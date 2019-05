Zeman bez servítků: Fajt si přikrádal, Staněk by měl být pochválen. Pospíšil nezná ústavu, to nepřekvapuje. Klimatická nouze na Praze 7? Šaškárna

Debatu moderátor Jaromír Soukup započal aktualitou vztahující se k napadení člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla v pražském metru údajně pro jeho politické názory. Bagatelizují to média? Zajímal se moderátor. Podle prezidenta Miloše Zemana je tomu však zcela naopak. „Média tuto hysterickou násilnou atmosféru přímo vyvolávají. Kolik už bylo mediálních útoků na SPD a Ladislava Jakla, který je slušný člověk,“ okomentovala kritický útok na politika hlava státu.

Následně Soukup zmínil, že KSČM navrhlo uzákonění pěti týdnů dovolené pro zaměstnance. Ministryně práce Maláčová řekla, že je to zajímavý návrh, a projednávání věci se zatím odsunulo. Zeman na to podotkl, že pět týdnů dovolené existuje jako benefit, který dnes nabízí velká část firem, a je to motivační faktor. Přesto by tuto věc ponechal a neprojednával dál. „Pokud chceme v produktivitě práce dohnat západní Evropu, tak pochybuji, že pětitýdenní dovolená tomu přispěje,“ uvedl prezident s tím, že v opačném případě zaměstnanci způsobí méně škod, když budou na dovolené.

Poté se přesunuli k situaci ve vládě – k odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), jehož demisi prezident Zeman odmítl přijmout, a v pořadu opět zdůraznil, že na to má také plné právo. „Ti, kdo to kritizují, jako Jiří Pospíšil, neznají ústavu, což není v tomto případě nic překvapivého,“ rýpl si.

V kontextu se Staňkovým odvoláním se rozběhla zajímavá diskuse o jeho potenciálním nástupci. Předseda ČSSD Jan Hamáček na jeho místo plánuje dosadit místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu, což prezident dvakrát nevítá. „Kupodivu se bouří i kulturní fronta, říká, že Šmarda kultuře nerozumí,“ uvedl Zeman s tím, že nebývá zvykem, aby používala racionální argumenty.

Prezident zdůraznil, že Staňkova demise byla demonstrativní. „Byla na protest proti tlaku, který na něj vyvíjela ČSSD, a demonstrativní demise se obvykle nepodává dvakrát,“ poznamenal Zeman, který zastává názor, že Staněk by měl mít možnost se obhájit.

„V běhu jsou dvě trestní oznámení, která podal na špatné hospodaření na Ministerstvu kultury. Ministři by neměli být trestáni za to, že odhalí zlodějny ve svém resortu, naopak by měl být pochválen,“ odpověděl Zeman na otázku, co plánuje udělat, pokud mu Babiš navrhne odvolání Staňka.

Není prý dobré, že Šmarda je místopředseda ČSSD a už dnes dva místopředsedové strany, Tomáš Petříček a Jana Maláčová, ministry jsou. „Pokud by se Šmarda stal dalším ministrem, tak kdo se bude starat o sociální demokracii? Kdo bude pracovat v Lidovém domě?“ kroutil hlavou Zeman.

„Je to odpovědnost Hamáčka a také mu v pátek na jedné akci svůj názor vyjádřím,“ zmínil prezident a opět připomněl, že Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha proto, že si přikrádal a uzavřel smlouvu sám se sebou. „Pokud tu chceme tyto móresy a přikrádání, tak bůh buď milostiv České republice,“ řekl Zeman.

Dalším velkým tématem debaty byly výsledky eurovoleb. Zeman je rád, že vzrostla volební účast, i když to stále není tak slavné. Vítězem je podle něj jasně hnutí ANO a poraženým ČSSD. Moderátora velmi překvapil skok Alexandra Vondry, jehož úspěch z patnáctého místa kandidátky ODS vypadal jako sci-fi, ale nakonec přesto uspěl. „Všimněte si také případu lídra lidovecké kandidátky Pavla Svobody, ten zase vypadl kroužkováním pro svou relativní neviditelnost,“ poznamenal.

Co se týká výsledků KSČM v eurovolbách, ty Soukup okomentoval slovy, že ztrácí svou auru, možná i tím, že je součástí vlády. „Něco na tom je, ale úspěch každé strany a kandidátky je dán kvalitou osobností na této kandidátce,“ řekl a zmínil, že na asociaci TOP 09 a STAN byli známí lídři. „Když jinde celou dobu nikdo nemluví a ozve se týden před volbami, je to strašně málo,“ podotkl.

Jako tragédii Zeman hodnotí výsledky ČSSD. „Chybějí jí zmíněné osobnosti. Hamáček na sebe vzal břemeno zachránit ČSSD. Kolem sebe má několik vlčáků, kteří číhají na každou chybu. A odvolání Staňka bylo přesně takovou chybou a přispělo k žalostnému výsledku ČSSD v eurovolbách,“ je přesvedčen prezident.

„Budete v případě těžkého sporu s ČSSD o ministra kultury hovořit s Babišem o vládní koalici?“ zajímal se Soukup. „Já jsem člověk mírumilovný a jako takový bych si přál, aby přestaly hrátky kolem ministra Staňka, aby zůstal ve funkci a dotáhl odhalování zlodějen, které v resortu kultury nepochybně byly,“ vyjádřila své přání na závěr hlava státu.

