Železný, Hašek i Nerudová. Všichni pobouření Ficovými „třemi fackami“. Létají výhrůžky

Student Simon Omaník, který na ceremoniál přišel s připnutou stuhou v barvách ukrajinské vlajky, si ruku podal pouze s Druckerem a s prezidentem se nechal akorát vyfotografovat, což následně pro Denník N vysvětlil tím, že pro něj slovenský prezident představuje „osobní a politický problém“. „S prezidentem Pellegrinim mám osobní a politický problém proto, že se podle mě dostal do prezidentského paláce podvodem a oklamáním lidí,“ uvedl a jmenoval například, že měl prezident podle něj vyvolávat protiukrajinské nálady, když před prezidentskými volbami hovořil o hrozbě zatažení války na Slovensko.



Sám prezident to přešel během události s úsměvem. „Mladý muž se rozhodl, že do přebírání cen vnese svůj politický vzkaz nebo projeví svůj politický názor. Já to můžu jen respektovat, ale mě vychovali tak, že zatím jsem ve své politické kariéře podal ruku všem, i když jsem s nimi nesouhlasil. Byl to individuální akt mladého chlapce, který chtěl na sebe upřít pozornost,“ komentoval dění Pellegrini později.

Naopak slovenský premiér Robert Fico tak smířlivý nebyl a ve svém textu k věci psal i o „fackách“. Zmínil, že „protislovenská a protivládní média tleskají studentovi ostošest. Prý by jeho odmítnutí podat ruku mělo být příkladem vzdoru“, a konstatoval, že „někdo tady potřebuje tři facky“. „Začal bych s protistátními médii. A potom zkušeností ze života. Kdybych si jako student doma stěžoval na učitele, že mě vytahal za vlasy, máma by mi vrazila facky ještě dvě, protože učitel měl vždy úctu a pravdu,“ napsal Fico.



Dodal, jak by nastalou situaci s Omaníkem řešil on sám. „V první řadě bych se ho zeptal, jestli má dětský pokoj. Za druhé, co ho naučili jeho rodiče. A do třetice bych mu sebral jeho ocenění a poslal před všemi médii tam, kam patří. A na závěr bych poděkoval ministru školství za spolupráci,“ odmítl se k věci postavit smířlivě jako slovenský prezident. Právě i prezidentův postoj též nešetřil. „Prezident udělal chybu, když řekl, že respektuje studenta. Tady není co respektovat,“ uzavřel Fico.

Vše vzbudilo reakce i v Česku. Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) v té souvislosti na slova o fackách navázala.



„Robert Fico mluví o výchovných fackách v souvislosti se studentem, který nepodal ruku slovenskému prezidentovi. Mladí lidé, kteří mají vlastní názor a odvahu ho projevit, se mu zjevně nehodí,“ konstatovala s tím, že „na Ficovi vidíme, že v jeho případě byly výchovné facky zcela k ničemu. A proto do výchovy nepatří.“

Robert Fico mluví o výchovných fackách v souvislosti se studentem, který nepodal ruku slovenskému prezidentovi. Mladí lidé, kteří mají vlastní názor a odvahu ho projevit, se mu zjevně nehodí.



Na Ficovi vidíme, že v jeho případě byly výchovné facky zcela k ničemu. A proto do… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 15, 2025

Biochemik a imunolog Zděnek Hel Ficova slova pochopil tak, že by měl facky schytat i samotný student. „Takovýto příklad dává Robert Fico slovenským dětem a mládeži. Studenta chce fackovat a sebrat mu cenu, kterou vyhrál na mezinárodní matematické olympiádě,“ shrnul, jak reakci slovenského premiéra vnímá.

Takovýto příklad dává Robert Fico slovenským dětem a mládeži. Studenta chce fackovat a sebrat mu cenu, kterou vyhrál na mezinárodní matematické olympiádě. pic.twitter.com/9saAqyOliX — Zdenek Hel (@HelZdenek) January 14, 2025

Nebyl sám. „Hmmm, tak u sousedů máme premiéra, který by fackoval mladé lidi za vyjádření názoru. Kdykoli se podobně vrcholný politik vyjádří, je to automaticky podpora podobně smýšlejícím lidem a pak už je jen krůček, aby násilí-zločin i udělali,“ zhrozil se i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek a dodal, že si máme vzpomenout „na Zemanova slova o likvidaci novinářů“.

Hmmm, tak u sousedů máme premiéra, který by fackoval mladé lidi za vyjádření názoru. Kdykoli se podobně vrcholný politik vyjádří, je to automaticky podpora podobně smýšlejícím lidem a pak už je jen krůček, aby násilí-zločin i udělali. Vzpomeňme si na Zemanová slova o likvidaci… pic.twitter.com/rZYAII5KN3 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) January 15, 2025

Novinář a moderátor Jakub Železný pak též přemítal, jak svůj text Fico mínil. „Má-li facka p. Fica patřit studentovi, tak je to (píšu to tu vždy, když jakýkoli politik hájí fyzické násilí na dětech) ubožárna. Byla-li míněna obrazně, to z toho nesouvislého textu není zřejmé, pak předchozí neplatí,“ uveřejnil.

Kritizoval rovněž však i samotného studenta. Student prezidentovi ruku podat přese všechno měl,“ míní, že si měl Omaník své gesto odpustit.

