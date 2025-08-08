Bartoš (Piráti): Slíbili jsme zákon o podpoře bydlení. Splněno

Když jsem šel za Piráty v roce 2021 reprezentovat 850 000 voličů do vlády, slíbil jsem, že prosadíme zákon o podpoře bydlení, který může pomoci 1 000 000 lidí v České republice, kteří jsou skutečně ohroženi ztrátou bydlení. A který navíc zapojí do trhu s bydlením 3000 bytu ročně navíc. A ten slib jsem splnil.
I když ho po našem odchodu z vlády proti všem závazkům ministři Stanjura, Kupka a Jurečka již schválenou verzi osekali jak to jen šlo, až všichni odborníci kroutili hlavou “proč”?
Zákon, na který Česká Republika čekala 30 let a nikdo ho nikdy nedotáhl, tady je. Díky píli a vytrvalosti všech, co se na této důležité věci podíleli a navzdory těm, co jim narůstající cena bydlení vyhovuje.
A díky vám v téhle věci budeme moci pokračovat. V programech, které Piráti připravili a spustili již dnes vzniká na obcích tisíce městských nájemních bytů navíc s levnějším nájmem pro mladé lidi, ale i lidi s nižším příjmem, seniory a potřebná povolání.
Proto věřte naší ambici dostat za 4 roky na trh 200 000 nových domovů pro lidi.
Kde je vůle, tam je i cesta pořádně nakopnout dostupné bydlení nejen pro mladé lidi v České republice.
autor: PV