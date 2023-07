Zelenskyj v Praze a vy jste si tweetoval o hudebním festivalu... Havlíček grilován Lindou Bartošovou

MONITORING SÍTÍ Podle moderátorky Lindy Bartošové bylo v den návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Česku slyšet od politiků opozičního hnutí ANO pouze „ticho“. „To jste nějak společně koordinovali – to ticho?“ „Jak si máme vysvětlit, že se nikdo z čela hnutí ANO k této návštěvě nijak veřejně nevyjadřoval?“ pustila se v rozhovoru na serveru Aktuálně.cz do místopředsedy ANO Karla Havlíčka. „Musíte si to lépe nastudovat, paní moderátorko…“ odvětil jí na to politik a začal jí vše vysvětlovat. Bartošové to však nestačilo.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 39% Nevadí 61% hlasovalo: 1894 lidí v rozhovoru pro server Aktuálně.cz pronesl, že se hnutí ANO jednoznačně staví na stranu Ruskem napadené Ukrajiny a zopakoval, že je Rusko v tomto konfliktu agresorem. „Troufám si tvrdit, že jsme také v tomto drtivě vládu podpořili. Netvrdíme, že souhlasíme s každým krokem vlády, zejména po té technické stránce, ale principiálně je v mezinárodním prostředí jednoznačně hnutí ANO v souladu s vládou, že se musí Ukrajině pomáhat,“ odmítl, že by nejsilnější opoziční hnutí nesouhlasilo s pomocí pro Ukrajinu.



„Takže za tím, aby Česko nadále Ukrajině posílalo zbraně a pomáhalo uprchlíkům, tak za tím jednoznačně hnutí ANO stojí?“ tázala se Bartošová, načež ji Havlíček ujistil, že je jeho strana, co se týče pomoci ukrajinským uprchlíkům, jednoznačně pro to, abychom jim nadále pomáhali a stejně tak, aby se napadené zemi pomáhalo i dodávkami zbraní, byť u toho zmínil, že by se ANO stavělo spíše pro koordinovanou pomoc v rámci NATO a nikoliv, aby každá země dodávala zbraně Kyjevu zvlášť. „Ale samozřejmě nejsme proti posílání zbraní na Ukrajinu,“ dodal poté, co se jej moderátorka znovu ptala, zdali tedy jsou členové hnutí expremiéra Andreje Babiše pro zbraňovou pomoc Ukrajině.



Bartošové ani tyto odpovědi Havlíčka nepřišly dostatečné a k téma Ukrajiny pokračovala i nadále. Připomenula, že do Česka nedávno zamířil na návštěvu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a pronesla: „Jak si teda máme vysvětlit, že se nikdo z čela hnutí ANO k této návštěvě nijak veřejně nevyjadřoval? Vy jste kupříkladu v ten den návštěvy tweetoval o hudebním festivalu.“ „To jste nějak společně koordinovali – to ticho?“ pustila se do místopředsedy ANO.

Havlíček jí na to oponoval, že „žádné ticho nebylo“. „Musíte si to lépe nastudovat, paní moderátorko. Za nás hovoří (stínový, pozn. red.) ministr zahraničních věcí pan Bžoch. Pan Bžoch k tomu vystoupil několikrát a to i v Událostech, komentářích. Přes den vystupoval v několika relacích a to, že jsme byli na dovolených a nevěděli jsme, že sem pan prezident Zelenskyj přijede a dozvěděli jsme se to několik hodin předem. Možná dokonce, několik desítek minut. Pan Bžoch se k tomu, ale vyjadřoval naprosto jasně,“ odvětil moderátorce.



„Takže on mluvil za celé hnutí ANO?“ podivila se ještě Bartošová. „Pochopitelně, on je stínovým ministrem zahraničních věcí,“ řekl ji Havlíček.



„Ale nepatří k těm, řekněme, úplně špičkám ANO, které by veřejnost, možná, tak dobře znala. Jako vás nebo paní Schillerovou. Nebo pana Babiše,“ mínila Bartošová, po čemž Havlíček pravil, že to „není o tom, koho kdo zná“. „Je to o tom, že pan Jaroslav Bžoch je poslancem, je člověkem, nad kterým vážně uvažujeme na kandidátce do Evropského parlamentu, je stínovým ministrem zahraničních věcí a je to velmi zkušený člověk, který má respekt v diplomacii,“ uvedl.



„Takže nemáte pocit, že jste tu podporu měli veřejně nějak víc vyjadřovat jednotně v rámci hnutí ANO? Nebo nelitujete třeba toho, že jste se vy také nevyjádřil?“ pokračovala v rozhovoru Bartošová už v několikáté otázce k vyjádřením ze strany politiků ANO při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Já si myslím, že pokud stínový ministr zahraničních věcí řekne za stínovou vládu jasně své stanovisko a myslím si, že na tom nebylo vůbec nic kontroverzního, že je to dost dostačující,“ stál si za svým Havlíček.

Někdejší ministr průmyslu, dopravy a obchodu Karel Havlíček také v rozhovoru podotkl, že dle jeho názoru ruský prezident Vladimir Putin „nemá daleko“ k tomu, aby jej šlo označit za válečného zločince. „To, co dělá, je naprosto nepřijatelné,“ pronesl. Zdali by měl být Putin označen přímo za válečného zločince, je dle něj nutné posoudit soudním tribunálem, nikoliv jím samotným. „To jsou kompetentnější lidé, než jsem já,“ doplnil.



Moderátorce takováto odpověď nestačila ani u tohoto dotazu. „Pardon, ‚nemá daleko‘ – to znamená, že bude až za nějakých dalších 10 tisíc obětí? Co to znamená? Je to válečný zločinec, nebo není?“ chtěla slyšet přímo Bartošová. „To musí posoudit soudní tribunál,“ vysvětloval jí opětovně politik s tím, že nedokáže říci právní názor na to, zdali je Putin válečným zločincem, hovoří prý pro to jen jeho osobní pocit.

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch za hnutí ANO v Událostech, komentářích k návštěvě ukrajinského prezidenta v Česku podpořil také vstup Ukrajiny do EU a do NATO. Upozornil však, že půjde o dlouhodobý proces. „Nechci tím říkat, že bychom neměli Ukrajinu podporovat, samozřejmě v těch krocích k tomu, aby do NATO i do Evropské unie směřovala, ji podpořit musíme. Na druhou stranu bych byl velmi opatrný v tom, abychom stavěli vzdušné zámky a říkali Ukrajině, že to bude nějaké rychlejší, že uděláme všechno pro to, aby tam byla co nejdříve, protože máme před branami EU země, které zde čekají dvacet let a také se nám to nedaří moc posouvat,“ uvedl.

„Nevíme, jak rychle se nám podaří pomoci Ukrajině v tom, aby obnovila svůj systém, aby fungovala nezávisle ve svých hranicích. A to bude dlouhá cesta,“ poznamenal též stínový ministr zahraničí hnutí ANO.