Má-li facka p. Fica patřit studentovi, tak je to (píšu to tu vždy, když jakýkoli politik hájí fyzické násilí na dětech) ubožárna. Byla-li míněna obrazně, to z toho nesouvislého textu není zřejmé, pak předchozí neplatí. Jo: a student prezidentovi ruku podat, přese všechno, měl. J. pic.twitter.com/0qU9wk45Yy — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) January 14, 2025

Europoslanec Tomáš Zdechovský pak přitvrdil. „Ten chlap by se měl léčit, to není normální…,“ doporučil slovenskému premiérovi „léčbu“.

Ten chlap by se měl léčit, to není normální … pic.twitter.com/8ZxN4RLELJ — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 15, 2025

Student Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Adam Kučera dění v sousední zemi komentoval s tím, že Fico „vrací slovenskou politickou kulturu zpátky do ‚starých dobrých‘ časů soudruhů Štěpána a Jakeše. „Jeho další hnojomet na Facebooku, tentokrát na adresu studenta, který odmítl podat Pellemu ruku, mně ze všeho nejvíc připomíná toto…,“ napsal a připojil citování Miroslava Štěpána z listopadu 1989: „V žádné zemi, ani v rozvojové, ani v socialistické, ani kapitalistické neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdo má být prezident.“

Fico vrací slovenskou politickou kulturu zpátky do "starých dobrých" časů soudruhů Štěpána a Jakeše. Jeho další hnojomet na Facebooku, tentokrát na adresu studenta, který odmítl podat Pellemu ruku, mně ze všeho nejvíc připomíná toto...



"V žádné zemi, ani v rozvojové, ani v… pic.twitter.com/NfVCke3Fni — Adam Kučera???????? (@AdamKucera12) January 15, 2025

Senátor Václav Láska (SEN21) následně připomenul Ficovy výroky, které zazněly směrem k předchozí slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. „Říct o prezidentce, že je americká k*rva? V pohodě. Svoboda projevu! Nepodat prezidentovi ruku? Odporné, nemorální, odsouzeníhodné, neslušné! Jo jo, chápu,“ uveřejnil.

Říct o prezidentce, že je americká k*rva? V pohodě. Svoboda projevu! Nepodat prezidentovi ruku? Odporné, nemorální, odsouzeníhodné, neslušné! Jojo, chápu :-) — Václav Láska (@VaclavLaska) January 15, 2025

Někdejší člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka připomenul rovněž stejnou událost: „Když v Bratislavě hecoval dav k vulgárnímu skandování na adresu prezidentky Čaputové jeho poslanec a proruský kolaborant Blaha, Fico vedle něj spokojeně mlčel. ‚Americká kurva! Americká kurva!‘ roztleskával ten dobytek náměstí za blahosklonného souhlasu slovenského premiéra.“

„A stejný Fico by teď nejraději nafackoval mladého vědce a v jednom talentovaného studenta s ukrajinskou stuhou na saku, který při převzetí ocenění ministra školství odmítl podat ruku Pellegrinimu. Kvůli prezidentovým lžím a proruským postojům vůči Ukrajině. Navíc by Fico kvůli studentově postoji odvolal ministra a cituji ‚poděkoval mu za spolupráci‘, uveřejnil Šarapatka na sociální síti X a dodal: „Tohle bychom tu Babišovi fakt nedovolili. Přísahám!“

Tři facky

Když v Bratislavě hecoval dav k vulgárnímu skandování na adresu prezidentky Čaputové jeho poslanec a proruský kolaborant Blaha, Fico vedle něj spokojeně mlčel. "Americká kurva! Americká kurva!", roztleskával ten dobytek náměstí za blahosklonného souhlasu slovenského… pic.twitter.com/8xt0NfWKFi — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) January 14, 2025

Kritikou na adresu Roberta Fica nešetřil ani poslanec Matěj Ondřej Havel z TOP 09. Podle něj by sám slovenský ministerský předseda měl dostat výprask. „Fico chce rozdávat facky studentům? Kdybych na něj aplikoval jeho měřítko, sám by dostal nařezáno jako žito, za jeho skandální neúctu, vulgarismy a lži, kterými měsíce deptal prezidentku Čaputovou. Jeden by přitom čekal, že ta dovča ve Vietnamu ho na čas vyklidní,“ napsal ve svém příspěvku.

Fico chce rozdávat facky studentům? Kdybych na něj aplikoval jeho měřítko, sám by dostal nařezáno jako žito, za jeho skandální neúctu, vulgarismy a lži, kterými měsíce deptal prezidentku Čaputovou.



Jeden by přitom čekal, že ta dovča ve Vietnamu ho na čas vyklidní. — Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) January 15, 2025

A v souvislosti s výrokem Fica o odebrání ocenění se ozývají též hlasy volající po tom, aby o jedno přišel i on sám. „Věděli jste, že je Robert Fico nositel Řádu bílého lva, a to za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky? Je čas mu ho odebrat,“ padlo v jedné z reakcí.

Věděli jste že Robert Fico je nositel Řádu bílého lva, a to za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Je čas mu ho odebrat. https://t.co/fMLCnzImfD — Petr Hradil (@PHradil) January 15, 2025

