Železný, Moravec, blbec? Covidová bomba na TV Nova: Vážné věci se vyvalily

I po omluvě moderátora Petra Suchoně, který dle svých slov příliš emocionálně tlačil na prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, se ozývají hlasy na jeho obranu. Jednak od těch, kteří si myslí, že Kubkovo obvinění lidí, co šli na trhy, bylo za hranou, ale také od těch, co si myslí, že v ČT by se nad takovými otázkami ani nepozastavili. Nechyběly ani připomínky, že Kubek je "Rathův pohrobek".

„Chtěl bych se divákům, kolegům a zejména panu prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi veřejně omluvit za obsah a formu rozhovoru v Televizních novinách 26. 10. 2020. Vedení rozhovoru jsem po všech stránkách, a zejména pak emocionálně, nezvládl. Také na mě dolehla tíha posledních náročných týdnů a aktuálního nepříznivého vývoje pandemie v ČR, což ovšem v žádném případě nemůže sloužit jako omluva za to, jak neadekvátně a neprofesionálně jsem reagoval. Moderátor hlavní zpravodajské relace musí být za všech okolností nestranný a rozhodně se nemůže nechat ovládnout emocemi tak, jako se to stalo mně. Panu prezidentu Kubkovi jsem se omluvil alespoň telefonicky a vážím si toho, že mou omluvu přijal. A teď se jemu i vám omlouvám veřejně. Způsob, jakým jsem vedl rozhovor, do hlavní zpravodajské relace v žádném případě nepatří. Promiňte,“ omluvil se moderátor za svá slova z pondělka.

"Nacisté měli židy, komunisté kulaky, keťase a jiné škůdce socialismu. Prezident lékařské komory Kubek má občany, kteří cílem své nedělní sluncem zalité procházky učinili farmářské trhy na pražské náplavce. Lidé umírají, protože oni si kupují biomrkev," shrnul názory prezidenta ČLK.

Štěpánek namítá, že tito lidé nic neporušili, nic neprovedli a nic nezavinili. "Televizní moderátor mu za to dal přes pysk. Dobře udělal. To bylo na Nově," pochválil Suchoně. Ale obořil se na ČT: "Tam je Kubek, kámoš a ve funkci šéfa lékařské komory dědic povedeného ministra Ratha, nacházejícího se toho času v nápravném zařízení, oblíbenou mluvící hlavou v roli nezpochybnitelného odborníka."

Podotkl ještě jednu věc: "Prezidenta jiné lékařské komory, jenž je na rozdíl od Kubka, který není ani tak moc expertem jako spíše odborářem ve službách lékařů-zaměstnanců, ve svém oboru, tj. ve stomatochirurgii a laserové orofaciální onkologii, mezinárodně uznávanou kapacitou, ovšem na veřejnoprávní obrazovce už moc nespatříte. Jaksi vymizel. Říká totiž něco jiného, než se aktuálně – už skoro povinně – nosí." Shrnul, že na Kavčích horách je asi po orwellovsku jedna komora rovnější než druhá.

O Kubkovi nemá valné mínění ani automobilový závodník a mecenáš Trikolóry Hynek Charous: "Petr Suchoň z TV NOVA je borec! Podle mě se po té (zřejmě zpravodajské relaci) neměl za co nekompetentnímu idiotovi z ČLK Kubkovi omlouvat..."

Publicista Josef Provazník si také myslí, že v Suchoňově případě byl uplatněn dvojí metr. Poznamenal, že to, že má moderátor na svého hosta tzv. pifku, se dá v českých médiích poznat celkem snadno. Tvrdí, že obvykle to ve veřejnoprávních, ale i komerčních médiích schytávají euroskeptici, kritici liberální migrační politiky, kritici islámu, inkluze, neziskovek atd. "Takového hosta obvykle redaktor nenechá domluvit, doráží na něj a pokládá mu zbytečně otázky, kterými ho chce jen zatlačit do kouta."

Dodává, že se jedná o něco, co se děje tak často, že v médiích se o tom nepíše. "Když máš 'blbé' názory, tak asi musíš počítat s tím, že s tebou budou Železný, Moravec a spol. jednat jako s blbcem, že jooo? Případně tě vůbec nebudou zvát. To máš za to, že jsi...prostě....blbec," trefuje se Provazník ironicky do veřejnoprávní televize.

Provazník konstatuje, že teď se něco podobného stalo v komerčním médiu, ale někomu jinému. Podle něho se moderátor nechoval jinak, než se ke svým neoblíbencům chovají ostatní moderátoři. Vytkl imunologovi Hořejšímu jeho kritiku Suchoně, která zazněla hned následně. Hořejší podle něj nemá co kritizovat, když "bez rozpaků mluví o mrazácích na mrtvoly a při každém rozhovoru se snaží trumfnout Flegra".

"Kde byli v posledních 20 letech ti dnešní mravokárci, kteří by teď chtěli moderátora TV Nova ukřižovat? Kdyby se nejednalo o vaše hysterické covid modly, také by to vadilo? Ne! Kdyby si moderátor vedl podobný monolog s takovým Romanem Šmuclerem, tak byste mu naopak ještě tleskali, jak mu to pěkně nandal..." kritizuje Provazník.

Zastání měl Suchoň také u bývalého diplomata Petra Koláře. Ten nechápe, za co se moderátor omlouvá. "Položil tomu pohrobkovi MUDr. Ratha přesně takovou otázku, jakou já mám v hlavě od chvíle, kdy jsem prezidenta České lékařské komory Kubka slyšel, jak vyhrožuje a uráží lidi, kteří neudělali nic špatného a pod dohledem městské policie si podle platných pravidel šli nakoupit," vyjádřil se bývalý velvyslanec.

A pondělnímu zpravodajství TV Nova se věnovala i členka Rady ČTK, Angelika Bazalová. O tom, zda moderátor zvolil správný tón lze podle ní diskutovat, vzhledem k tomu, že šlo o zpravodajskou relaci, nikoliv o diskuzní pořad, ve kterém se jistá míra naléhavosti v otázkách snese. V Televizních novinách Suchoň prý poněkud vypadl ze své role a měl si udržet dekorum.

O obsahu ale podle radní není co diskutovat. "Ty otázky byly úplně v pořádku a jako editorka bych je napsala úplně stejně. Na první lekci kurzů pro novináře BJ i v BBC nás učili, že moderátor se vždycky ptá za toho, kdo ve studiu NENÍ. Ať už si sám myslí o věci cokoliv. Tzn. vyslovuje námitky a argumenty proti. Host má dostat dost prostoru na to, aby se s nimi vypořádal," uvedla.

"V tomto případě byla tou stranou, která ve studiu nebyla, veřejnost, která se cítila uražená Kubkovymi výroky. A moderátor Suchoň byl v roli mluvčího této 'uražené' veřejnosti. Ty argumenty, které vyslovoval ten den, rezonovaly ve veřejném prostoru a doktor Kubek se s nimi mohl a měl vypořádat. Naopak mohl stejně naléhavě veřejnosti vysvětlit, proč by měla být příště raději doma," vysvětlila tyto principy na konkrétním příkladu.

Dle Bazalové je omluva přijatelná, pokud se Suchoň opravdu omlouvá za emocionálnost. "Pokud tomu ale mám rozumět tak, že se novináři od teď budou veřejné kát za své otázky, tak to bychom se asi ocitli někde, kde jsme ještě nedávno fakt nechtěli být," varovala.

