Zeman burcuje národ: Stávky, demonstrace, bojkot. Ať lidé vezmou svůj osud do svých rukou

Miloš Zeman připomněl výrok prezidenta Václava Havla, že naše země nevzkvétá. Podle Zemana vzkvétání znamená, že rosteme alespoň podobně jako okolní země. A stejně jako za komunismu ekonomika belhala a stala se nekonkurenceschopnou vůči Západu, nyní ekonomika pokulhává kvůli špatné vládě Petra Fialy. „A to je důvod, proč se dívám na zaostávání České republiky s obavou a proč si přeji, aby se demokratickým způsobem, to znamená svobodnými volbami, tato vláda vyměnila,“ řekl pro Rádio Universum Zeman.

Moderátorka se Zemana zeptala na jeho pověření sestavení vlády po volbách v roce 2021. Proč Andrej Babiš odmítl Zemanovu nabídku, že mu dá dvě možnosti k sestavení? Podle Zemana byl Babiš konfrontovaný s lékařským posudkem, že hlava státu odejde z nemocnice buď v rakvi, nebo do léčebny dlouhodobě nemocných. A lekl se. „Takže já trochu, ale jenom trochu, ospravedlňuji Andreje Babiše tím, že si říkal: Tak on umře, nebude prezidentem, nebudu mít v prezidentovi oporu, a úspěch ve volbách nebude přetaven do sestavení vlády,“ prozradil Zeman.

Přišla řeč i na Green Deal, který chce do roku 2050 dovést všechny země Evropské unie k nulovým emisím. „Green Deal ničí ekonomiku každé země, jak průmysl, tak zemědělství, a je to nové náboženství, kterému chtějí slabší povahy věřit prostě proto, že neumějí věřit sami sobě,“ řekl Zeman a předpověděl zánik Evropské unie právě na základě Green Dealu. „Pokud se Evropská unie včas nezbaví Green Dealu, tak v takovém případě nezanikne ve smyslu zániku starého Říma, ale zanikne jako konkrétní instituce,“ věští neslavný konec EU Zeman.

Podle Zemana energetická krize nebyla zapříčiněná výhradně válkou na Ukrajině. Jistě ji umocnila, ale podle Zemana nezapříčinila. „Zdroje energetických surovin jsou poměrně dostatečné, zásoby jsou ne-li nevyčerpatelné, tedy alespoň rozsáhlé, takže kvůli válce tady energetická krize není. A ti, kdo svádějí energetickou krizi na válku, zapomínají na jiné, podstatnější faktory,“ je přesvědčen Zeman.

Podle Zemana velké mocnosti jako Čína, Indie nebo z velké části i USA. Ty na Green Deal podle Zemana kašlou. Agenda je to tedy jen evropská. Poukázal na to, že v Evropské unii jsou země pro i proti. Německo je právě ve fázi, kdy se do čela šplhá strana bojující proti Green Dealu. A celá politika se může změnit. To samé v České republice. „Pokud jde o Českou republiku, abychom byli doma, tak si myslím, že za rok tady budou parlamentní volby, a jak to vypadá, vyhrají je odpůrci Green Dealu. Takže budeme zaprvé potencovat jadernou energetiku, zadruhé nebudeme dávat dotace takzvaným obnovitelným zdrojům. A chtěl bych věřit i v to – a to je možná provokativní –, že budeme čerpat své nerostné zásoby v podobě hnědého uhlí,“ zhodnotil politickou situaci.

Pokud by se česká politika po volbách zcela obrátila proti Green Dealu, nebyli bychom sami? Podle Zemana určitě ne. „Uvědomte si, že třeba Polsko má bohaté zásoby, kupodivu černého, nejenom hnědého uhlí, a zadruhé jsou samozřejmě i další země, které by se k tomu rády přidaly. A pokud tedy bude existovat alespoň částečná suverenita členských zemí Evropské unie, tak energetický mix stále ještě zůstává v kompetenci národních vlád,“ řekl pro Rádio Universum.

