothy Sheaová dala najevo, že Američanům dochází trpělivost s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zdá se jim totiž, že se kremelský pán tváří, jakože chce mír, ale současně přihlíží tomu, jak jeho vojáci zavraždili 9 dětí ve městě Kryvyj Rih.

Anketa Má mít Nora Fridrichová právo pobíhat po sněmovně dle svého uvážení? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2991 lidí upozornila agentura Reuters. „Naléhavě žádáme Ruskou federaci, aby měla na paměti, že údery, jako byl ten na Kryvyj Rih, a popravy válečných zajatců mohou poškodit mírové úsilí a všechny navazující diskuse,“ rozváděla varování.

Ruský zástupce v OSN Vasilij Něbenzja prohlásil, že ruský útok na vojenský cíl se nemusel zdařit, protože se ho Ukrajinci pokoušeli zmařit. Připomněl také, že jedním z dlouhodobě deklarovaných cílů Moskvy je ukrajinská demilitarizace, které chce dosáhnout „za použití vojenských nebo vyjednávacích prostředků tak, aby Ukrajina již nebyla pro Rusko hrozbou“.

„Jsme připraveni vést seriózní a praktický dialog, ale nedovolíme, aby nás někdo klamal. Nedovolíme nikomu, aby tento vyjednávací proces využil v zájmu posílení vojenského potenciálu kyjevského režimu,“ nechal se slyšet Něbenzja.

Ukrajinci se vedle Rusů zlobí i na Číňany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že obránci vlasti zajali 2 čínské vojáky.

„Zajali jsme dva čínské vojáky na ukrajinském území. Máme jejich doklady, dokonce i kreditní karty. Jsou to občané Číny. Jsem přesvědčen, že Spojené státy americké musejí věnovat více pozornosti tomu, co se dnes děje,“ řekl Zelenskyj s tím, že vedle Íránu, který poskytl Rusku drony k útokům na Ukrajinu a vedle severokorejských vojáků, s nimiž se Ukrajinci střetli v ruské Kurské oblasti, teď po boku Ruska stojí i Čína. Čína, které dosud vystupovala jako aktér, který v minulosti předkládal vlastní plány cesty k míru na Ukrajině.

Zelensky: We have captured two Chinese soldiers on Ukrainian territory.



We have their documents, even credit cards. They are citizens of China.



I believe the United States of America needs to pay more attention to what is happening today. 1/ pic.twitter.com/Hd2orgt3Tj