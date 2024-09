Zelenskyj skočil do řeči Trumpovi, když zmínil Putina. Byl hned odražen

Donald Trump při svém prvním osobním setkání s Volodymyrem Zelenským po více než čtyřech letech prohlásil, že bude spolupracovat s Ukrajinou a s Ruskem na nalezení řešení, které bude „dobré pro obě strany“, a zdůraznil, že má silné vztahy jak s ukrajinským prezidentem, tak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Můžeme vymyslet něco, co bude dobré pro obě strany, je čas,“ řekl v pátek Trump v New Yorku.

Když mu Zelenskyj, který je v USA, skočil do řeči, že Trump má lepší vztahy s Ukrajinou než s Ruskem, Trump na to odpověděl, že „na tango jsou potřeba dva“.

Společné vystoupení v Trump Tower přichází v době, kdy Trump kritizoval Zelenského v kampani, když tento týden řekl, že ho ukrajinský prezident uráží a Zelenského označil za „největšího obchodníka na světě“, napsal server Politico.

Zelenskyj, jenž v New Yorku vystoupil na Valném shromáždění OSN a setkal se s americkými zákonodárci v Kapitolu – a také s prezidentem Joem Bidenem a s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou v Bílém domě – strávil v USA několik dní tím, že se snažil získat další podporu Ukrajině v jejím konfliktu s Ruskem, které před dvěma lety konflikt eskalovalo invazí na Ukrajinu.

Trump, který často říká, že kdyby byl v té době prezidentem, Rusko by na Ukrajinu nikdy nevtrhlo, v pátek zdůraznil, že v případě svého zvolení bude spolupracovat s oběma stranami, aby se situace urovnala, ale naznačil, že z jakéhokoli jednání bude mít prospěch i Rusko. Během debaty s Harrisovou před dvěma týdny Trump rovněž odmítl říci, zda chce, aby Ukrajina válku vyhrála.

Jak ParlamentníListy.cz informovaly, Zelenskyj má sice přislíbený další balíček pomoci Ukrajině ze strany USA, podle analytika Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Boháčka to však není to, co by Ukrajina chtěla. Ta podle něj totiž chce povolení používat zbraně dlouhého doletu.

Boháček to řekl pro Český rozhlas Plus, kde v jiném z pořadů promluvila i ukrajinistka Lenka Víchová, která rozebrala situaci kolem „vítězného plánu“, jejž představil v minulých dnech Zelenskyj. „Neočekávala bych ohromující plán. Nemůže v něm být nic ohromujícího. Je to spíše taková filozofická záležitost, co by bylo dobré Ukrajině poskytnout,“ řekla. Kromě návštěvy Bílého domu se Zelenskyj v USA sešel i s exprezidentem a kandidátem na hlavu státu Donaldem Trumpem. Ukrajina se podle Víchové velmi snaží udržet si podporu jak od demokratů, tak od republikánů.

Trump se přitom netají tím, že v případě vítězství v amerických prezidentských volbách sníží podporu Ukrajině. Zároveň říká, že by konflikt na Ukrajině vyřešil během 24 hodin. „Ukrajinci to berou jako předvolební boj, který je verbálně vůči Ukrajině velmi krutý. Když se ale podíváme do minulosti, jak se choval a co říkal dříve Donald Trump, tak to byla jeho administrativa, která poskytla Ukrajině první zbraně, i když lehké. Od té doby je to tabu,“ podotkla Víchová.

O „vítězném plánu“ se zmiňuje i pirátský ministr zahraničních věcí Jan Lipavský na sociální síti X. „Jediným věrohodným mírovým plánem je plán prezidenta Zelenského. Kdo jiný než my by měl vědět, že mírová jednání ‚o nás bez nás‘ jsou cestou do pekel. To jsem zdůraznil na zasedání Rady EU pro zahraniční věci v New Yorku,“ prohlásil k onomu plánu Lipavský.