Válka na Ukrajině by se měla zastavit, aby Rusko neprolomilo frontu a neokupovalo celou Ukrajinu, varuje Zeman. A dodal, že obě země, jak Ukrajina, tak Rusko, by se měly vrátit k minským dohodám. „Obě strany by se měly vrátit k minským dohodám. Nevím, jestli jste měla čas je studovat, ale kdyby minské dohody byly dodrženy, žádná válka by neexistovala,“ myslí si bývalý prezident.

Podle minských dohod by Doněcká a Luhanská oblast získala určitou autonomii na Ukrajině. Minské dohody ovšem, jak zmínil Zeman, byly z ukrajinské strany ignorovány. Což vedlo k nynějšímu konfliktu. „Sny, že v této válce stoprocentně zvítězí jedna, nebo druhá strana, jsou pouze tím, čemu se říká wishfull thinking,“ shodil rétoriku válečných jestřábů Zeman.

O minských dohodách nevědí i mnozí novináři. „Když se zeptáte většiny novinářů, tak oni vůbec nevědí, že minské dohody existovaly, a to se souhlasem obou stran, natož aby věděli, co tyto dohody ve skutečnosti obsahují. Právě proto jsem se k nim vrátil, protože to je právě ten kontext,“ doplnil Zeman.

Řeč se obrátila k odsudkům Izraele, který se po teroristickém útoku proti Izraeli a jeho reakci rozpoutal na Západě. Podle Zemana je za tím latentní antisemitismus, který je výrazem malého sebevědomí, kdy naše společnost závidí židům jejich úspěchy ve vědě i v kultuře, a tak je podvědomě nenávidí. „Já mám tu výhodu, paní Kociánová, že jsem skromný chlapec. Mně sebevědomí opravdu nechybí, a nemám potřebu mít mindrák vůči komukoliv, takže proto nejsem antisemita,“ zavtipkoval si na vážné téma prezident Zeman a dodal, že to samozřejmě není jen tím, že za antisemitismem stojí další a další důvody.

A jak by měl svět pomoci Izraeli v jeho boji? Nijak, jen mu do války nezasahovat. „Nechat ho potlačit Hamás, potlačit Hizballáh a nemluvit mu do toho,“ myslí si Zeman.

A vrátil se k hodnocení Evropanů jako antisemitů. A jako pacifistů. „Evropa je – nechci zobecňovat a nechci říci, že celá Evropa nebo všichni Evropané – do značné míry antisemitská, a pak pacifistická, protože je zbabělá. Pacifismus znamená: uchováme si svůj pokoj, svůj klid, svoje bohatství, svůj blahobyt – nebude válka, nebude konflikt. Ovšem za cenu, že nás někdo dřív a někdo později zvnějšku převálcuje, jako například teď Rusko Ukrajinu, nebo v roce 1968 Sovětský svaz nás,“ rozvedl myšlenku Zeman.

U té příležitosti se prezident Zeman rozhovořil i o českém ministrovi zahraničních věcí Janu Lipavském. Proč se bránil jeho jmenování? Jednak proto, že nemá adekvátní vzdělání. Požadavek na diplomata je magisterský titul, Lipavský má jen bakalářský. Ale to byl podle Zemana jen jeden z problémů. „Podstatnějším důvodem je, že Lipavský byl v minulosti silně propalestinský, dokonce se mu přezdívalo Palestinská spojka. Když byl ještě poslancem, tak na parlamentní půdě organizoval Přátele Palestiny, domáhal se toho, aby bylo vytvořeno společenství Přátel Palestiny, a tak dál a tak dál. Vy mi namítnete, že teď je proizraelský, ale to vám velmi snadno vyvrátím. Lipavský je proizraelský proto, že je proizraelský Petr Fiala. ... Nu, a protože Lipavský – jak se mu říká – je flexibilní Lipánek, abych citoval Teichmannovu karikaturu v Mladé frontě, tak slouží svému pánu, takže je také proizraelský. Ale v hloubi duše v něm stále zůstává Palestinská spojka,“ ukázal své přetrvávající pochybnosti o Lipavském.

Na závěr začal na výzvu moderátorky Zeman rozdávat anticeny. Kdo by si ji podle něho zasloužil? „Celá tato vláda. Celá tato vláda, plus předsedové obou parlamentních komor. Je vám to málo? Já možná ještě přidám, ale myslím si, že už je to dostatečné,“ ocenil Miloš Zeman vládu Petra Fialy.

